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En popüler oyunlardan Angry Birds, Windows Phone 7 platformuna da geldi

7 yıl
6,5b
1
8
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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En popüler oyunlardan Angry Birds, Windows Phone 7 platformuna da geldi
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Rovio'nun pek çok platforma (örn: Android, iOS, Symbian OS) uyarladığı ve gün geçtikçe popülerliği artan oyunu Angry Birds, uzun süreli bir bekleyiş sürecinin ardından Windows Phone 7 platformuna da geldi.
2.99$'lık fiyatıyla Windows Phone Marketplace'deki yerini alan oyunda farklı niteliklere sahip kısıtlı sayıdaki kuşları, belli açılarda fırlatarak engelleri yıkmaya, yumurtalarınızı kaçıran düşmanları yenmeye çalışıyorsunuz.
Rovio'nun son açıklamalarına göre oyun, tüm platformlarda günde 1 milyon defa indiriliyor.

En popüler oyunlardan Angry Birds, Windows Phone 7 platformuna da geldi
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Klasör.:X:. 7 yıl
ya istediği kadar paralı olsun android telefonum bile yok ancak flash versiyonunu pcde oynadım free olarak :)
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alpa07 7 yıl
kırmızı yaratığın kaşlara bak yaw :D :D
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séquestre 7 yıl
Biraz geç olmuş :)
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BreakUpGames 7 yıl
Ya zaten İOS dada bedava bende iPad var angry birds, angry birds rio ve angry bırds season var sadece guncellenmıyor ucretsız oldugu ıcın
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moon5 7 yıl
android'de bedavA!.. indirmeyeni dövüyorlar... işte bu yüzden Google bu yüzden en büyük Android...Sonrada derlerki Windows,ios şöyle iyi böyle cicci...parayı verince psikolojik olarak övme moduna girerlerrr!..
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blue55 7 yıl
güzel oyun fakat sildim ay oynadıkdan sonra
fena yenilikciyim
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furkant1 7 yıl
BADA ya gelmedi daha...
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