En popüler oyunlardan Angry Birds, Windows Phone 7 platformuna da geldi

Rovio'nun pek çok platforma (örn: Android, iOS, Symbian OS) uyarladığı ve gün geçtikçe popülerliği artan oyunu Angry Birds, uzun süreli bir bekleyiş sürecinin ardından Windows Phone 7 platformuna da geldi.

2.99$'lık fiyatıyla Windows Phone Marketplace'deki yerini alan oyunda farklı niteliklere sahip kısıtlı sayıdaki kuşları, belli açılarda fırlatarak engelleri yıkmaya, yumurtalarınızı kaçıran düşmanları yenmeye çalışıyorsunuz.

Rovio'nun son açıklamalarına göre oyun, tüm platformlarda günde 1 milyon defa indiriliyor.



