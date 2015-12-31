En iyi video düzenleyici uygulamalarından FiLMiC Pro Android'de





Profesyonel tarzda video düzenleme imkanı sunan FiLMiC Pro; 24, 25 ve 30 kare/saniye hızlarını seçebilme ve sesi de buna göre senkronize edebilme yeteneğine sahip. Değişken yakınlaştırma hızları ve daha yüksek bit-rate oranları yanında renk ısısını, pozlamasını, deklanşör hızını, ISO değerini manuel olarak kontrol edebileceğiniz uygulama Android 5.0 için optimize edilmiş.





Uygulamanın desteklediği çözünürlükler; Cinemascope (2.59:1), Super 35 (2.39:1), Letterbox (2.20:1), Super 16 (1.66:1), 16:9 (2K,1080,720, 540), 17:9 Digital Cinema Initiative (2K) ve 1:1 Square şeklinde sıralanıyor. Ayrıca uygulama sadece bazı cihazlar uyumlu. Bunlar;





Acer: GT-810

Google: Nexus 6P, Nexus 5, Nexus 9 LTE, Nexus 9, Nexus 6, Nexus 5X

Intel: SurfTab xintron i 7.0, Cloudpad One 7.0

LG: V10, LG G Vista 2, LG G Flex2, LG G4

Nvidia: SHIELD Tablet

Sharp: AQUOS SERIE SHV32, AQUOS Compact SH-02H, AQUOS Xx, AQUOS ZETA SH-01H, AQUOS ZETA SH-03G, AQUOS Xx2 mini

Samsung: Galaxy S6, Galaxy S6 Edge+, Galaxy Note5, Galaxy S6 Edge

OnePlus2, hudl 2, Alcatel POP2 (4), 9020A modelleri.





iOS tarafında ise uygulama Swift 2.0 dili temel alınarak baştan yazıldı. Bu sayede uygulama son derece akıcı çalışıyor. Ayrıca iPhone 6 ve 6S serisi için de 48, 50 ve 60 kare/saniye desteği sunuluyor. Uygulama 27TL fiyat etiketine sahip.



