En büyük Windows Phone cihazı Ramos'tan geliyor

Ülkemizde de satılan mobil cihazları ile tanıdığımız Çinli Ramos, Windows Phone ekosistemindeki en büyük akıllı telefona imza atmak üzere. Bir fuarda ortaya çıkan Ramos Q7 ekosistemi artık tablet seviyesine çıkarıyor.





7 inçlik 720p ekrana sahip olan Ramos Q7 yine giriş seviyesine yönelik bir model olacak. Cihaz daha önce Lumia 1320 ve 1520 modellerine ait olan en büyük Windows Phone cihazı ünvanını da eline geçiriyor.





4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alan modelde 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 4000mAh gücünde batarya, Windows Phone 81 işletim sistemi, 5MP çözünürlüğünde arka kamera ve 2MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler yer alıyor.





Ramos Q7 modeli henüz lanse edilmiş bir model değil. Bu bakımdan fiyatı bilinmiyor. Ancak Çin sınırları içerisinde yaklaşık olarak 150$-200$ civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. Modelin Windows 10 güncellemesi de alacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Meet-the-largest-Windows-Phone-handset-ever-the-Ramos-Q7_id68802