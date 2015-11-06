Endless Treadmill ile sonsuz koşu bandı macerası





Oyunda farklı karakterlere bürünerek yürüyen koşu bandının ortasında sabit bir şekilde kalmanız gerekiyor. Telefonu sağa veya sola eğerek karakteri yönlendirirken, kenar çizgilerine değmekten kaçınıyorsunuz aksi takdirde karakter bir süre sonra düşüyor.





Oyunda farklı karakterler bulunurken her karakterin kendisine özgü gücü ve dengesi bulunuyor. İlerledikçe bu karakterleri açabiliyor, karakterinizi de geliştirebiliyorsunuz. Karakter geliştikçe gücü de artıyor.





Ortalama bir sonsuz koşu eğlencesi sunan oyun zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Oyunda yerine getirmeniz gereken sayısız başarı mevcut. Müzikleri ile de eğlenceyi destekleyen oyun ücretsiz olarak sunuluyor.







