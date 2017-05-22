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Emniyet güçlerine zırhlı iş makinesi: Tosun

Polisin ve TSK’nın sınır ötesi operasyonlar, meskûn mahal olayları gibi durumlarda ihtiyaç duyulan zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak geliştirilen Tosun hizmete hazır.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Emniyet güçlerine zırhlı iş makinesi: Tosun
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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında askerin önemli eksiklerinden biri de zırhlı iş makinesi olmuştu. Suriye sınırına yapılan duvarın inşaatı ve sınır ötesi operasyonlarda şehri el yapımı patlayıcılarla terk eden terör unsurlarına karşı önemli bir ihtiyaç doğmuştu. Buradaki deneyimlerden doğan bir zırhlı makinesi olan Tosun, emniyet güçlerin için önemli bir koz olacak.

Özellikle meskun mahal olaylarında el yapımı patlayıcılara karşı zırhlı iş makinelerinin çok etkili olduğu belirtilirken, zırhı sayesinde de açılan ateşlerden etkilenmeden görevine devam edebilmesi sayesinde arkadan gelen araçlar için engelleri ortadan kaldıran bir unsur oluyor. Mesela El Bab’ın IŞİD’den temizlenmesi esnasında bu araçlara çok fazla ihtiyaç olmuştu.

Tosun'u farklı kılan detaylardan bir diğeri ise uzaktan kumanda ile yönetilebilmesi. Bu dev iş makinesini açık alanda 5km bir menzil içinde uzaktan yönetebiliyorsunuz. Binaların olduğu, alıcı ile verici arasına engellerin girdiği bölgelerde ise 1km'lik alan içinde aracı uzaktan yönetebilmek mümkün. Bu da kritik bölgelerde can kayıplarını azaltıyor. Özellikle RPG tehditlerine karşı bu durum önemli.

Zırhlandırılmış bir iş makinesi olan Tosun, özellikle Suriye sınırına örülen duvardan sonra Irak sınırı boyunca da uzanacak olan hendekli duvar inşası esnasında önemli bir rol üstlenecek. Aşağıda yer alan galeride Tosun’un görsellerine yakından bakabilirsiniz.


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xnoname 2 yıl en beğenilen
10 numara isim olmuş
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Parola_18 2 yıl
hevalller şimdi damlar hümanist görünümünde
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dartanyan96 2 yıl
Sürücüsüz uzaktan kontrol edilebilir olması iyiymiş.İş yapar bu.
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Leaderjack1 1 yıl
Siyonist israilin piyonunu nasılda savunuyor kuklalar.
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Cosmos Bebop 1 yıl
uzaktan kumandalı ise iş görür gençlerimiz patır patır şehit olmasın
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Kartal Göz 2 yıl
Keşke daha ciddi bir isim seçselermil. Neyse, 5 KM'lik bir alanda kumanda imkanı sağlıyorsa çok iyi. İşlevsel.
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OverClocK1ng 2 yıl
Okuyana selamlar...
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interwap 2 yıl
Biraz fazla yüksek. Açık hedef.
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Leipold 2 yıl
Bir POMA degil ne yazik ki

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SuwaTr 2 yıl
Çok güzel haber.
İktidarın yaptığı başarılı gelişmelerden sadece biri. Devamı da gelir inşAllah
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profecco 2 yıl SuwaTr
Bunun iktidarla ne ilgisi var. 1999'da teröristbaşı yakalanmış ve yıllık şehit sayısı minimuma inmişti unuttuysanız hatırlatayım belki yaşınız küçüktür ya da çok unutkansınızdır. 2002'ye kadar da Pkk gibi bir terörizm grubu neredeyse etkisiz hale getirilmişti. Osman Pamukoğlu gibi başarılı komutanlar sayesinde terörizm bitmiş gibiydi. Ama 2002'den sonra hangi parti geldiyse terör hortladı ve hiç olmadığı kadar güçlendi. Birisi çıkıp bu teröristler için "Müslüman Kardeşlerim"
dedi unuttuysanız hatırlatayım.
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0z0z 2 yıl
Killroy was here
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axaxa 2 yıl
Yerli isimler çok güzel ya 😄
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SeniVarya 2 yıl
Bunu okuyan tosun..
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