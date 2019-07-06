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Resmi Marshmello oyunu indirmeye sunuldu

Uygulama mağazalarında indirmeye sunulan Marshmello Music Dance oyunu ile sanatçının sevilen parçaları ve son albümü Joytime III eşliğinde dikkatinizi test edeceksiniz.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
2,3b
1
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin en beğenilen sanatçıları arasında yer alan ve Fortnite oyununda verdiği konser ile hatırlanan Marshmello resmi oyununu indirmeye sundu. Oyun haliyle müzik teması üzerinde ilerliyor.

Marshmello Music Dance neler sunuyor?

Piano Tiles oyunundan hatırlayacağımız üzere Marshmello Music Dance oyunu da müziğin ritmine göre gelen karolara tıklamanızı temel alıyor. Tempoyu dikkatli bir şekilde takip ederek basma alanının içerisinde karolar geçtiği anda ekrana dokunmanız gerekiyor.

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Oyunda farklı türlerde müzikler olduğu için tempo da değişiyor. Tek basma, iki parmak basma veya uzun basma şeklinde aksiyonlar mevcut. Karoyu kaçırdığınızda ise şarkı bitiyor ve tekrar başlamanız gerekiyor.

Oyunda Marshmello dahil pek çok karakter var ve ilerledikçe kilitlerini açıyorsunuz. Karakterler dans için belli bir enerji istiyor. Bu yüzden olabildiğince tempoyu takip ederek oyunda kalmaya bakın. Enerji biterse bu kez altın vererek almanız gerekiyor.

Marshmello’nun son albümü Joytime III de belirli bir süre boyunca oyuncuların kullanımında olacak. Türün meraklıları ve Marshmello sevenler için güzel bir kombinasyon olmuş diyebiliriz.

Marshmello Music Dance: Google Play II App Store


 

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V4LKyR 9 sa.
Nedir bu Marshmello? Ne iş yapar?
Neye yarar.
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