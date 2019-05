Elon Musk'ın uzay boşluğuna gönderdiği arabasını şimdi neler bekliyor?

"Roadster, bir yıla kalmadan parçalarına ayrılır"

SpaceX CEO'su Elon Musk, dün gece yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy üzerinde birinci nesil kırmızı Tesla Roadster'ını uzaya fırlatarak tüm dünyanın gözleri önünde dev bir teknoloji şovu ortaya koydu. Dünyanın her tarafından milyonlarca insan Falcon Heavy'nin kalkışını ve inişini canlı olarak izlerken Roadster'ın uzaydan görüntülerini de hayranlıkla takip etti. Peki ilk önce yörüngede Dünya'nın etrafında bir süre tur atan sonrasında ise uzayın derinliklerine doğru harekete geçen Elon Musk'ın Roadster'ını önümüzdeki dönemlerde neler bekliyor?Hatırlayacağınız üzere Elon Musk, ilk olarak bundan yaklaşık iki ay önce Roadster aracını uzaya fırlatacağından bahsetmişti. O dönem attığı tweetlerde "istikamet Mars yörüngesi" ifadelerini kullanan Musk, arabasının Mars'ın da yörüngesine kadar uzanan dev bir yörünge üzerinde Güneş'in etrafında milyarlarca yıl boyunca döneceğini söylüyordu. Ancak işler tam olarak Musk'ın beklediği gibi gitmedi ve Roadster biraz daha farklı bir yörüngeye oturdu.Radyasyon düzeyinin en yoğun olduğu Van Allen Kuşağı'nın başarıyla geride bırakılmasının ardından resmi Twitter adresi üzerinden açıklama yapan Elon Musk,"Roadster'ın Dünya'nın yörüngesinden çıkmasını sağlayan üçüncü ateşleme de başarıyla tamamlandı. Roadster ve Starman, Mars'ın da yörüngesini aşarak Asteroit Kuşağı'na doğru harekete geçtiler." ifadelerini kullandı. İşte Musk'ın paylaştığı yeni yörünge:Elon Musk her ne kadar arabasının çok uzun yıllar boyunca Güneş Sistemi'nde döneceğini düşünüyor olsa da birçok bilim insanı Roadster ve Starman'in uzayın zorlu şartlarına bir yıl bile dayanmasının sürpriz olacağını söylüyor. Roadster'ın uzaydaki en büyük tehditi ise yüksek radyasyon düzeyi.Roadster ve Starman'in uzayda her türlü tehdite karşı savunmasız olacağını söyleyen Indiana Üniversitesi'nden kimya ve moleküler uzmanı Williams Caroll,"Roadster neredeyse tamamiyle plastik, karbon fiber gibi organik parçalardan oluşuyor. Uzayın farklı radyasyon çeşitleri karşısında bu aracın parçalarına ayrışmaması mümkün değil. Bu organiklerin bu ortamda bir yıl bile dayanması sürpriz olur." ifadelerini kullanıyor.Carroll ayrıca radyasyon haricinde mikroasteroitlerin de büyük bir tehdit oluşturacağını söylüyor. Dev asteroitlerden bir şekilde kurtulsanız bile mikroasteroitlerden kaçmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Carroll, bu küçük asteroitlerin korunmasız haldeki Roadster'ı binlerce kez vuracağını ve aracın zamanla tanınmaz hale geleceğini belirtiyor.