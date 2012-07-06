"Elop, işten çıkartılmalı; hatta Nokia yönetim kurulu tamamen değişmeli."

"Bence Elop, görevini bırakmalı. Hatta Nokia yönetim kurulunun da yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum.O kurulda mobil endüstriyi anlayabilen ve o sektörde çalışabilecek kişilerin olması lazım." Bu sözler Silikon Vadisi'nin önemli isimlerinden Jean-Louis Gassee'ye ait.

1970'lerde HP’nin Avrupa’daki ayağını kuran ve 1981’de Apple’a katılarak 9 sene boyunca Apple’ın önemli adımlarını atmasında yardımcı olan Gassee de birçok teknoloji sever gibi Nokia’nın son dönemleri özellikle de Stephen Elop sonrası döneminde izlenilen stratejileri doğru bulmuyor.

Computing.co.uk sitesine Nokia ile ilgili görüşlerini aktaran Gassee'nin Elop'a yönelttiği ilk eleştiri Osborne Etkisi konusunda. Peki nedir bu Osborne Etkisi ?

Kısaca açıklayalım; Adam Osborne'dan ismini alan bu etki satışa sunulmamış bir ürünün duyurusunun önceden yapılması halinde, hali hazırda pazarda olan ürünlerin satışlarının bu duyurudan negatif olarak etkilenmesi anlamına geliyor.

Gassee'ye göre Elop iki defa Osborne Etkisi’nin gerçekleşmesine neden oldu. Bunlardan ilki Şubat 2011’de Windows Phone platformuna geçiş duyurusu ile birlikte Symbian’lı cihazların neredeyse ölmesi, ikincisi ise Microsoft’un yakın zamanda Windows Phone 8’i tanıtarak Nokia’nın Windows Phone 7’li mevcut modellerini değersiz kılması (Nokia’nın mevcut WP7’li cihazlarının WP8 desteği almayacağını hatırlatalım.)

"Microsoft, Windows'un yeni versiyonları ile bunu yapabilir. IBM de eskiden yapardı. Ancak Nokia yönetim kurulunun Elop'a bunu yapmasına imkan vermesi beni çok şaşırttı." diyen Gassee, Elop’la ilgili sözlerini şöyle sürdürdü;





“Elop’un bir akıllı telefon üreticisinin doğru hamleler yapmasını sağlayacak hiçbir deneyimi yok. Ayrıca tedarik zinciri yönetimi konusunda deneyimi nedir ki ? Ancak insanlara rekabetin platform oyunu değil ekosistem oyunu olduğunu öğretmesi, yaptığı güzel bir işti. Bu yaptığı öngörülü ve kavranması güçtü. Fakat, sonrasında ortaya koyduğu planlar bu düşüncesinin izlerini taşımıyordu. Herkes Symbian’lı telefonların ölü olduğuna karar verdi ve sonunda Nokia’nın iş ortakları da dahil herkes Symbian’ı bıraktı.”

Gassee’nin eleştirilerine sadece Elop değil, ayrıca, selefi Olli-Pekka Kallasvuo maruz kaldı. Gassee, asıl mesleği avukat olan ve 2006 yılında Jorma Ollila’nın yerine geçen Kallasvuo için şu sözleri söyleyerek tepe yöneticisinin Apple iPhone’a ve Google’ın Android’ine karşı ciddi hamle yapmamasını eleştirdi;

“Kallasvuo’nun akıllı, çalışkan ve işine kendisini adamış biri olduğu konusunda şüphelerim var. O, işi yürütebilecek şeylerle bağlantı kuramadı.”

Bundan iki yıl önce Nokia yönetim kuruluna, Kallasvuo’nun işten çıkartılması da dahil olmak üzere fikirlerini dile getirdiğini belirten Gassee, o günle ilgili şunları dile getirdi;

“Nokia yönetim kurulu, zaten Kallasvuo’nun gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Üst yönetimle ilgili memnuniyetsizlikleri konusunda hiç çekinmeden hareket ettiler. Ben, onlara herşeyi bir kenara bırakıp Android’e yönelmelerini tavsiye ettim. Bunu gizlice yapın ve dedikodular havada uçuşsun. Nokia, tasarım gücüyle güzel telefonlar yapabilir, Ovi’yi Android’e entegre edebilir ve insanlar “Nokia, kazananın yanında” diyebilirdi.”

O gün Nokia yönetim kurulu Gassee’nin Android’le ilgili tavsiyesini de göz önüne alıp uygulamaya koysaydı, Nokia’nın şu anki durumu diğer üreticilere kıyasla ne olurdu kesin olarak bir şey söylemek zor ancak şu bir gerçek ki, Windows Phone ile Nokia sonuçları her anlamda çok ciddi olacak bir hamlenin altına imza attı.

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