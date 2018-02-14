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Elon Musk'ın "uzaydan internet" planları bu hafta başlıyor

SpaceX, uzaydan küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi Starlink'in ilk prototip uydularını bu hafta yörüngeye yerleştirmeye hazırlanıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4b
1
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın Tesla Roadster'ını uzaya göndererek yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'yi ilk kez test eden SpaceX, bu tarihi uçuşun ardından çok kısa bir süre sonra şimdi de başka bir enteresan görev için hazırlıklarını yapıyor. Şirket, Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi 'Starlink'in ilk prototip uydularını bu hafta içerisinde yörüngeye yerleştirecek.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk, uzaya gönderdiği Roadster'ının içine bakın neler koymuş"
SpaceX'in 17 Şubat Cumartesi günü çıkacağı görevin asıl amacı İspanya devletine ait olan "Paz" isimli bir uyduyu yörüngeye yerleştirmek olacak. İspanya'nın ilk Dünya gözlem uydusu olan Paz, ulusal güvenlik ve bilimsel araştırma gibi çeşitli konularda işlev görecek. SpaceX'in Starlink projesi dahilinde yörüngeye yerleştireceği uydular ise görevin ikincil kısmı olacak. Paz ve Starlink uyduları, Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanacak olan Falcon 9 roketiyle birlikte uzaya taşınacak.

Proje 2019'da başlıyor


Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, uzun bir süredir gündemde olan Starlink projesini 2019 itibariyle resmi olarak başlatmayı planlıyor. Ancak uzaydan internet bağlantısı sağlama fikrinin gerçekte uygulanabilirliğini tam olarak görmek isteyen şirket, projeye başlamadan önce elbette bazı testlerde bulunacak. Cumartesi günü fırlatılacak olan prototip uydular da işte bu testlerin ilk aşaması.
Bu hafta yörüngeye yerleştirilecek olan uydularla birlikte ilk testlere başlamayı planlayan SpaceX, 2018'in önümüzdeki dönemlerinde ikinci bir prototip uydusunu daha uzaya göndermeyi planlıyor. Bu testlerden olumlu sonuçlar alınması halinde ise kullanılmaya hazır ilk uydular 2019'da yörüngeye yerleştirilecek.

SpaceX'in 4425 uydudan oluşan devasa Starlink uydu ağı Yeryüzü'nden yaklaşık 1100 ila 1300 kilometre yükseklikte, alçak Dünya yörüngesinde konumlanacak. Bağlantı kaynağının uzayda olması nedeniyle gecikme, yani ping değerinin yüksek olacağı düşünülse de şirket yetkilileri gecikme değerlerinin 25ms-35ms gibi oldukça düşük sayılabilecek bir düzeyde kalacağını ifade ediyor. SpaceX ayrıca uyduların zamanla teknolojinin gerisinde kalması gibi bir durumun olmayacağını ve uydu ağının müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yenilenebileceğinin de sözünü veriyor.

Projenin gelirleri Mars planlarına gidecek


Starlink projesinin SpaceX'e maliyetinin ise yaklaşık 10 milyar dolar civarında olacağı düşünülüyor. Ancak hayatı boyunca "kaz gelen yerden tavuk esirgenmez" düşüncesini benimsemiş olan CEO Elon Musk, bu projede de büyük potansiyel görüyor. Starlink projesiyle birlikte kısa bir süre içerisinde büyük gelirler elde edebileceklerini söyleyen Musk, projeden sağlayacağı kazançları ise tabiki nihai hedefi olan Mars planlarına yatıracak.
https://www.cnet.com/news/spacex-elon-musk-launches-internet-satellites-saturday-falcon-9/?ftag=COS-05-10aaa0b&linkId=48064127 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SONEKTRA 1 yıl en beğenilen
kaz gelen yerden tavuk esirgenmez
-Elon Musk
Yanıtla +27
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zero fear 1 yıl
Musk.Net
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1ses1 1 yıl
Hayranlıkla okuyorum bu adamın yaptıklarını. İmkan olsa arabasınıda alıcam.
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gxhero 1 yıl
Işık ile internet ve data merkezlerinin uzay üslerinde olacağı bir döneme giriliyor bence ve umarım bizde de bu konuda üniversite çalışmaları yapılıyordur hani 5g filan yalan olacak o zaman...
ted.com/...
bir video linki paylaşayım dedim olmadı peh :/
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__By_CiN_oO__ 1 yıl
Bu adam batar diye konuştuğunuz kişi ELON MUSK... Dünya'nın en güçlü roketini üreten ve uzaya fırlatan kişi...
Boş konuşma sanatı diye bir şey var ve bu forum giderek bu çukurda kayboluyor ...
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scooting2563 1 yıl
gökyüzünde dolu anten var ama tv uyduları dışında diğerleri gereksiz havada yalpalayıp duruyor. bu teknolojiler pek yaşamaz hayat zaten pahallı bunlara bir dolu para akıtacak 3 - 5 kişi anca var.. tabii bunlarda zarar edip yakında kesin batarlar ayrıca parayı sokaktan topladıkları belli bunların
1 Yanıt Yanıtla
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Mr.Data 1 yıl scooting2563
Bu şu anki uydudan internet sistemi ile aynı değil 1gbps e kadar 35 ms gecikme ile internet verilebiliyor bu sayede bizim gibi fiber optik döşemenin zor olduğu ( kazı ruhsatı o parası şu parası gibi şeylerin olduğu ) ülkeler için çok iyi
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DH Misafiri 1 yıl
kripto para sıfırlandımıki kamil
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_Pulse_ 1 yıl
dünyanın her yerine yaysalar, erişimi olmayan yerlerdeki insanlarıda kendilerine abone etseler, süper olur.
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yek612 1 yıl
Adamlar 2019 da uzaydan hızlı internet yayınlamayı düşünüyolar bizim memleket de 2019 da kota yeni kalkacak.
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mementopolis 1 yıl
Elon 'a demek istedigim "Adblock is On" :D ... Daha dogrusu gelirleri büyük ölcekte reklamlar ile kazanmayi bekliyor olabilir.
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prowl12 1 yıl
Adil kullanım kotası koymayı düşünüyorlar mı acaba
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zero fear 1 yıl
Musk.Net
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1ses1 1 yıl
Hayranlıkla okuyorum bu adamın yaptıklarını. İmkan olsa arabasınıda alıcam.
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spacex, uzaydan internet ve
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