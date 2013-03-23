Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elop : Güzel tasarımlı telefonlar yolda

6 yıl
1,5b
1
55
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elop : Güzel tasarımlı telefonlar yolda

Kısa süre önce bir canlı yayında utanç duyduğunu belirterek sunucunun iPhone'unu yere fırlatmasıyla gündeme oturan Nokia patronu Stephen Elop, yeni nesil Lumia akıllı telefonları ile ilgili de bilgiler verdi.

Elop, özellikle Lumia 928 hakkında sorulan sorulara yönelik olarak MWC 2013 fuarında yeni ürünleri tanıttıktan sonra insanlarda güzel bir ürün portfolyosuna sahip olduklarına dair izlenim bıraktıklarını ancak daha çok çalışmaları gerektiğini aktardı.

Dünyanın farklı ülkelerinde tasarımcıların yeni modeller üzerinde çalıştığını belirten Elop, önümüzdeki aylarda pek çok yeni ürünü tüketicilerle buluşturacaklarını kaydetti. Bu ürünlerde güzel tasarım, gelişmiş kamera gibi can alıcı özelliklerin de olacağını dile getirdi.

Elop ayrıca yılın ilk çeyreğinde satışların artmasını bekliyor. Geçen yıl her çeyrekte biraz daha satışlarını artıran Lumia modelleri, yetenekleri ve diğer özellikleri ile rakip modeller ile daha rekabetçi bir hale gelecek. Yeniliklere daima önem veren Nokia, bu yenilikleri telefonlarına daha çok entegre ederek tüketiciye en iyi tecrübeyi sunmak istiyor.

http://wmpoweruser.com/stephen-elop-teases-beautiful-phones-coming/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
VoLVoXxX99 6 yıl en beğenilen
WP8 gelişirse ne android nede iOS kalır. Çünkü ses, kamera, malzeme kalitesi ve tasarım olarak piyasadaki en iyi marka Nokia. Eminim ki Android'li cihazı olsa kimse HTC yada Samsung almaz.
WP8 gelişirse ne android nede iOS kalır. Çünkü ses, kamera, malzeme kalitesi ve tasarım olarak piyasadaki en iyi marka Nokia. Eminim ki Android'li cihazı olsa k...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 6 yıl
iPhonecular vakti zamaninda kamerasiz 2G ve ise yaramayan bir kamera ilen gelen 3G'yi hatirlasinlar. Laga luga etmesinler.

Samsung Androidciler zaten donanimdan baska bir sey bilmiyorlar. O kadar donanima ragmen tekleyen S3'leri Note2'leri benimki yag gibi akiyor sorun sen de diyerek ortbas etmeyi birakin.

Su WP ile Nokia farkini anlayin artik. Yazilimin, marketin gelismesi Microsoft'un isi. HTC nasil Beats Audio ile destekliyorsa cihazlarini Nokia'da kamera ile destekliyor.

Yillarca ayni cihazin degisik modellerine para verdik Nokia batsin diyenlerde yan taraftaki kumda oynasinlar bir zahmet. Sen ac gozluluk yapip her cihazi almaya kalkisirsan olacagi bu. Sanki su an az para saciyormus gibi konusuyorlar bu cihazlara.

WP kullaniyorum 7.8 yeni geldi cihazlarimiza ve ona ragmen hiz baglaminda bir degisiklik yok. Elimdeki iPod Touch 4'u iOS6'ya guncellemiyorum 5.1.1'de bile akiciligi cok iyi degil. Hele su guncelleme alamayan Samsungcularin Samsung forumlarinda 2 tane guncellemeye sevinip gelip burada atip tutmalari da ayri bir gaf.

Velhasili her ne kadar cok hizli ilerlemese de WP ilerlemeye devam ediyor.
iPhonecular vakti zamaninda kamerasiz 2G ve ise yaramayan bir kamera ilen gelen 3G'yi hatirlasinlar. Laga luga etmesinler.Samsung Androidciler zate...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oberyn 6 yıl
Bu samsungcularda alem ya.

Toplanan mavi kapaklardan yapılan s3'le ,kemik gibi lumia'yı karşılaştırıyorlar daha
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
köfteciŞakir 6 yıl
senelerdir forumu takip ederim böyle bir kapışma görmedim arkadaş millet takım tutar gibi androidci,iphonecu,nokiacı olmuş bir yandan donanım diyenler diğer yandan tasarıma takılanlar arkadaş akıllı telefonlar akıllanırken milletin aklı uçuyor kardeşim telefon telefondur atacağın bir antivirüs,iki üç oyun,biraz chat ve duvar kağıdı ..her işletim sisteminde var olan şeyler dandik denilen symbianda bile var yeterli...htc,samsung,iphone,motorola,nokia bilmem ne bir sürü firma ger türden telefon var al bir tane kullan 4-5 yıl..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xconnect 6 yıl


Orijinalden alıntı: ilkerinanç

senin devrin bitti koçum artık.millete aynı telefonu abuk subuk numaralandırma ile 50 değişik modelle satma zamanı geçti artık.öyle telefonu yere atmakla olmuyor bu işler,adam 3 telefon çıkardı seni yerle bir etti.sen de icraat yapacaksın, lafla olmuyor bu işler.
"Bükemediğin eli öpeceksin" Bu atalar sözümüzün geniş özetini biri Elop'a gönderebilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flexii_87 6 yıl
Cekirdek, ram falan filan diyolaryaa cidden bilerek anlamak istemiyolar, L920 kullaniyorum, hafizayi full doldursamda vs.. Telefon hala yag gibi akiyoo, olay yazilimla alakali

