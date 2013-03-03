Elop : Windows Phone 8 en büyük platform olabilir





Microsoft ile yaptığı ortaklık sonrasında tabiri caizse bütün akıllı telefon geçmişini silen ve Windows Phone ile yeni döneme başlayan Nokia, gelecekten çok umutlu.





Symbian ile kan kaybı yaşadığı bir dönemde ortaklık yapan ve Microsoft'tan aldığı reklam yardımları ile platform geçişinde zorlanmayan Nokia patronu Stephen Elop, verdiği bir röportajda Windows Phone 8 işletim sisteminin gelecekte mobil dünyanın en büyük oyuncusu olabileceğini belirtti. Mobil pazarda farklılaşmak adına Windows Phone ile yola devam etme kararı aldıklarını ifade eden Elop, platformun en iyi olma yolunda önünde hiçbir engel olmadığını da kaydetti. Ancak bunun için çok çalışmak gerekiyor.





Windows Phone ekosisteminin en büyük oyuncusu konumunda olan Nokia, Lumia serisiyle başarılı satışlar yapıyor. Elop, pek çok pazarda modellerinin büyük rağbet gördüğünü ve stok yetiştiremediklerini vurguluyor.





Gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik olarak uygun fiyatlı Lumia cihazları tanıtan Nokia, bu pazarda da oldukça agresif bir strateji izlemek istiyor. Bunun için WP8 ile birlikte kaliteden ödün vermeyen akıllı telefonlar geliştirmek mümkün olacak.





http://www.talkandroid.com/152549-nokia-ceo-stephen-elop-on-windows-phone-8-it-can-be-the-biggest-operating-system-in-the-world/