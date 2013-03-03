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Elop : Windows Phone 8 en büyük platform olabilir

6 yıl
2,2b
1
117
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Elop : Windows Phone 8 en büyük platform olabilir

 Microsoft ile yaptığı ortaklık sonrasında tabiri caizse bütün akıllı telefon geçmişini silen ve Windows Phone ile yeni döneme başlayan Nokia, gelecekten çok umutlu. 

Symbian ile kan kaybı yaşadığı bir dönemde ortaklık yapan ve Microsoft'tan aldığı reklam yardımları ile platform geçişinde zorlanmayan Nokia patronu Stephen Elop, verdiği bir röportajda Windows Phone 8 işletim sisteminin gelecekte mobil dünyanın en büyük oyuncusu olabileceğini belirtti. Mobil pazarda farklılaşmak adına Windows Phone ile yola devam etme kararı aldıklarını ifade eden Elop, platformun en iyi olma yolunda önünde hiçbir engel olmadığını da kaydetti. Ancak bunun için çok çalışmak gerekiyor. 

Windows Phone ekosisteminin en büyük oyuncusu konumunda olan Nokia, Lumia serisiyle başarılı satışlar yapıyor. Elop, pek çok pazarda modellerinin büyük rağbet gördüğünü ve stok yetiştiremediklerini vurguluyor.

Gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik olarak uygun fiyatlı Lumia cihazları tanıtan Nokia, bu pazarda da oldukça agresif bir strateji izlemek istiyor. Bunun için WP8 ile birlikte kaliteden ödün vermeyen akıllı telefonlar geliştirmek mümkün olacak. 


http://www.talkandroid.com/152549-nokia-ceo-stephen-elop-on-windows-phone-8-it-can-be-the-biggest-operating-system-in-the-world/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
WP 8 biraz daha gelişir ve kullanıcılara güven verirse ayrıca güncelleme konusunda android in attığı kazıkları atmazsa en büyük platform olmaması için bir neden yok. Neden güldünüz? Çok mu hoşunuza gidiyor 2000 liraya telefon aldım. Acaba seneye güncelleme alır mı? demek.
WP 8 biraz daha gelişir ve kullanıcılara güven verirse ayrıca güncelleme konusunda android in attığı kazıkları atmazsa en büyük platform olmaması için bir neden...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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SystemApps 6 yıl
windows phone platformu zaten başta büyük bir platformun parçası.şu an için elbetde bir çok eksiklik sayabilirsiniz.ama bu eksiklikler kapandığında ve üzerine bişeyler konulduğunda windows phone platformuna bakış açısı oldukca değişecek.çünkü hamuru oldukca iyi mayalanmış bir sistem.hamur gibide esnek bir platform ve oldukca da geniş.bu bakımdan andorid elbetde küt diye bitmez ama daha öncesinde olduğu gibi piyasada kullanıcı isteklerini en iyi karşılayan platform lider konuma geçer.windows phone platformu gelecekte bir çok kullanıcıya hitap edeceğini düşünüyorum o nedenle her segmentde bir üstünlük sağlayacaktır.buda windows phone platformunu lider yapacaktır.


android ne yazıkki aşırılığın kurbanı olacak.bir çok parçaya bölünmüş ve bir bütünlüğü olmayan bir platform.nexus ile toplamaya çalışılsada ben windows phone karşısında herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyorum.tabi burada rakibinin microsoft gibi bir yazılım devinin olmasınında etkisi var...
windows phone platformu zaten başta büyük bir platformun parçası.şu an için elbetde bir çok eksiklik sayabilirsiniz.ama bu eksiklikler kapandığında ve üzerine ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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cank1981 6 yıl
samedl
cagataykorogluWP 8 biraz daha gelişir ve kullanıcılara güven verirse ayrıca güncelleme konusunda android in attığı kazıkları atmazsa en büyük platform olmaması için bir neden yok. Neden güldünüz? Çok mu hoşunuza gidiyor 2000 liraya telefon aldım. Acaba seneye güncelleme alır mı? demek.
Haklısın nokia lumia 900 Türkiye gelmedi hatta 7.8de kaldı :D

