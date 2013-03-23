Elop : Güzel tasarımlı telefonlar yolda

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Kısa süre önce bir canlı yayında utanç duyduğunu belirterek sunucunun iPhone'unu yere fırlatmasıyla gündeme oturan Nokia patronu Stephen Elop, yeni nesil Lumia akıllı telefonları ile ilgili de bilgiler verdi.
Elop, özellikle Lumia 928 hakkında sorulan sorulara yönelik olarak MWC 2013 fuarında yeni ürünleri tanıttıktan sonra insanlarda güzel bir ürün portfolyosuna sahip olduklarına dair izlenim bıraktıklarını ancak daha çok çalışmaları gerektiğini aktardı.
Dünyanın farklı ülkelerinde tasarımcıların yeni modeller üzerinde çalıştığını belirten Elop, önümüzdeki aylarda pek çok yeni ürünü tüketicilerle buluşturacaklarını kaydetti. Bu ürünlerde güzel tasarım, gelişmiş kamera gibi can alıcı özelliklerin de olacağını dile getirdi.
Elop ayrıca yılın ilk çeyreğinde satışların artmasını bekliyor. Geçen yıl her çeyrekte biraz daha satışlarını artıran Lumia modelleri, yetenekleri ve diğer özellikleri ile rakip modeller ile daha rekabetçi bir hale gelecek. Yeniliklere daima önem veren Nokia, bu yenilikleri telefonlarına daha çok entegre ederek tüketiciye en iyi tecrübeyi sunmak istiyor.
http://wmpoweruser.com/stephen-elop-teases-beautiful-phones-coming/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung Androidciler zaten donanimdan baska bir sey bilmiyorlar. O kadar donanima ragmen tekleyen S3'leri Note2'leri benimki yag gibi akiyor sorun sen de diyerek ortbas etmeyi birakin.
Su WP ile Nokia farkini anlayin artik. Yazilimin, marketin gelismesi Microsoft'un isi. HTC nasil Beats Audio ile destekliyorsa cihazlarini Nokia'da kamera ile destekliyor.
Yillarca ayni cihazin degisik modellerine para verdik Nokia batsin diyenlerde yan taraftaki kumda oynasinlar bir zahmet. Sen ac gozluluk yapip her cihazi almaya kalkisirsan olacagi bu. Sanki su an az para saciyormus gibi konusuyorlar bu cihazlara.
WP kullaniyorum 7.8 yeni geldi cihazlarimiza ve ona ragmen hiz baglaminda bir degisiklik yok. Elimdeki iPod Touch 4'u iOS6'ya guncellemiyorum 5.1.1'de bile akiciligi cok iyi degil. Hele su guncelleme alamayan Samsungcularin Samsung forumlarinda 2 tane guncellemeye sevinip gelip burada atip tutmalari da ayri bir gaf.
Velhasili her ne kadar cok hizli ilerlemese de WP ilerlemeye devam ediyor.
Toplanan mavi kapaklardan yapılan s3'le ,kemik gibi lumia'yı karşılaştırıyorlar daha