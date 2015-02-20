En büyük SIM kart üreticisi hacklenme iddialarını araştırıyor





Mobil cihazların vazgeçilmez unsurlarından birisi olan SIM kartlar dünyada belli başlı firmalar tarafından üretiliyor. Bunlardan en büyüğü olan Fransa-Hollanda ortaklığı Gemalto'nun bir süre önce siber saldırıya uğradığı gündeme gelmişti.

İddia son dönemin popüler kişilerinden birisi olan Edward Snowden tarafından yapılmıştı. Snowden özellikle NSA'nın SIM kart üreticilerinin veri tabanlarına sızarak şifreleme anahtarlarını ele geçirdiğini ve bu sayede kimsenin haberi olmadan ses ve veri hatlarına sızarak kişisel bilgileri çaldıklarını açıklamıştı.

Gemalto bu açıkamaları ciddiye aldığını belirterek kendi içerisinde geniş çaplı bir güvenlik soruşturması başlattığını duyurdu. Firma bu tür sızma tekniklerinin boyutunu öğrenmeye çalışacak.

Dünyada 450 operatör ile çalışan ve dijital güvenlik alanında lider olduğunu savunan firma ayrıca banka kartları ve biyometrik pasaportlar için de güvenlik yongaları üretiyor. Bu bakımdan bu tür bir sızıntı milyarlarca insanı mağdur edebilir.

Son dönemde kişisel bilgileri izinsiz ele geçirme konusunda önemli gündem maddeleri öne çıkmaya başladı. Özellikle istihbarat birimlerinin bu bilgilere ulaşabilmek adına akla gelebilecek her türlü yöntemi uyguladığı görülüyor.





http://www.reuters.com/article/2015/02/20/us-gemalto-cybercrime-idUSKBN0LO0K720150220?feedType=RSS&feedName=technologyNews