Enerjisa, geniş şarj istasyonu ağına sahip Eşarj’ı satın aldı

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Enerjisa Enerji, elektrikli otomobiller için şarj istasyonu ağı kurmak için ilk adımı attı ve Eşarj’ı satın aldı. Enerjisa, elektrikli araçların gelişimine paralel olarak şarj istasyonlarına olan ihtiyacın artmasından dolayı bu kararı aldığını açıkladı.

Enerjisa, Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.’nin (Eşarj) hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alarak şirketin hâkim hissedarı oldu. Eşarj’ın Türkiye’de 80 şarj istasyonu ve bin adet müşterisi bulunuyor. Enerjisa’nın elektrik dağıtımı ve satışındaki deneyimi, Eşarj’ın şarj istasyonu tecrübesi ile buluşacak.

Satın alımla ilgili açıklamalarda bulunan Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler, "Elektrikli araçların yaygınlaşması ve bu sektörün gelişimi için de ülke genelinde yaygın şarj istasyonu ağına büyük ihtiyaç var" dedi



Eşarj, kendi ünitesini kurmak isteyen müşteriler için 3 farklı şarj ünitesi modeli satıyor. Ayrıca; müşterilerine şarj hizmeti sunmak isteyen benzin istasyonu, AVM ve otellere iş ortaklığı ile şarj ünitesi kurulumu yapıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/enerji/enerjisa-enerji-esarji-satin-aldi/644985