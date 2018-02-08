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Elon Musk'ın uzay boşluğuna gönderdiği arabasını şimdi neler bekliyor?

Elon Musk'ın dün uzay boşluğuna fırlattığı Tesla Roadster'ını uzayda neler bekliyor? Araç hangi yörüngede hareket edecek? Uzayın zorlu şartlarına dayanabilecek mi?
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
11,1b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX CEO'su Elon Musk, dün gece yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy üzerinde birinci nesil kırmızı Tesla Roadster'ını uzaya fırlatarak tüm dünyanın gözleri önünde dev bir teknoloji şovu ortaya koydu. Dünyanın her tarafından milyonlarca insan Falcon Heavy'nin kalkışını ve inişini canlı olarak izlerken Roadster'ın uzaydan görüntülerini de hayranlıkla takip etti. Peki ilk önce yörüngede Dünya'nın etrafında bir süre tur atan sonrasında ise uzayın derinliklerine doğru harekete geçen Elon Musk'ın Roadster'ını önümüzdeki dönemlerde neler bekliyor?

Hatırlayacağınız üzere Elon Musk, ilk olarak bundan yaklaşık iki ay önce Roadster aracını uzaya fırlatacağından bahsetmişti. O dönem attığı tweetlerde "istikamet Mars yörüngesi" ifadelerini kullanan Musk, arabasının Mars'ın da yörüngesine kadar uzanan dev bir yörünge üzerinde Güneş'in etrafında milyarlarca yıl boyunca döneceğini söylüyordu. Ancak işler tam olarak Musk'ın beklediği gibi gitmedi ve Roadster biraz daha farklı bir yörüngeye oturdu.

Radyasyon düzeyinin en yoğun olduğu Van Allen Kuşağı'nın başarıyla geride bırakılmasının ardından resmi Twitter adresi üzerinden açıklama yapan Elon Musk,"Roadster'ın Dünya'nın yörüngesinden çıkmasını sağlayan üçüncü ateşleme de başarıyla tamamlandı. Roadster ve Starman, Mars'ın da yörüngesini aşarak Asteroit Kuşağı'na doğru harekete geçtiler." ifadelerini kullandı. İşte Musk'ın paylaştığı yeni yörünge:


"Roadster, bir yıla kalmadan parçalarına ayrılır"


Elon Musk her ne kadar arabasının çok uzun yıllar boyunca Güneş Sistemi'nde döneceğini düşünüyor olsa da birçok bilim insanı Roadster ve Starman'in uzayın zorlu şartlarına bir yıl bile dayanmasının sürpriz olacağını söylüyor. Roadster'ın uzaydaki en büyük tehditi ise yüksek radyasyon düzeyi.

Roadster ve Starman'in uzayda her türlü tehdite karşı savunmasız olacağını söyleyen Indiana Üniversitesi'nden kimya ve moleküler uzmanı Williams Caroll,"Roadster neredeyse tamamiyle plastik, karbon fiber gibi organik parçalardan oluşuyor. Uzayın farklı radyasyon çeşitleri karşısında bu aracın parçalarına ayrışmaması mümkün değil. Bu organiklerin bu ortamda bir yıl bile dayanması sürpriz olur." ifadelerini kullanıyor.

Carroll ayrıca radyasyon haricinde mikroasteroitlerin de büyük bir tehdit oluşturacağını söylüyor. Dev asteroitlerden bir şekilde kurtulsanız bile mikroasteroitlerden kaçmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Carroll, bu küçük asteroitlerin korunmasız haldeki Roadster'ı binlerce kez vuracağını ve aracın zamanla tanınmaz hale geleceğini belirtiyor. 

