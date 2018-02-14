Elon Musk'ın "uzaydan internet" planları bu hafta başlıyor

Geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın Tesla Roadster'ını uzaya göndererek yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy'yi ilk kez test eden SpaceX, bu tarihi uçuşun ardından çok kısa bir süre sonra şimdi de başka bir enteresan görev için hazırlıklarını yapıyor. Şirket, Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi 'Starlink'in ilk prototip uydularını bu hafta içerisinde yörüngeye yerleştirecek.

Ayrıca Bkz.

"Elon Musk, uzaya gönderdiği Roadster'ının içine bakın neler koymuş"

Proje 2019'da başlıyor

Projenin gelirleri Mars planlarına gidecek

https://www.cnet.com/news/spacex-elon-musk-launches-internet-satellites-saturday-falcon-9/?ftag=COS-05-10aaa0b&linkId=48064127

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SpaceX'in 17 Şubat Cumartesi günü çıkacağı görevin asıl amacı İspanya devletine ait olan "Paz" isimli bir uyduyu yörüngeye yerleştirmek olacak. İspanya'nın ilk Dünya gözlem uydusu olan Paz, ulusal güvenlik ve bilimsel araştırma gibi çeşitli konularda işlev görecek. SpaceX'in Starlink projesi dahilinde yörüngeye yerleştireceği uydular ise görevin ikincil kısmı olacak. Paz ve Starlink uyduları, Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanacak olan Falcon 9 roketiyle birlikte uzaya taşınacak.Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, uzun bir süredir gündemde olan Starlink projesini 2019 itibariyle resmi olarak başlatmayı planlıyor. Ancak uzaydan internet bağlantısı sağlama fikrinin gerçekte uygulanabilirliğini tam olarak görmek isteyen şirket, projeye başlamadan önce elbette bazı testlerde bulunacak. Cumartesi günü fırlatılacak olan prototip uydular da işte bu testlerin ilk aşaması.Bu hafta yörüngeye yerleştirilecek olan uydularla birlikte ilk testlere başlamayı planlayan SpaceX, 2018'in önümüzdeki dönemlerinde ikinci bir prototip uydusunu daha uzaya göndermeyi planlıyor. Bu testlerden olumlu sonuçlar alınması halinde ise kullanılmaya hazır ilk uydular 2019'da yörüngeye yerleştirilecek.SpaceX'in 4425 uydudan oluşan devasa Starlink uydu ağı Yeryüzü'nden yaklaşık 1100 ila 1300 kilometre yükseklikte, alçak Dünya yörüngesinde konumlanacak. Bağlantı kaynağının uzayda olması nedeniyle gecikme, yani ping değerinin yüksek olacağı düşünülse de şirket yetkilileri gecikme değerlerinin 25ms-35ms gibi oldukça düşük sayılabilecek bir düzeyde kalacağını ifade ediyor. SpaceX ayrıca uyduların zamanla teknolojinin gerisinde kalması gibi bir durumun olmayacağını ve uydu ağının müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yenilenebileceğinin de sözünü veriyor.Starlink projesinin SpaceX'e maliyetinin ise yaklaşık 10 milyar dolar civarında olacağı düşünülüyor. Ancak hayatı boyunca "kaz gelen yerden tavuk esirgenmez" düşüncesini benimsemiş olan CEO Elon Musk, bu projede de büyük potansiyel görüyor. Starlink projesiyle birlikte kısa bir süre içerisinde büyük gelirler elde edebileceklerini söyleyen Musk, projeden sağlayacağı kazançları ise tabiki nihai hedefi olan Mars planlarına yatıracak.