Bir kere WP7 sistemini WP8 ile kıyaslamayı bırakın. WP7 türkçe desteği olmaması nedeniyle TR ye giremedi. Sisteme ön yargı ile bakana kadar bir önyargısız bakın. Ayrıca zaten microsoft WP8 li tüm telefonlara 18 ay güncelleme garantisi verdi
samedlcagataykorogluWP 8 biraz daha gelişir ve kullanıcılara güven verirse ayrıca güncelleme konusunda android in attığı kazıkları atm...
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ztalan 5 yıl
elop u sarhoş anında yakalamışlardır kesin. wp 8 cikali ne kadar oldu ne kadar yol aldı acaba? gönül isterki olsun biz de faydalanalım.
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WestSyde4Lyfe 5 yıl ztalan
sahiden kardeşim , wp8 çıkalı ne kadar oldu?
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Blackened_61 5 yıl
Wp 5,6.1,6.5,7 ve şimdi 8 kullanıyorum. Aslında wp 5 ve 6 da zamanına kıyaslandığında gayet iyi bir işletim sistemiydi ondan sonra diğer işletim sistemleri 10 ilerlediyse microsoft 3 ilerledi. Sonra 7 ile beraber tamamen sıfırdan başladılar ayrıca 8 çıkana kadar ms un tavırları sanki pazarda yer almak istemiyormuş gibiydi. 8 in çıkması ve nokianın alınmasıyla beraber belkide 5 senede aldıkları yolu 1 senede aldılar. Nokia tercihini wp den yana kullanmasaydı şuan hala hiç gelişmemiş bir işletim sistemi olarak kalırdı. Ama bugünkü goruntu ms un pastadan buyuk dilim yemek istediğini gösteriyor. Ben dahada gelişeceğine inanıyorum.
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Kuyash 5 yıl
windows geç kaldı ama farkındalar. üşenmeyin arkadaşlar evvela bir wiki araştırması yapın android kaç yıllık bir işletim sistemiymiş , çıktığında mobil piyasa ne haldeymiş. ben windows 8'i - akıcılık değil işlevsellik olarak- android 2.3.x sürümüyle bir tutuyorum. fakat microsoft bu aşamayı çabuk geçecek. bence wp nin bir sonraki ana sürümü mobil piyasada 8 ile birlikte ciddi pazara sahip olacak.

burda tartışan insanların - çöp tırt diyen bilgisiz fanboyları hariç tutuyorum- hatası biraz şu , piyasayı sadece burdan ibaret sanıyorlar. her gün teknoloji marketlere girip yarım akıllı satış personellerinin aklına uyup alışveriş yapan kaç kişi haberiniz yok. insanlar çok gördükleri isimleri iyi zannediyorlar. samsung bu konuda muazzam başarılı. hangi teknoloji takipçisi galaxy s3- s5 aralığındaki dönemde amiral gemi olmayan modellerde samsungu başarılı sayabilir ki? mega serisi ilk çıktığında amiral gemisi paralarına satıldı şimdi bile 1000 liranın üzerinde ama nokia lumia 1320 ile 6 inç pazarına hem ekonomik hem kaliteden ödün vermeyen bir giriş yaptı (dipnot olarak bende 1320 aldım fakat desire 816 bu klasmanda en hoşuma giden alet sadece artık wp denemek istedim)

velhasıl mobil piyasa özellikle lg ve sony bu kalitede ürünler yaptığı müddetçe samsung'un aleyhine işleyecek. samsung donanım-tasarım ikileminin yetmediği bir noktaya gelirse- - ki muhtemeldir- tizen gibi alternatif platformlar ortaya çıkacak. iphoneların ekran boyutunun çeşitlenmesi , çinli markaların birkaçının bir yerlere gelmesi derken s2 ile başlayıp neredeyse 2 yıl boyunca android bayrağını taşıyan samsung mobil piyasayı karıştıracak.