S4 e bakin 8cekirdek eeeee ben bu 8cekirdegi napicam?? Crysis3 kurup ardindan video montajlayip, 2K cozunurlugunde videolar oynaticam demii sonrada 2600 amh pilim 2 saat gitmiyo diye orda burda sarj yapmayla ugrasicam, oldu baskaaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Offret 6 yıl
Niye şimdikiler kötü müymüş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soufleur 6 yıl
tasarım ve renk seçenei olarak güzel ürünler var nokia tarafında fakat apple firmasının önüne geçecek bir teknoloji düşünemiyorum o derece
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jerfbin 6 yıl soufleur
soufleur
tasarım ve renk seçenei olarak güzel ürünler var nokia tarafında fakat apple firmasının önüne geçecek bir teknoloji düşünemiyorum o derece

Hangi teknoloji? O kadar droid im diyorsun. Allah sonunu hayretsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 6 yıl
iPhonecular vakti zamaninda kamerasiz 2G ve ise yaramayan bir kamera ilen gelen 3G'yi hatirlasinlar. Laga luga etmesinler.

Samsung Androidciler zaten donanimdan baska bir sey bilmiyorlar. O kadar donanima ragmen tekleyen S3'leri Note2'leri benimki yag gibi akiyor sorun sen de diyerek ortbas etmeyi birakin.

Su WP ile Nokia farkini anlayin artik. Yazilimin, marketin gelismesi Microsoft'un isi. HTC nasil Beats Audio ile destekliyorsa cihazlarini Nokia'da kamera ile destekliyor.

Yillarca ayni cihazin degisik modellerine para verdik Nokia batsin diyenlerde yan taraftaki kumda oynasinlar bir zahmet. Sen ac gozluluk yapip her cihazi almaya kalkisirsan olacagi bu. Sanki su an az para saciyormus gibi konusuyorlar bu cihazlara.

WP kullaniyorum 7.8 yeni geldi cihazlarimiza ve ona ragmen hiz baglaminda bir degisiklik yok. Elimdeki iPod Touch 4'u iOS6'ya guncellemiyorum 5.1.1'de bile akiciligi cok iyi degil. Hele su guncelleme alamayan Samsungcularin Samsung forumlarinda 2 tane guncellemeye sevinip gelip burada atip tutmalari da ayri bir gaf.

Velhasili her ne kadar cok hizli ilerlemese de WP ilerlemeye devam ediyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.:asci:. 6 yıl
darkaura
varsa yoksa govde tasarimi, kamera, extra ozellik. hala akillanmamislar. N8 in kamera hala bugunku ortalamanin uzerinde, tasarimida guzeldi, diger telefonalrda olmayan ozellikler vardi, sonuc ne oldu?

onun kamerasında sadece sayılar var.göz boyama yoksa bişeyi yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 6 yıl
Bence Htc One birçok Nokia modelinden daha iyi tasarıma ve Android işletim sistemine sahip.Htc One'dan sonra Nokia telefonlar bana çekici gelmemeye başladı.
Yazar : S2 kullanıcısı S4 almayı düşünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 yıl
Nokia yıllardır kazık fiyata kıt donanımlı telefonları herkese kakaladi şimdi millet Samsung ile uyandı sonra piyasaya Apple girdi Nokia da bu kazıktan nasiplendi. Çoklu görevli Symbian neden öldü ( son çırpınışları saymazsak ) sebebi Nokia ? Nokia symbian ı satın alması ile ölümünü fermanlamıştır.

Meego gelecek vaad ediyordu hatta Android ten daha iyi gelecek vaat ediyordu Elop ne yaptı öldürdü yeni meego tek çekirdekli çıkartı neden Microsoft yalakalığı yüzünden.

Bilen bilir Elop tam bir Microsoft hayranı bunu bazen dile getirmekte ve ele vermektedir.

Sanki Nokia donanımda üst sınıfta ta bir tasarım kısmı kalmıştı ona da el atıyorlar
.

Bana ne güzel tasaımlı ama rakiplerine göre performansı vasat Nokia nın tasarmlılarını ne yapayım vitrine filan mı koysak tasarımı güzel. Masada süs filan mı olsa .



Nokia sert köşeleri ergonomik olmadığını Lumia lar ilk çıktığından beri forumda epey şikayet etmiştim. Nokia herhalde yeni uyanıyor. Bakalım donanımda da devrim zihniyeti gösterecekler mi?

Rekabet olsun ama böyle Microsoft u arkasına alan kendi çapıda tekelleşirse kötü olur. Bakın Samsung sürekli Apple la donanımsal olarak yarışta kazanan kim tüketici... Nokia ne yapıyor hiçbirşet... Piyasada bir tane Samsung WP8 var birkaç HTC WP8 li var. Meydan Nokia ya boş koşturmaktalar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demircibu 6 yıl
yoksa yeni 3310lar gerimi dönüyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 6 yıl
senin devrin bitti koçum artık.millete aynı telefonu abuk subuk numaralandırma ile 50 değişik modelle satma zamanı geçti artık.öyle telefonu yere atmakla olmuyor bu işler,adam 3 telefon çıkardı seni yerle bir etti.sen de icraat yapacaksın,lafla olmuyor bu işler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gestapo SS 6 yıl ilkerinanç
ilkerinanç

senin devrin bitti koçum artık.millete aynı telefonu abuk subuk numaralandırma ile 50 değişik modelle satma zamanı geçti artık.öyle telefonu yere atmakla olmuyor bu işler,adam 3 telefon çıkardı seni yerle bir etti.sen de icraat yapacaksın,lafla olmuyor bu işler.

headshot
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1515 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia ve lumia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech T400 ve T620 dokunmatik fare video inceleme 6 yıl 2si1: "İzleyicisi ile birlikte coşan" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim