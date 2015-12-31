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En iyi video düzenleyici uygulamalarından FiLMiC Pro Android'de

iOS tarafının bol ödüllü beğenilen video düzenleme uygulamalarından olan FiLMiC Pro, uzun bir aranın ardından Android platformu kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.
3 yıl
9,8b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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En iyi video düzenleyici uygulamalarından FiLMiC Pro Android'de


Profesyonel tarzda video düzenleme imkanı sunan FiLMiC Pro; 24, 25 ve 30 kare/saniye hızlarını seçebilme ve sesi de buna göre senkronize edebilme yeteneğine sahip. Değişken yakınlaştırma hızları ve daha yüksek bit-rate oranları yanında renk ısısını, pozlamasını, deklanşör hızını, ISO değerini manuel olarak kontrol edebileceğiniz uygulama Android 5.0 için optimize edilmiş. 

Uygulamanın desteklediği çözünürlükler; Cinemascope (2.59:1), Super 35 (2.39:1), Letterbox (2.20:1), Super 16 (1.66:1), 16:9 (2K,1080,720, 540), 17:9 Digital Cinema Initiative (2K) ve 1:1 Square şeklinde sıralanıyor. Ayrıca uygulama sadece bazı cihazlar uyumlu. Bunlar;

Acer: GT-810
Google: Nexus 6P, Nexus 5, Nexus 9 LTE, Nexus 9, Nexus 6, Nexus 5X
Intel: SurfTab xintron i 7.0, Cloudpad One 7.0
LG: V10, LG G Vista 2, LG G Flex2, LG G4
Nvidia: SHIELD Tablet
Sharp: AQUOS SERIE SHV32, AQUOS Compact SH-02H, AQUOS Xx, AQUOS ZETA SH-01H, AQUOS ZETA SH-03G, AQUOS Xx2 mini
Samsung: Galaxy S6, Galaxy S6 Edge+, Galaxy Note5, Galaxy S6 Edge
OnePlus2, hudl 2, Alcatel POP2 (4), 9020A modelleri.

iOS tarafında ise uygulama Swift 2.0 dili temel alınarak baştan yazıldı. Bu sayede uygulama son derece akıcı çalışıyor. Ayrıca iPhone 6 ve 6S serisi için de 48, 50 ve 60 kare/saniye desteği sunuluyor. Uygulama 27TL fiyat etiketine sahip. 


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shadowtr 3 yıl en beğenilen
Uygulama o kadar iyi ki henüz çalıştırabilen bir telefon yok.
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freemanmorg 2 yıl
günümüzde 4k özelliğiyle birlikte iphone 7 ile birçok kısa film çekiliyor bu program aracılığıyla. Peki bu programla çekilen videoları hangi montaj programı ile kısa filme dönüştürebiliriz? Bilgisayardaki sony vegas tarzı programlar için 4k videoyu bilgisayara attım, ses aynı fakat görüntü takılarak ilerliyor. bu konuda yardıcı olabilecek var mı?
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cinemaker 3 yıl
Pc donanımında telefonlar çıktı adam gibi video düzenleme programı yok olanlar da doğru dürüst çalışmıyor
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benhuraxu 3 yıl
İndirilmemek üzere geliştirilmiş bir uygulama.
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Yükledim de bu uygulamaya harici video ekleyip düzenleyemiyoruz ki. İlla uygulama içerisinden kamera ikonuna tıklayıp anlık çektiğimiz videoları düzenleyeceğiz. Eee ne anladık bu işten. Bir filmi veya klibi düzenleyemedikten sonra at çöpe gitsin. Boşa para verdik.
2 Yanıt Yanıtla +1
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shadowtr 3 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI

Yükledim de bu uygulamaya harici video ekleyip düzenleyemiyoruz ki. İlla uygulama içerisinden kamera ikonuna tıklayıp anlık çektiğimiz videoları düzenleyeceğiz. Eee ne anladık bu işten. Bir filmi veya klibi düzenleyemedikten sonra at çöpe gitsin. Boşa para verdik.

İade edebilirsin.
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tnt-2 3 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI

Yükledim de bu uygulamaya harici video ekleyip düzenleyemiyoruz ki. İlla uygulama içerisinden kamera ikonuna tıklayıp anlık çektiğimiz videoları düzenleyeceğiz. Eee ne anladık bu işten. Bir filmi veya klibi düzenleyemedikten sonra at çöpe gitsin. Boşa para verdik.

peeh bedava verse istemem valla.. Samsung un kendi uygulaması var kırp dıyom iyi kotu halledıyom..
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gungorveyusuf 3 yıl
Lollipop yüklü Samsung Galaxy Tab S Tabletimle de uyumlu görünmüyor...Napacuğh şimdi?... ??
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shadowtr 3 yıl
Uygulama o kadar iyi ki henüz çalıştırabilen bir telefon yok.
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focus1 3 yıl
Note 4 Android 5.1.1 yüklü cihaziniz bu sürümle uyumlu değil diyor. :D
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