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En büyük SIM kart üreticisi hacklenme iddialarını araştırıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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En büyük SIM kart üreticisi hacklenme iddialarını araştırıyor

Mobil cihazların vazgeçilmez unsurlarından birisi olan SIM kartlar dünyada belli başlı firmalar tarafından üretiliyor. Bunlardan en büyüğü olan Fransa-Hollanda ortaklığı Gemalto'nun bir süre önce siber saldırıya uğradığı gündeme gelmişti.
İddia son dönemin popüler kişilerinden birisi olan Edward Snowden tarafından yapılmıştı. Snowden özellikle NSA'nın SIM kart üreticilerinin veri tabanlarına sızarak şifreleme anahtarlarını ele geçirdiğini ve bu sayede kimsenin haberi olmadan ses ve veri hatlarına sızarak kişisel bilgileri çaldıklarını açıklamıştı.
Gemalto bu açıkamaları ciddiye aldığını belirterek kendi içerisinde geniş çaplı bir güvenlik soruşturması başlattığını duyurdu. Firma bu tür sızma tekniklerinin boyutunu öğrenmeye çalışacak.
Dünyada 450 operatör ile çalışan ve dijital güvenlik alanında lider olduğunu savunan firma ayrıca banka kartları ve biyometrik pasaportlar için de güvenlik yongaları üretiyor. Bu bakımdan bu tür bir sızıntı milyarlarca insanı mağdur edebilir.
Son dönemde kişisel bilgileri izinsiz ele geçirme konusunda önemli gündem maddeleri öne çıkmaya başladı. Özellikle istihbarat birimlerinin bu bilgilere ulaşabilmek adına akla gelebilecek her türlü yöntemi uyguladığı görülüyor.


http://www.reuters.com/article/2015/02/20/us-gemalto-cybercrime-idUSKBN0LO0K720150220?feedType=RSS&feedName=technologyNews Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Varya bunlar hacklendiyse yer yerinden oynar, eğlence çıkar bize
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mladenbmv 4 yıl
AB abd ye çok güveniyorlar ya ab ülkeleri anlamadılar hala ABD den AB ülkeleri için iyi bir şeyler yapılmacağını ABD AB ülkelerinde istediği gibi cirit atıyor,ABD AB ülkelerini natoyu rusyayla oyalıyor arkadan vuruyor.
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dreamblue35 4 yıl
arkadaş zaten çağımız bilgi casusluğu çağı, kimse babasının hayrına üretmiyor teknolojiyi aksine kitleleri kontrol etme amacı güdüyor, bu da ne demek oluyor kısaca "bilgi güçtür"
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zdniz 4 yıl
İlk başda amerikan firmalarına güvenmemek gerekiyor tamam donanımı halletseler bile işin yazılım tarafı çok komik windows maxos linux hepsi açık kapılar barındırıyor güvenerek şifreledimiz winrarda bile bi şifre varmış hepsini açabiliyomuş gerisini siz düşünün...
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Elsa 4 yıl
Bir cihazın takip edilmesini istemiyorsan hiç bir cihazla iletişim kurdurtmadan, veri bağlantısı sağlatmadan kullanacaksın. Hadi bu cozuldu peki işletim sistemleri ve yongalardaki arka kapıları nasıl çözecekler?
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kımyasal 4 yıl
Bu açıklamalar gerçekten can sıkıcı,ilerleyen dönemlerde devletler bu durumdan rahatsız olacak ve içe kapanık bir sisteme dönüş olabilir.Misal Rusya ve Çin sadece kendi ürettikleri ürünleri iç pazarda kullanımına izin verebilir.Soğuk savaş misali soğuk ekonomik fırtınalar esebilir.Amerika diğer yandan ''bedava internet' adı altında yörüngeden uydularla fişleme ve takip operasyonlarına ''sosyal'' bir şekilde devam edecek.Diğer yandan snowden açıklamalarından sonra ''sözde'' soruşturmaya açılan bu olayın belkide NSA ile yapılan bir anlaşma olabilirliği söz konusu.
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CVenturas 4 yıl kımyasal
kımyasal
Bu açıklamalar gerçekten can sıkıcı,ilerleyen dönemlerde devletler bu durumdan rahatsız olacak ve içe kapanık bir sisteme dönüş olabilir.Misal Rusya ve Çin sadece kendi ürettikleri ürünleri iç pazarda kullanımına izin verebilir.Soğuk savaş misali soğuk ekonomik fırtınalar esebilir.Amerika diğer yandan ''bedava internet' adı altında yörüngeden uydularla fişleme ve takip operasyonlarına ''sosyal'' bir şekilde devam edecek.Diğer yandan snowden açıklamalarından sonra ''sözde'' soruşturmaya açılan bu olayın belkide NSA ile yapılan bir anlaşma olabilirliği söz konusu.

Kesinlikle. Gerçekten gizli bir araştırma/soruşturma olsaydı basına yansımazdı diye düşünüyorum.
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