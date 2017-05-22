Emniyet güçlerine zırhlı iş makinesi: Tosun

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında askerin önemli eksiklerinden biri de zırhlı iş makinesi olmuştu. Suriye sınırına yapılan duvarın inşaatı ve sınır ötesi operasyonlarda şehri el yapımı patlayıcılarla terk eden terör unsurlarına karşı önemli bir ihtiyaç doğmuştu. Buradaki deneyimlerden doğan bir zırhlı iş makinesi olan Tosun, emniyet güçlerin için önemli bir koz olacak.

Özellikle meskun mahal olaylarında el yapımı patlayıcılara karşı zırhlı iş makinelerinin çok etkili olduğu belirtilirken, zırhı sayesinde de açılan ateşlerden etkilenmeden görevine devam edebilmesi sayesinde arkadan gelen araçlar için engelleri ortadan kaldıran bir unsur oluyor. Mesela El Bab’ın IŞİD’den temizlenmesi esnasında bu araçlara çok fazla ihtiyaç olmuştu.

Tosun'u farklı kılan detaylardan bir diğeri ise uzaktan kumanda ile yönetilebilmesi. Bu dev iş makinesini açık alanda 5km bir menzil içinde uzaktan yönetebiliyorsunuz. Binaların olduğu, alıcı ile verici arasına engellerin girdiği bölgelerde ise 1km'lik alan içinde aracı uzaktan yönetebilmek mümkün. Bu da kritik bölgelerde can kayıplarını azaltıyor. Özellikle RPG tehditlerine karşı bu durum önemli.

Zırhlandırılmış bir iş makinesi olan Tosun, özellikle Suriye sınırına örülen duvardan sonra Irak sınırı boyunca da uzanacak olan hendekli duvar inşası esnasında önemli bir rol üstlenecek. Aşağıda yer alan galeride Tosun’un görsellerine yakından bakabilirsiniz.