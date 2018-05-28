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Enerjisa, geniş şarj istasyonu ağına sahip Eşarj’ı satın aldı

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Zaimler, "Elektrikli araçların yaygınlaşması ve bu sektörün gelişimi için de ülke genelinde yaygın şarj istasyonu ağına büyük ihtiyaç var" dedi
11 ay
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6
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Enerjisa, geniş şarj istasyonu ağına sahip Eşarj’ı satın aldı
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Enerjisa Enerji, elektrikli otomobiller için şarj istasyonu ağı kurmak için ilk adımı attı ve Eşarj’ı satın aldı. Enerjisa, elektrikli araçların gelişimine paralel olarak şarj istasyonlarına olan ihtiyacın artmasından dolayı bu kararı aldığını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Tesla, Model 3'ün fren sorununu güncelleme ile çözecek"                                   

Enerjisa, Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.’nin (Eşarj) hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alarak şirketin hâkim hissedarı oldu. Eşarj’ın Türkiye’de 80 şarj istasyonu ve bin adet müşterisi bulunuyor. Enerjisa’nın elektrik dağıtımı ve satışındaki deneyimi, Eşarj’ın şarj istasyonu tecrübesi ile buluşacak.

Satın alımla ilgili açıklamalarda bulunan Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler, "Elektrikli araçların yaygınlaşması ve bu sektörün gelişimi için de ülke genelinde yaygın şarj istasyonu ağına büyük ihtiyaç var" dedi
 

Eşarj, kendi ünitesini kurmak isteyen müşteriler için 3 farklı şarj ünitesi modeli satıyor. Ayrıca; müşterilerine şarj hizmeti sunmak isteyen benzin istasyonu, AVM ve otellere iş ortaklığı ile şarj ünitesi kurulumu yapıyor.


https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/enerji/enerjisa-enerji-esarji-satin-aldi/644985 Yorum Yaz
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labtek38 11 ay en beğenilen
Şirketi almasından ziyade ağı nasıl genişleteceklerine dair planlarını duymak isterdim.
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khytr89 11 ay
Enerjisa = kabarık fatura
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labtek38 11 ay en beğenilen
Şirketi almasından ziyade ağı nasıl genişleteceklerine dair planlarını duymak isterdim.
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khytr89 11 ay
Enerjisa = kabarık fatura
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SigSauer6 11 ay
Seçim çalışması(!).
2 Yanıt Yanıtla
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tarama 11 ay SigSauer6
Ergen psikolojisi....
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