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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Emisyon skandalında bu kez hedef Renault

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran Volkswagen'in emisyon skandalının etkileri devam ediyor. Bu kez emisyon skandalıyla adı anılan otomotiv üreticisi Fransız Renault.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,2b
1
63
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Emisyon skandalında bu kez hedef Renault
 
Geçtiğimiz yıl otomotiv üreticilerinin diken üzerinde geçirdiği bir yıl oldu. Alman üreticinin araçlarında kullandığı hileli yazılımın ortaya çıkmasıyla birlikte dünya genelinde emisyon testlerinin aldatılabildiği ortaya çıkmış oldu. Bu olayın sonucunda ise bütün otomotiv üreticileri yeniden zan alında kaldı ve emisyon testleri birer birer tekrarlanmaya başladı.
Emisyon skandalının basına yansıyan etkileri bitmek üzereyken bu kez Renault skandala dahil oldu. Geçtiğimiz hafta şirketin Paris'te yer alan merkezine baskın yapıldı ancak olayın çıkış noktası biraz daha geçmişe dayanıyor. Özellikle Alman Çevre Koruma Lobisi (DUH) geçtiğimiz yılın sonlarında Renault'un bir çok modelini test ederek emisyon değerlerinin çok yüksek çıktığını dile getirmişti. 
DUH, özellikle Renault Espace modelinde normalin 25 kat üzerinde Azot oksit (Hava kirliliğine sebep olan bir gaz) salınımı olduğunu, ancak şirketin bunu yazılımlarla gizlediğini iddia etmişti. Şirketin bir çok aracı benzer testlerden başarıyla çıksa da özellikle Escape modelinde kullanılan 1.6 litrelik dizel motor tabiri caizse yakalandı.
Emisyon skandalında bu kez hedef Renault
 
Sonrasında uzunca bir süre oldukça uzun bir süre bu konuda gelişme yaşanmadı, ancak geçtiğimiz haftalarda yapılan ani baskın konu hakkında uzun bir süredir araştırma yapıldığını gösteriyor. Baskın Fransa Çevre Bakanlığı tarafından yapılırken, şirketteki üst düzey yöneticilerin bilgisayarları da dahil olmak üzere bir çok bilgisayara el konulduğu belirtildi. 
Baskının ardından Renault'un piyasa değeri %20 gibi önemli bir ölçüde eridi. Bu durum şirketin yaklaşık 5 Milyar dolar değer kaybettiği anlamına gelirken Renault ile birlikte Fiat Chrysler ve Peugeot gibi diğer Avrupalı üreticiler de %8-10 arasında değer kaybı yaşadı. Bu kayıplar ise Avrupa borsasında %2'lik genel bir düşüşe neden oldu.
Emisyon skandalında bu kez hedef Renault
 
Renault hisselerindeki düşüş 
Renault yetkilileri ise ilk etapta konuyla ilgili kendilerinden emin açıklamalar yaptı. Kendileri dışında bir çok üreticinin benzer şekilde yeniden testlere tabi tutulacağını hatırlatan şirket yetkilileri araçlarına güvendiklerini ve emisyon hilesi yapmadıklarını söyledi. Şirket adına konuşan satış direktörü Thierry Koskas ayrıca "Emisyon değerlerini düşürecek teknik bir plan üzerinde çalışıyoruz, önümüzdeki hafta yetkililerle paylaşacağız" ve "Test koşullarında emisyon kurallarına uyuyoruz." gibi açıklamalarda da bulundu. 
Fransa'da kurulan Emisyon Komisyonu (UTAC) daha önce farklı markalardan toplam 100 yeniden emisyon testine tabi tutulduğunu açıklamıştı. 100 araçtan 25 adeti ise Renault'a ait modellerden oluşurken 2015 sonuna kadar yapılan 11 modelin (4'ü Renault'a ait) testinde bir sorun gözlenmediği belirtilmişti. Sonrasında Fransa Çevre Bakanı Segolene Royal ise baskının sebebini doğrulayacak nitelikte bir açıklama yaptı. Royal "Renault dahil olmak üzere ülke içerisinde üretilen bazı otomobillerde emisyon değerleri standartların üzerinde çıktı, ancak bilgisayar yazılımlarında emisyon manipülasyonu gözlenmedi." dedi.
Emisyon skandalında bu kez hedef Renault
 
Açıklamadan anlaşıldığı kadarıyla Renault ile birlikte diğer bazı üreticilerin de emisyon değeri standartların üzerinde çıkmış durumda. Royal, PSA Peugeot Citroën, Volkswagen, Mercedes, Ford, Opel, Toyota ve BMW markalarına ait araçların da emisyon testinden geçeceğini hatırlatırken test edilecek toplam araç sayısını 100 civarında olacağını yineledi. Sonrasında Nissan, Volvo, Suzuki ve Fiat modellerinin de test edileceği açıklanırken tüm bu sürecin sonrasında detaylı bir rapor yayınlanacağı belirtildi.
Satış direktörü Koskas'ın açıklamasının diğer kısmında ise Renault'un 2015 yılında 2,8 milyon araç satarak dünya çapındaki satışlarını önceki yıla göre yüzde 3,3 oranında arttırdığı belirtildi. Ayrıca Renault'un CO2 emisyonlarının iyileştirilmesi programlarında önemli sıralarda (2013'te 1. ve 2014'te 2.) yer aldığı ve emisyonu %10'a kadar azalttığı da hatırlatıldı.

Şimdilik yaşanan gelişmeler Fransız bakanlığının oldukça sıkı bir denetim gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu sıkı tutumun sonucunda hangi üreticileri neyin beklediği ise belirsiz. Görünen o ki olay sonrasında yaşanacak detaylı rapor, başroldeki Renault'un kaderini büyük ölçüde belirleyecek. 


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hidrojennn 3 yıl en beğenilen
Türk düşmanı fransızlara acımıyorum hepsi batsın.
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fortune1905 3 yıl
türk düşmanı fransızlar batsın demiş bir arkadaş...

sanki almanlar türk dostu ve ya ingilizler... şaka gibisiiniz ya...
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norton772 3 yıl alembizim
alembizim

Bütün dizellerde bu var.Herkese ceza yazarlarsa firmalar batar.Bunun üzerini kapatırlar.Gerçi Amerika istedigine ulaştı Vw ortaya attı cezaları bastı.

Vw öyle çevreyi kirletiyor böyle çevreyi kirletiyordu vw alınmaz bu alanlar aptal bu kadar olayın üzerine alınır mı diyen tayfa nerde bu bir renault ile de bitmez opel vs devamı gelir.1.6 ortalama 110/120 hp alınırken birden 160 hp alır oldu.

Bu daha önce birkaç kere yazdıgım yazı çoğu okumamıştır bile bazıları ezberlemişler vw alınmaz patlak dsg diye yorum yapıyorlar. Buyrun yaptıgım yorum; http://forum.donanimhaber.com/m_113485144/f_//tm.htm#113490480


Buda bir olayın geniş olarak ele alınması https://www.youtube.com/watch?v=E07eNeKoJus

Vw savunucusu vs degilim kafat Vw konusu olsa 5 sayfa yorum olur hatta açılan vw dizelgate skandalını favorisine alıp her gün bir tartışma yaratıp mesaj kasanlar var.Bu konu hakkındada yorum yapsınlar.

Opel 1.6 136 hp çıkardıgında efsane gibi düşündü herkes sonra renault çıktı 160 hp duyurdu.Vw 1.6 ünite 105 hp idi aynı silindir hacminden 136 hatta 160 hp güç alacaksınız yakıt tüketimi aşagı yukarı aynı kalacak tork artacak ve çevreyi daha az kirletecek.Euro 1/2/3/4/5 hatta 6 ile gittikçe şartlar zorlandıkça üreticilerde bir hile bulmak zorunda kalıyorlar.

