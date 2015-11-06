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Endless Treadmill ile sonsuz koşu bandı macerası

Çoğunlukla belirli bir pistte veya yolda tecrübe ettiğimiz sonsuz koşu oyunları Endless Treadmill ile koşu bandının üzerine çıkıyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Endless Treadmill ile sonsuz koşu bandı macerası


Oyunda farklı karakterlere bürünerek yürüyen koşu bandının ortasında sabit bir şekilde kalmanız gerekiyor. Telefonu sağa veya sola eğerek karakteri yönlendirirken, kenar çizgilerine değmekten kaçınıyorsunuz aksi takdirde karakter bir süre sonra düşüyor. 

Oyunda farklı karakterler bulunurken her karakterin kendisine özgü gücü ve dengesi bulunuyor. İlerledikçe bu karakterleri açabiliyor, karakterinizi de geliştirebiliyorsunuz. Karakter geliştikçe gücü de artıyor. 

Ortalama bir sonsuz koşu eğlencesi sunan oyun zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Oyunda yerine getirmeniz gereken sayısız başarı mevcut. Müzikleri ile de eğlenceyi destekleyen oyun ücretsiz olarak sunuluyor. 


 

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Fatic 3 yıl
128GB İphone sahipleri bile oyunu oynayamaz nasıl oyun bu?
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