https://www.space.com/39624-will-spacex-roadster-survive-in-space.html Yorum Yaz
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susesa 1 yıl
Roketin uzaya gönderilmesi: 90Milyon dolar....
Reklam etkisi : 900 milyon dolar
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REV0 1 yıl
Bu Mars sacmaligi nereden cikti anlamiyorum.
Firlatisi da, oncesindeki yayinlari da takip etmis birisi olarak, aracin Mars'a gidecegi hic bir zaman soylenmedi. Lakin iktidarin kendisine verdigi haberlerden baska haber yapmayi unutmus turk medyasi "Musk Mars'a araba gonderiyor" diye haber yapti, hala da yapiyor. Aracin marsa gidecegi hicbir zaman soylenmedi. Oturacagi yorunge de gunes ve marsin arasinda, gunesin cevresinde olacak sekilde ayarlandi, buna ek olarak "Ark" adi verilen, ve radyasyon gibi etmenlere dayaniklikli, insanogluna air bir takim bilgilerin de bulundugu disk yine bu araca yerlestirildi.
Planlarda sadece mars yorungesi olsaydi, bu disk konulmazdi sanirim.
Kaldi ki bugunki haberde, bu rotadan cikilmis, arac asteriod kusagina yonlendirilmis. Musk bunu kalkis sonrasinda ipucu olarak vermisti "Pluton'a kadar bile gidebilirsiniz" demisti, muhtemelen pluton'a dogru sallayacaklar araci.
Bunun disinda, hala SpaceX ve Musk'a sallayanlarin olmasi da enteresan.
Adam kendi yaptigi yerli ve milli arabasini, yerli ve milli roketiyle, sadece "niye olmasin lan" diyerek uzaya yollamisken, biz makatina sikilan kopeklerin oldugu, kadinlara yardimin haram oldugu, sag elle yemek yiyenlerin seytan ilan edildigi bir ulkede yasiyoruz. Musk'a laf gommek icin 40 tesla dolusu ekmek yemeniz lazim.
Bu Mars sacmaligi nereden cikti anlamiyorum.Firlatisi da, oncesindeki yayinlari da takip etmis birisi olarak, aracin Mars'a gidecegi hic bir zaman soylenm...
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obsesoz 1 yıl
Hepimiz yorumları klavyeden yapıyoruz. Her ağzını açan karşısındakine laf söylemek için "sen klavyenin başında.." diye başlıyor. Sanki kendisi mars yörüngesinde ses kaydederek mesaj atıyor. Azcık tutarlı olun.
Adam tamamen kamuoyunu oyalıyor geri planda atı alan Üsküdar'ı geçiyor.
Hepimiz yorumları klavyeden yapıyoruz. Her ağzını açan karşısındakine laf söylemek için "sen klavyenin başında.." diye başlıyor. Sanki kendisi mars yörüngesind...
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1 Avatar
Winston75 1 yıl
Elon Mask Dünyanon en zengin adamı mı? tabiki "Hayır". O zaman bunu yapabilecek kaç kişi var biliyormusunuz? Bence çok bayaa çok hem de. Dünyaya bişey katmak istediğini söyleyip de yapmayanların listesi gibi bişey olabilir bu.
Gates yada Rockefeller lar gibi daha niceleri dünyayı rahatlıkla düzene sokabilir, dünyaya da ... sokabilir.
İsteyince neler yapılabildiğini gösteren muhteşem bir proje.
Doğru yorumlanması dileğiyle...
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gosHawk. 1 yıl
Hayatımda gördüğüm en kalite reklam içeriği hayran kaldım.
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gxhero 1 yıl
Ben bu aracı marsa indirecekler sanmıştım kendimi kandırılmış hissediyorum(teayyip mod on), ama şaka bir yana acaba bu araç için kullanılan materyallerin uzayda ne kadar dayanacağı mı test ediliyor hani özellikle uzay kıyafeti için diyorum.
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REV0 1 yıl
Bu Mars sacmaligi nereden cikti anlamiyorum.
Firlatisi da, oncesindeki yayinlari da takip etmis birisi olarak, aracin Mars'a gidecegi hic bir zaman soylenmedi. Lakin iktidarin kendisine verdigi haberlerden baska haber yapmayi unutmus turk medyasi "Musk Mars'a araba gonderiyor" diye haber yapti, hala da yapiyor. Aracin marsa gidecegi hicbir zaman soylenmedi. Oturacagi yorunge de gunes ve marsin arasinda, gunesin cevresinde olacak sekilde ayarlandi, buna ek olarak "Ark" adi verilen, ve radyasyon gibi etmenlere dayaniklikli, insanogluna air bir takim bilgilerin de bulundugu disk yine bu araca yerlestirildi.
Planlarda sadece mars yorungesi olsaydi, bu disk konulmazdi sanirim.
Kaldi ki bugunki haberde, bu rotadan cikilmis, arac asteriod kusagina yonlendirilmis. Musk bunu kalkis sonrasinda ipucu olarak vermisti "Pluton'a kadar bile gidebilirsiniz" demisti, muhtemelen pluton'a dogru sallayacaklar araci.
Bunun disinda, hala SpaceX ve Musk'a sallayanlarin olmasi da enteresan.
Adam kendi yaptigi yerli ve milli arabasini, yerli ve milli roketiyle, sadece "niye olmasin lan" diyerek uzaya yollamisken, biz makatina sikilan kopeklerin oldugu, kadinlara yardimin haram oldugu, sag elle yemek yiyenlerin seytan ilan edildigi bir ulkede yasiyoruz. Musk'a laf gommek icin 40 tesla dolusu ekmek yemeniz lazim.
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DH Misafiri 1 yıl
Mars işi yine yalan oldu. Gerçek insan gönderilseydi ölürdü. Rotasından çıkmayan geri dönebilen Uzay aracı yaparlarsa o zaman başarı olur...
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DH Misafiri 1 yıl
Adam arabasını uzaya yollamış sizde burda biribirinize laf sokmaya çalışın. iyice karılar hamamına döndürdünüz burayı...
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tobepeople 1 yıl
Uzaylılar Elon Musk'un arabasını çalmak için sırada bekliyor :D
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obsesoz 1 yıl
Hepimiz yorumları klavyeden yapıyoruz. Her ağzını açan karşısındakine laf söylemek için "sen klavyenin başında.." diye başlıyor. Sanki kendisi mars yörüngesinde ses kaydederek mesaj atıyor. Azcık tutarlı olun.
Adam tamamen kamuoyunu oyalıyor geri planda atı alan Üsküdar'ı geçiyor.
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emre_virüs 1 yıl
Roketi biraz fazla ateşlemişler, mars yorungesini pas geçiçekmiş. Bu haber de baska yazıyor sankı
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susesa 1 yıl
Roketin uzaya gönderilmesi: 90Milyon dolar....
Reklam etkisi : 900 milyon dolar
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