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"Elop, işten çıkartılmalı; hatta Nokia yönetim kurulu tamamen değişmeli."

6 yıl
3,3b
1
57
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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"Bence Elop, görevini bırakmalı. Hatta Nokia yönetim kurulunun da yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum.O kurulda mobil endüstriyi anlayabilen ve o sektörde çalışabilecek kişilerin olması lazım." Bu sözler Silikon Vadisi'nin önemli isimlerinden Jean-Louis Gassee'ye ait.

1970'lerde HP’nin Avrupa’daki ayağını kuran ve 1981’de Apple’a katılarak 9 sene boyunca Apple’ın önemli adımlarını atmasında yardımcı olan Gassee de birçok teknoloji sever gibi Nokia’nın son dönemleri özellikle de Stephen Elop sonrası döneminde izlenilen stratejileri doğru bulmuyor.

Computing.co.uk sitesine Nokia ile ilgili görüşlerini aktaran Gassee'nin Elop'a yönelttiği ilk eleştiri Osborne Etkisi konusunda. Peki nedir bu Osborne Etkisi ?

Kısaca açıklayalım; Adam Osborne'dan ismini alan bu etki satışa sunulmamış bir ürünün duyurusunun önceden yapılması halinde, hali hazırda pazarda olan ürünlerin satışlarının bu duyurudan negatif olarak etkilenmesi anlamına geliyor.

Gassee'ye göre Elop iki defa Osborne Etkisi’nin gerçekleşmesine neden oldu. Bunlardan ilki Şubat 2011’de Windows Phone platformuna geçiş duyurusu ile birlikte Symbian’lı cihazların neredeyse ölmesi, ikincisi ise Microsoft’un yakın zamanda Windows Phone 8’i tanıtarak Nokia’nın Windows Phone 7’li mevcut modellerini değersiz kılması (Nokia’nın mevcut WP7’li cihazlarının WP8 desteği almayacağını hatırlatalım.)
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"Microsoft, Windows'un yeni versiyonları ile bunu yapabilir. IBM de eskiden yapardı. Ancak Nokia yönetim kurulunun Elop'a bunu yapmasına imkan vermesi beni çok şaşırttı." diyen Gassee, Elop’la ilgili sözlerini şöyle sürdürdü;

“Elop’un bir akıllı telefon üreticisinin doğru hamleler yapmasını sağlayacak hiçbir deneyimi yok. Ayrıca tedarik zinciri yönetimi konusunda deneyimi nedir ki ? Ancak insanlara rekabetin platform oyunu değil ekosistem oyunu olduğunu öğretmesi, yaptığı güzel bir işti. Bu yaptığı öngörülü ve kavranması güçtü. Fakat, sonrasında ortaya koyduğu planlar bu düşüncesinin izlerini taşımıyordu. Herkes Symbian’lı telefonların ölü olduğuna karar verdi ve sonunda Nokia’nın iş ortakları da dahil herkes Symbian’ı bıraktı.”

Gassee’nin eleştirilerine sadece Elop değil, ayrıca, selefi Olli-Pekka Kallasvuo maruz kaldı. Gassee, asıl mesleği avukat olan ve 2006 yılında Jorma Ollila’nın yerine geçen Kallasvuo için şu sözleri söyleyerek tepe yöneticisinin Apple iPhone’a ve Google’ın Android’ine karşı ciddi hamle yapmamasını eleştirdi;

“Kallasvuo’nun akıllı, çalışkan ve işine kendisini adamış biri olduğu konusunda şüphelerim var. O, işi yürütebilecek şeylerle bağlantı kuramadı.”

Bundan iki yıl önce Nokia yönetim kuruluna, Kallasvuo’nun işten çıkartılması da dahil olmak üzere fikirlerini dile getirdiğini belirten Gassee, o günle ilgili şunları dile getirdi;

“Nokia yönetim kurulu, zaten Kallasvuo’nun gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Üst yönetimle ilgili memnuniyetsizlikleri konusunda hiç çekinmeden hareket ettiler. Ben, onlara herşeyi bir kenara bırakıp Android’e yönelmelerini tavsiye ettim. Bunu gizlice yapın ve dedikodular havada uçuşsun. Nokia, tasarım gücüyle güzel telefonlar yapabilir, Ovi’yi Android’e entegre edebilir ve insanlar “Nokia, kazananın yanında” diyebilirdi.”

