Elop : Güzel tasarımlı telefonlar yolda





Kısa süre önce bir canlı yayında utanç duyduğunu belirterek sunucunun iPhone'unu yere fırlatmasıyla gündeme oturan Nokia patronu Stephen Elop, yeni nesil Lumia akıllı telefonları ile ilgili de bilgiler verdi.





Elop, özellikle Lumia 928 hakkında sorulan sorulara yönelik olarak MWC 2013 fuarında yeni ürünleri tanıttıktan sonra insanlarda güzel bir ürün portfolyosuna sahip olduklarına dair izlenim bıraktıklarını ancak daha çok çalışmaları gerektiğini aktardı.





Dünyanın farklı ülkelerinde tasarımcıların yeni modeller üzerinde çalıştığını belirten Elop, önümüzdeki aylarda pek çok yeni ürünü tüketicilerle buluşturacaklarını kaydetti. Bu ürünlerde güzel tasarım, gelişmiş kamera gibi can alıcı özelliklerin de olacağını dile getirdi.





Elop ayrıca yılın ilk çeyreğinde satışların artmasını bekliyor. Geçen yıl her çeyrekte biraz daha satışlarını artıran Lumia modelleri, yetenekleri ve diğer özellikleri ile rakip modeller ile daha rekabetçi bir hale gelecek. Yeniliklere daima önem veren Nokia, bu yenilikleri telefonlarına daha çok entegre ederek tüketiciye en iyi tecrübeyi sunmak istiyor.

http://wmpoweruser.com/stephen-elop-teases-beautiful-phones-coming/