Bu arada Vw asıl yedigi cezalar çevreyi kirlettiginden degil vergi kaçırdıgından yorumu yada videoyu izleyin anlarsınız zaten.



Reno yüksek güç üretecek motor geliştirebilir çünkü formula 1'de yarışıyor ve ordaki teknoloji ilerleyen yıllarda gündelik araçlara uygulanıyor. Bunu salt egzoz skandalına bağlamak doğru olmaz. Önce duruma bakmak lazım.
alembizimBütün dizellerde bu var.Herkese ceza yazarlarsa firmalar batar.Bunun üzerini kapatırlar.Gerçi Amerika istedigine ulaştı Vw ort...
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BekirTemel 3 yıl
alamanlarla sınırlı mı kalıcak sandınız dedi A
BD
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fatih-8 3 yıl
Reno nun 160 lik dizeli çift turbolu.
Normal 1.6 dizeller yazilimla 140 hp yi rahatça görüyor. Çift turbo ile 160 gayet mumkun bence. Turbo+supersarjli 1.4 tsı yazılım ile 210 hp ye ulaşıyor.
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Kaiser75 3 yıl
dizel motorlar gerçekten tarafsız kurumlarca adam gibi teste sokup emisyon değerleri belirlensin. zararlıysa dizel kullanımı bırakılsın. sağlığımızdan daha mı önemli yani??
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Sirrüs 3 yıl
Yine Okisht yine emisyon konusu.

Yerimizi alalım. Darısı diğer markaların başına.
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Wolfen1976 3 yıl
Şu atasözlerine bayılıyorum ne demiş ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Buyur burdan yak


sozcu.com.tr/...
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Okisht 3 yıl Sirrüs
golf_R

Yine Okisht yine emisyon konusu.

Yerimizi alalım. Darısı diğer markaların başına.





İstek oluyor, gelişmeleri yazıyorum hocam
Arabalar konusunda bilgim çok kısıtlıdır halbuki ama bu olaylar ve yorumları takip etmek bilgi sahibi yaptı beni
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needacar 3 yıl
Elleme beter olsunlar. Eğer bu durum kesinleşir ve Renault a satış yasakları gelirse; seyreyleyin TR de ki deli Renault kampanyalarını 😚
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rainmanstern 3 yıl
vw 105 beygir güç için o kadar hile skandal vs yapacak. reno motordan 160 beygir güç alacak,bir diğeri 136 beygir güç alacak. ooo süper, efsane , on numara teknoloji olacak.o zaman vw teknoloji olarak diğerlerinden bi 10 sene geri olması lazım. yok ya

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norton772 3 yıl rainmanstern
yes i dont
vw 105 beygir güç için o kadar hile skandal vs yapacak. reno motordan 160 beygir güç alacak,bir diğeri 136 beygir güç alacak. ooo süper, efsane , on numara teknoloji olacak.o zaman vw teknoloji olarak diğerlerinden bi 10 sene geri olması lazım. yok ya



Tamam da vw zaten diğerlerinden geriydi dizel motorda çünkü pompa meme teknolojisi kullanıyordu diğerleri crdi kullanırken. Son 1.6 sizel ile commonrail dizel teknolojisi kullanmaya başladı, yani aslında geride, doğru.
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Turbobenzina 3 yıl rainmanstern
Volkswagen çok geri dizel teknolojisinde diyorsunuz ama gülüncek duruma düşüyosunuz,3.0 Tdi,2.0Tdi bu motorları devrim niteliğinde.Evet 1.6 dizel üniteleri güç açısından vasat.Ama bunun nedeni yapamamaları değil,Ar-Ge ye para yatırmak istememeleri.Her marka varını yoğunu koysun 1.6 dizel yapsın eminim ki Almanlar Fransızları toza toprağa boğar.Mercedes,Bmw,Audi,Vw,Opel dizel motorun kralını yapmayı bilir.
2 Yanıt Yanıtla +2
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matrix506 3 yıl
Champarator
Kuru iftira