özetle mobil piyasa samsung eksenli bir karmaşaya düşerse wp-nokia ortaklığı geçmişi ve markası sayesinde burdan avantajlı çıkabilir. en büyük olabilirler mi? zor ama 20 25 puanlarda bir pazar payı onlar için çok çok uzak bir hedef değil.


wp açısından da bazı anlamsız eleştirilere cevap vermek lazım

1- donanım seçimi: wp nin s4 plus ile yaptığını android s600 ile yapamıyor varın siz düşünün optimizasyon farkını.
2- market : evet 8.1 ile umutluyuz ama çabuk davranılmalı burda eleştiriler haksız değil. çünkü uygulamaların fikirleri hazır lazım olan şey icraat.
3- arayüz : ilerde değişebilecek bir konu ama ben şahsen epey efektif buluyorum. elimdeki aletin evvela telefon olduğunu hissediyorum yani android gibi cep bilgisayarıyım ama kasarım kıvamında değil.
4- fanboy eksikliği : eleman alıcaklar abi işe çözüm o :D .
5- güncelleme desteği : yukarda bi arkadaş söylemiş androide güncelleme veriliyor diye. çok güldüm. hatta toplandık arkadaşlarla ayin yaptık kahkakalarla .wp nin bu konuda performansını göreceğiz tabi daha ama androidden kötü olamazlar herhalde. bir de 520 bile 8.1 alıyorsa umut var demektir.

gece gece eyyorlamam bu kadar .
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abrenax 5 yıl
2000 liraya iphone dururken Windows Phone alınmaz.
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MK* 5 yıl
pick up your weapons and fight!
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ademoz05 6 yıl
turkcell tv uygulamasi gelsin hemen alicam
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Tirion Fordring 6 yıl
Telefonun tek eksiği market telefon inanılmaz akıcı çalışmakta eksik gören neyi eksik görüyor anlatabilir mi biraz ?
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electROck35 6 yıl
Eskiden Windows Mobile vardı adam edemediler vazgeçtiler bundan TAM 3 YIL ÖNCE Windows Phone çıktı piyasaya hala yerinde sayıyor.
iOS ve Android'in 3. yılıyla karşılaştırın bakın onlar bu kadar sürede yüzde kaç büyümüş. Kısacası Microsoft bu konuda çok yavaş. Windows Phone'da harika bir arayüz yapmış, güzel şeyler düşünmüş canlı kutular herşeyi bildirsin demiş ama hiçbirini becerememiş bildirimler bile çalışmıyor sistemde ve birsürü eksik var TAM 3 YIL geçtikten sonra bile.
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Güven* 6 yıl
Cok buyutmusler bence
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matrix22 6 yıl
Android belli bir süre akar akar ve akar
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Holy Templar 6 yıl
wp'nin önü açık bunu anlayın artık
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Master-Fİ 6 yıl
Wp8 de bu potansiyel var ama geç kalındı biraz.yerine oturmuş taşları yerinden sökmek çok zor.wp8 biraz arayuzden biraz marketten kaybediyor.onun dışında bana göre en iyi mobil işletim sistemi.bunu one x kullanıcısi olarak söylüyorum.HTC dışındaki firmalarda android çok fazla bug barındıran bir sistem.one x te Allah var bir wp 8 kadar kararlı çalışıyor 4.1.1 şu ana kadar kasma donma olmadı.tabi bunu yapabilmek için wp8 in 2kati bir donanım gücü istiyor.
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Lord.Blade 6 yıl
çok bilgim yok ama ios ile wp8 in işletim sistemi mantığı aynı sanırım 512 RAM ile akıcılık..
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Oberyn 6 yıl
Android gitsin bi rehberi düzeltsin 4 çekirdek işlemci bilmemkaç gb ram var rehber yarım saatte açılıyor,rehberde aşağı gelirken kitlenir,fotoğrafları gezerken kasar
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