En nadir bulunan Atari oyunu 90 bin dolara satışta

Son dönemde Retro olarak tabir edilen ve yıllar öncesinin piksel tabanlı konsollarındaki oyunları yeniden yaşatma amacı taşıyan mini konsollar popüler olmaya başladı. Yine de eski oyunların değeri ayrı.

Bir dönemin son şahidi

EBay üzerinde satılan Atari 2600 dönemine ait Extra Terrestrials adındaki oyun 90 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Oyunun bu denli yüksek fiyata sahip olmasının ise iki tane önemli nedeni var.

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Extra Terrestrials oyunu ilk kez 1982 yılında piyasaya sürülmüştü. Hatta o dönem Atari 2600 için üretilen son oyunlardan birisi olarak gösteriliyordu. Oyun Spielberg’in efsane E.T. filmine dayanıyordu.

Bununla birlikte çok kısa sürede geliştirilen Extra Terrestrials çok eleştirildi ve tarihteki en kötü oyunlardan birisi olarak gösterildi. Bazı otoriteler video oyun sektörünün çöküşünü başlatan oyunu Extra Terrestrials olarak gösteriyor.

Diğer taraftan Atari’nin başarısızlık üzerine binlerce Extra Terrestrials kartuşunu yaktığı geçtiğimiz yıllarda yapılan bir kazıda ortaya çıkmıştı. Bu bakımdan bugün E.T.oyununu bulmak mümkün değil. Hali hazırda PC Müzesinde oyun sergilenmekte. EBay kullanıcısı ise satılan kopyanın sadece kendisinde olduğunu ve onaylandığını ifade ediyor. Sadece kartuş mevcut ve kutusu bulunmuyor.