Fransız yalakası vatan haini seni
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silversmith 3 yıl
Bu saatten sonra dizel araba alınmaz arkadaş! Belli ki dizeli bitirecekler ve sıra benzinliye gelir mi gelmez mi bilemem ama dizel alanın elinde patlayabilir bu saatten sonra! Hybrid ve-veya elektrikli araçlar devrinin ayak sesleri güm güm geliyor!
Yine de bir şey olmazcılar sayesinde, dizel otomatik ikilisinin fahiş fiyatlarla ve orta vadede çok satış yapacağı kesindir ülkemizde! :D
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Umut T. 3 yıl
bu konu açıldı, tartışması yapıldı, bir kısmı ilk mesajda olan açıklaması da yapıldı zaten; aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp vermenin alemi nedir anlayamıyorum.
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Loyalty 3 yıl
ww savunması reno yaptı bizde onlardan çaldık:)suçlu reno biz masumuz:)düştükleri duruma bak
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furkancool 3 yıl
Fenomenon
simbolmina
senged Elektrik,hybrit,bor lobisinin isleri bunlar. Umalim ki dunya uzerinde iyi insanlar kalmis olsun.
Ciddi mi kinaye mi anlamadım. Hem bor ne alaka?
Hocam bor bileşenli maddeler yakıt olarak kullanılabiliyor. Hatta enerji verimi çok yüksek diye biliyorum ben. Arkadaş bundan bahsetmiş heralde.

Bor efsanesi bitti sanıyordum. hangi bor bileşikleri bahsedermisiniz, ya da kaynak varsa paylaşabilir misiniz?
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alembizim 3 yıl
Bütün dizellerde bu var.Herkese ceza yazarlarsa firmalar batar.Bunun üzerini kapatırlar.Gerçi Amerika istedigine ulaştı Vw ortaya attı cezaları bastı.

Vw öyle çevreyi kirletiyor böyle çevreyi kirletiyordu vw alınmaz bu alanlar aptal bu kadar olayın üzerine alınır mı diyen tayfa nerde bu bir renault ile de bitmez opel vs devamı gelir.1.6 ortalama 110/120 hp alınırken birden 160 hp alır oldu.

Bu daha önce birkaç kere yazdıgım yazı çoğu okumamıştır bile bazıları ezberlemişler vw alınmaz patlak dsg diye yorum yapıyorlar. Buyrun yaptıgım yorum; http://forum.donanimhaber.com/m_113485144/f_//tm.htm#113490480


Buda bir olayın geniş olarak ele alınması https://www.youtube.com/watch?v=E07eNeKoJus

Vw savunucusu vs degilim kafat Vw konusu olsa 5 sayfa yorum olur hatta açılan vw dizelgate skandalını favorisine alıp her gün bir tartışma yaratıp mesaj kasanlar var.Bu konu hakkındada yorum yapsınlar.

Opel 1.6 136 hp çıkardıgında efsane gibi düşündü herkes sonra renault çıktı 160 hp duyurdu.Vw 1.6 ünite 105 hp idi aynı silindir hacminden 136 hatta 160 hp güç alacaksınız yakıt tüketimi aşagı yukarı aynı kalacak tork artacak ve çevreyi daha az kirletecek.Euro 1/2/3/4/5 hatta 6 ile gittikçe şartlar zorlandıkça üreticilerde bir hile bulmak zorunda kalıyorlar.

Bu arada Vw asıl yedigi cezalar çevreyi kirlettiginden degil vergi kaçırdıgından yorumu yada videoyu izleyin anlarsınız zaten.

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trust06 3 yıl
Çoğu yapıyordur. O torkun o motor gücünün emisyonsuz çıkması zor gibi.
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