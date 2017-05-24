Emisyon soruşturması büyüyor: Fiat da emisyon testlerinde hile yapmış olabilir

Son yıllarda emisyon skandalı ile adından sıkça bahsedilen en önemli otomobil üreticisi Volkswagen olsa da kısa bir süre sonra bir diğer otomobil devi Fiat Chrysler da bu skandalda adı geçen şirket olabilir. Ocak ayından itibaren ABD Çevre Koruma Ajansı(EPA) tarafından emisyon testleri dikkatle takip edilen ve hile yaptığı yönünde suçlanan Fiat Chrysler’a şimdi de Adalet Bakanlığı dava açtı.

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Fiat Chrysler, 2014-2016 yıllarında üretilen RAM 1500 model ve Jeep Grand Cherokee model araçlarında çevre dostu görünmek adına emisyon testlerinin sonucunu etkileyecek yazılımlar kullandı ancak EPA’nın araştırmalarında günlük sürüşte bu araçların test sonuçlarına kıyasla çok daha yüksek emisyon seviyelerine ulaştığı gözlendi.

Toplamda 104.000 adet aracı kapsayan emisyon hilesinde eğer bakanlığın iddiası doğru çıkarsa mahkemenin hem bu araçların geri çağrılmasına hem de Fiat’ın 4.6 milyar dolar para cezası ödemesine karar vereceği düşünülüyor. Tabi bahsedilen miktarlar yaklaşık 500.000 adet aracın karıştığı ve 14.6 milyar dolarlık cezanın verildiği(sadece ABD'deki miktar) Volkswagen’in emisyon testi hilesine kıyasla oldukça düşük ancak yine de Fiat Chrysler için çok ciddi.

Volkswagen Kabul Etti Fiat Reddediyor

Volkswagen bazı yazılımları kötü niyetle kullandığını ve sonuçları değiştirdiğini daha önce itiraf etmişti ancak Fiat şu an için bütün iddiaları reddediyor. Davanın sonuçlanmasıyla birlikte Fiat’ın haklı olup olmadığını göreceğiz ancak son olarak dün Mercedes-Benz’in ofislerine yapılan polis baskınlarını da göz önünde bulundurursak yetkililerin emisyon testlerindeki hilelere karşı artık çok daha sıkı bir inceleme süreci başlattığını söyleyebiliriz.

https://www.engadget.com/2017/05/23/us-sues-fiat-chrysler-over-emissions-cheating/