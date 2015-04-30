Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En büyük Windows Phone cihazı Ramos'tan geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
En büyük Windows Phone cihazı Ramos'tan geliyor

Ülkemizde de satılan mobil cihazları ile tanıdığımız Çinli Ramos, Windows Phone ekosistemindeki en büyük akıllı telefona imza atmak üzere. Bir fuarda ortaya çıkan Ramos Q7 ekosistemi artık tablet seviyesine çıkarıyor. 

7 inçlik 720p ekrana sahip olan Ramos Q7 yine giriş seviyesine yönelik bir model olacak. Cihaz daha önce Lumia 1320 ve 1520 modellerine ait olan en büyük Windows Phone cihazı ünvanını da eline geçiriyor. 

4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alan modelde 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 4000mAh gücünde batarya, Windows Phone 81 işletim sistemi, 5MP çözünürlüğünde arka kamera ve 2MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler yer alıyor. 

Ramos Q7 modeli henüz lanse edilmiş bir model değil. Bu bakımdan fiyatı bilinmiyor. Ancak Çin sınırları içerisinde yaklaşık olarak 150$-200$ civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. Modelin Windows 10 güncellemesi de alacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Meet-the-largest-Windows-Phone-handset-ever-the-Ramos-Q7_id68802 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Win 8.1'in Arm işlemcide çalışabileceğini bilmiyordum. Normal olarak Intel Atom işlemci kullanmaları gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolfestein 4 yıl
Resmen tablet yapmışlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mangal Yürek Darius 4 yıl
7 inç nedir ya cebine koysan yürüyemezsin arkadaş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 yıl
Windows' a ancak buyuk ekran olur, mobil cihaz olayi gelmez microsoft 'a..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 4 yıl
donanim giris seviyesi olsada yazilim super. Windows 81 :) uzun yillar boyunca guncellemeye de gerek yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hannibal 4 yıl
Windows 81 ne zaman çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 4 yıl
Türkiye'ye gelmez büyük ihtimalle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PapyonluLejyon 4 yıl
Snap 200 mu ya yeter be.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 4 yıl
bunu kim yanında taşır
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 4 yıl Masquerade89
Masquerade89

bunu kim yanında taşır

sergio ramos
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl
Sergio Ramos diye girdim. Dedim herhalde Will.i.am gibi bu işlere girdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2312 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Windows Phone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung ile yeni nesil SUHD TV'leri ve TRT 4K işbirliğini konuştuk 4 yıl LG G4 detaylı video inceleme: Tasarım, donanım, karşılaştırmalı testler, kamera ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim