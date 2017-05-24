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Emisyon soruşturması büyüyor: Fiat da emisyon testlerinde hile yapmış olabilir

ABD Adalet Bakanlığı Fiat Chrysler’a emisyon testlerinde hile yaptığı gerekçesiyle dava açtı. Şirket yaklaşık 5 milyar dolarlık ceza ile karşı karşıya gelebilir.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Son yıllarda emisyon skandalı ile adından sıkça bahsedilen en önemli otomobil üreticisi Volkswagen olsa da kısa bir süre sonra bir diğer otomobil devi Fiat Chrysler da bu skandalda adı geçen şirket olabilir. Ocak ayından itibaren ABD Çevre Koruma Ajansı(EPA) tarafından emisyon testleri dikkatle takip edilen ve hile yaptığı yönünde suçlanan Fiat Chrysler’a şimdi de Adalet Bakanlığı dava açtı.
 

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Fiat Chrysler, 2014-2016 yıllarında üretilen RAM 1500 model ve Jeep Grand Cherokee model araçlarında çevre dostu görünmek adına emisyon testlerinin sonucunu etkileyecek yazılımlar kullandı ancak EPA’nın araştırmalarında günlük sürüşte bu araçların test sonuçlarına kıyasla çok daha yüksek emisyon seviyelerine ulaştığı gözlendi.

Toplamda 104.000 adet aracı kapsayan emisyon hilesinde eğer bakanlığın iddiası doğru çıkarsa mahkemenin hem bu araçların geri çağrılmasına hem de Fiat’ın 4.6 milyar dolar para cezası ödemesine karar vereceği düşünülüyor. Tabi bahsedilen miktarlar yaklaşık 500.000 adet aracın karıştığı ve 14.6 milyar dolarlık cezanın verildiği(sadece ABD'deki miktar) Volkswagen’in emisyon testi hilesine kıyasla oldukça düşük ancak yine de Fiat Chrysler için çok ciddi.

Volkswagen Kabul Etti Fiat Reddediyor

Volkswagen bazı yazılımları kötü niyetle kullandığını ve sonuçları değiştirdiğini daha önce itiraf etmişti ancak Fiat şu an için bütün iddiaları reddediyor. Davanın sonuçlanmasıyla birlikte Fiat’ın haklı olup olmadığını göreceğiz ancak son olarak dün Mercedes-Benz’in ofislerine yapılan polis baskınlarını da göz önünde bulundurursak yetkililerin emisyon testlerindeki hilelere karşı artık çok daha sıkı bir inceleme süreci başlattığını söyleyebiliriz.


https://www.engadget.com/2017/05/23/us-sues-fiat-chrysler-over-emissions-cheating/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 2 yıl
Fiat nedir arkadaş.
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infom@n 2 yıl
Fiat'ın her şeyi kolpa. Geçen bir sienaya bindim yol bilgisayarı anlık tüketimi en fazla 20Litre gösteriyor. Vitesi boşa alıyorsun devir rölantiye düşüyor ama tüketim yavaş yavaş düşüyor. Gazı köklüyorsun araba bağırıyor ama anlık tüketim yavaş yavaş yükseliyor. Ortalama tüketim 4.2 Litre yaptığı yol bi depoyla 650km.
Yol bilgisayarı var mı ? Var!
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BekirHan 2 yıl
Amerika gebermiş otomobil pazarıı güçlendirmek adına tüm araçlarda bezner olan emisyon problemini Avurpa firmalarına yıkmaya çalışıyor. Elektrikli araç üretimi ile bu sanayii koluna kan bulup eski günlerine dönmek istiyor ama bel altı vuruyor. Hayalet şehir Detroit' i yeniden canlandırmak derdinde ama nafile...
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kadirirdem 2 yıl
Çorap söküğü gibi geliyor,ben dedim yapmayan firma yok gibi.
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JoeyBane 2 yıl
Fiatlar yükselecek
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Mercedes ten sonra fiat...
Durum ciddileşiyor desene.
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Şıh Hazretleri 2 yıl
En sonunda dizel motorun daha sonra da fosil yakıtların fişini çekmeye hazırlanıyorlar. Demek ki yeni bir çılgın projeleri var Ameriğaların.
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savasserter 2 yıl
Temiz para, sırayla hepsini elden geçireceklerdir.
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BlindGuardianNN 2 yıl
Toplamda 104.000 adet aracı kapsayan emisyon hilesinde eğer bakanlığın iddiası doğru çıkarsa mahkemenin hem bu araçların geri çağrılmasına hem de Fiat’ın 4.6 milyar dolar para cezası ödemesine karar vereceği düşünülüyor. Tabi bahsedilen miktarlar yaklaşık 500.000 adet aracın karıştığı ve 14.6 milyar dolarlık cezanın verildiği(sadece ABD'deki miktar) Volkswagen’in emisyon testi hilesine kıyasla oldukça düşük ancak yine de Fiat Chrysler için çok ciddi.
Altından kalkarlar korkacak birşey yok, gülü seven dikenine katlanıyor bu camiada
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Neiss 2 yıl
Bak iyiki yerli otomobilimiz yokmus. Yoksa milli gurur meselesi yapardik, buyukelcimizi falan geri cagirirdik. Fabrikan mi var derdin var
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