O gün Nokia yönetim kurulu Gassee’nin Android’le ilgili tavsiyesini de göz önüne alıp uygulamaya koysaydı, Nokia’nın şu anki durumu diğer üreticilere kıyasla ne olurdu kesin olarak bir şey söylemek zor ancak şu bir gerçek ki, Windows Phone ile Nokia sonuçları her anlamda çok ciddi olacak bir hamlenin altına imza attı.


<a href="http://www.computing.co.uk/ctg/news/2188976/nokia-elop-board-jean-louis-gassee/page/1">Computing.co.uk</a> Yorum Yaz
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Mr.Legend 6 yıl en beğenilen
DH ve BSC misafirleri kaldırılsın artık. Nerede saçma sapan yorumlar orada misafir. Kendi hesapları ile gelemiyorlar, ortalığı karıştırıp "zaa şimdi gelir androidçiler epılcılar zaa" diye gidiyorlar.
DH ve BSC misafirleri kaldırılsın artık. Nerede saçma sapan yorumlar orada misafir. Kendi hesapları ile gelemiyorlar, ortalığı karıştırıp "zaa şimdi gelir andro...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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*GameOver* 6 yıl
bugün iphone 4s kullanıyorum, bundan önce iphone 4 ondan önce hep nokia kullandım, nokia android yapmamalı, apple gibi kendi ekodengesini kurması lazım. kursada nokia'ya dönsek
bugün iphone 4s kullanıyorum, bundan önce iphone 4 ondan önce hep nokia kullandım, nokia android yapmamalı, apple gibi kendi ekodengesini kurması lazım. kursad...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Firaristt 6 yıl
Şu misafir üyeliğin kaldırılması lazım. Artık ciddi anlamda rahatsız etmeye başladılar. Birisi üyeliğiyle gelip söyleyemediği şeyleri misafir üyelikle rahatça söyleyebiliyor. Hatta saygısızlık edebiliyor, küfredebiliyor. Yorum yapacak olan üye olur, kim olduğu belli olur, öyle yorumunu yapar. Hiç değilse kim olduğu belli...
Gassee amca çok doğru söylemiş bence...Nokia eski donanımı, eski nesilde kalmış yazılımı ile sadece kamerasıyla pazarda tutunmaya çalışıyor şuanda. Ha bir de sağlamlık. Ama kamerayla sağlamlıkla iş bitmiyor...Acilen değişim lazım...
Şu misafir üyeliğin kaldırılması lazım. Artık ciddi anlamda rahatsız etmeye başladılar. Birisi üyeliğiyle gelip söyleyemediği şeyleri misafir üyelikle rahatça s...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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FRAPS 5 yıl
Yazıklar olsun sana elop
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hunkar1 6 yıl
nokianin hatasi zaten microsoftla biraraya gelmesi...
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hunkar1 6 yıl
nokia windows mobile ile mi duzluge cikacak..guzel bir utopya..nokia devam etsin megapixel yapmaya..7650 den beri ayni duzen..aynen devam.basarilar ....
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wors 6 yıl
geçtiğimiz mart ayında nokia ve microsoft un iki çalışanı bizim okula konferansa geldiler. microsoft çalışanı windows phone uygulama geliştirme araçlarını falan tanıttı. nokia çalışanı ise yıllarca finlandiyada çalışmış şimdi tr ye dönmüş. o da Lumia 800 den falan bahsetti. Sorularınız var mı falan deyince dayanamadım ve sordum. 'N9 gibi özgür yazılımı destekleyen bir model çıkarıp piyasada beğenildiğiniz halde neden N9 a üvey evlat muamelesi yapıldı' diye sordum. Nokia için gelen kişi abartmıyorum 15 saniye durakladı. sürekli hmmm ııııı falan diye kem küm etti. sonunda satış stratejisi diye geçiştirdi. İşin içinde microsoft var ve Nokia nın eli kolu bağlı diye düşünüyorum. Özgür bir şekilde hareket edemiyor. Burda kendini ceo zannedenlere konuşması kolay geliyor tabi. Otursun Elop forumları okusun diyorsunuz, piyasanın akıllısı bir tek sizsiniz sanki ev ceo'ları
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DH Misafiri 6 yıl
Hiç merak etmesin android ve nokia severler. Apple yakında dünyayı yönetecek.
zuhahahha
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myhotyro 6 yıl
Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?
ekonomi.haberturk.com/...
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*GameOver* 6 yıl myhotyro
myhotyro

Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?

ekonomi.haberturk.com/...


bu konudan hiç abartmıyorum 6 7 tane açmışlardı mağara desem yeridir
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excalibur666 6 yıl
galaxy sII kullanıyorum.
memnunum da üstelik.
ama en beğendiğim telefon hala mavi n9...
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lazloo 6 yıl
Sorunlar aslinda sadece iki olaydan kaynaklandi ve kaynaklaniyor. Birincisi Nokia nin MeeGo isletim sistemini birakip Windows a gecmesi. Ikincisi ise 2012 model telefonunda bile 2007 model islemci kullanmasi. Bana kalirsa kurtulus su an Android kullanmasindadir. Ayrica donanim cimriliginden vazgecmelidirler. Su noktaya deyinecegim birde. Nasil PC de standart windows ise akilli telefonlarda da androiddir bence standart. Her cihaz birbirine benziyor diyorsunuz ancak pc tarafindan da oyle bakin o zaman. Burada hem yazilim gelistirmede kolaylik saglanmis oluyor. Hemde firmalar tasarimlari ile on plana cikartmaya calisiyor cihazlarini. Hemde donanimlariyla. Bence bu tuketiciye olumlu yansiyor. Eger Samsung veya HTC bugun eger tek android kullanan firma olsaydi ve digerleri kullanmasaydi tekel olacaklardi. Simdi boyle birsey soz konusu degil.
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OverClocK1ng 6 yıl
Ohoo günaydın.

Ulan şu Nokia'nın başında ben olsaydım, firma direkt en tepeye otururdu.
İhya olurdu be...

Kardeşim. Ne salak adammış bu Elop. Hiç mi akıl yok. Şu adam otursa İnternet'in başına ve tüm dünyadaki forumlara baksa zaten insanların ne istediğini görür.
N9 diye cihaz çıkartmışsın. Herkes olumlu tepki vermiş, bir sürü de satmışsın. O yönde git işte. Daha iyi telefonlar çıkart. Çift veya dört çekirdekli cihazlar yap.
Forumlarda yazıyor. İnsanlar 1Gb Ramli cihaz istiyorlar. Fazla olsa bile 1Gb Ramli cihazlar yap. Fiyatta 10 Dolar mı fark etti. Üzerine 20 Dolar koy. Ne fark edecek ki.
İnsanlara daha iyi donanım ve istediklerini verdikten sonra.

Üstelik yukarıda adam söylemiş. Android'li telefon çıkartacakmış dedikodusu yay. İnsanların nabzını kontrol et. Bakalım insanlar ne konuşuyorlar de bir bak.
Eğer pek çok kişi "İyi olur ben alırım" gibi şeyler diyorlarsa git anlaş ve 1 tane model çıkart. Bakalım satışlar nasıl.

Yok yok. Bu adamda kafa yok...
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ozs 6 yıl
Hey gidi Nokia nerden nereye... Battılar resmen kendi kendilerini yaktilar yerlerinde saydilar sürekli... Atı alan Üsküdarı geçti. Amca çok iyi analiz yapmış keyifle okudum.
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java 6 yıl
Windows Phone 8 miş peh peh peh... Nokia'yı windows falan kurtaramaz ne yazık ki... Windows pc lerde anamızı ağlattı yıllarca bir de telefonda katlanılmaz... Beş para etmez bir işletim sistemi telefonda da birşey değişeceğini sanmıyorum... Ya yapmak istemidğim birşeyi 50 kere emin misiniz diye soran bir işletim sistemi olabilir mi... Milleti geri zekalı yerine koyan saçma bir sistem işte...
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Vipracing 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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scoopi 6 yıl
nokia kamera disinda donanima önem vermedigi surece bi halt cikmaz bu nokiadan.
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jovanovic 6 yıl scoopi
scoopi

nokia kamera disinda donanima önem vermedigi surece bi halt cikmaz bu nokiadan.

Aynen maalesef...
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