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Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı yaşandı

Defalarca saldırıya uğramasına ve Kongre önünde hesap vermesine rağmen Facebook halen açıklara karşı bir önlem alamıyor. Son saldırıda toplam 30 milyon kişinin çok önemli verileri çalındı.
7 ay
5,5b
1
12
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Eylül ayında siber saldırganların Facebook kullanıcılarının ana siteye veya üçüncü taraf sitelere giriş yaparken kullandığı jetonları çaldığı ve bu sayede kullanıcıların hesaplarına erişebilme imkanına sahip oldukları ortaya çıkmıştı.

Tarihe geçti

Facebook ilk etapta 50 milyon kullanıcının sonrasında da toplam 90 milyon kullanıcının erişim jetonlarını iptal etmiş ve yeniden sitelere giriş yapmalarını istemişti. Sona eren soruşturmanın ardında tarihin en büyük Facebook sızıntısı çıktı.

Ayrıca Bkz. "Facebook’ta yapay zekâ destekli 3D fotoğraf dönemi başladı"

Facebook yaptığı açıklamada jeton hırsızlığı sebebiyle 30 milyon kullanıcının verilerinin çalındığını bildirdi. 16 milyon civarında kullanıcının email adresleri ve telefon numaraları saldırganların eline geçmiş durumda. 14 milyon civarında kullanıcının durumu daha vahim. Bunların konumları, inançları, medeni durumları, arama geçmişi, takip ettiği sayfalar, etiketlendiği yerler gibi pek çok hassas veri ortaya dökülmüş.

Kullanıcıların neredeyse tüm yaşantısını açığa çıkaran hırsızlık ile ilgili Facebook beklediği kadar büyük olmadığını söylüyor. Bununla birlikte çalınan verilerin kapsamı açısından tarihindeki en büyük sızıntı ile karşı karşıya.

Facebook kullanıcıların hesaplarında izinsiz erişim olup olmadığını denetlemeleri için bir araç geliştirmiş. Burayı ziyaret ettiğinizde saldırıya uğrayıp uğramadığınız bildiriliyor. Link burada



 

https://www.phonearena.com/news/30-million-Facebook-members-have-personal-data-viewed-by-attackers_id109914 Yorum Yaz
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flap-jack 7 ay en beğenilen selahattın ısık
LEVENT PEKCAN: Hayatta iyi şeyler olmaz.
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Ussuz 7 ay
Satıp sızıntı oldu dersin kim bilecek ciddi bir yaptırım zaten yok
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bayraak 7 ay
HTTP/S protokolü yerini stateful bir protokole brakmalı. Zorlama yöntemlerle HTTP'yi stateful yapmak böyle sorunlara yol açıyor. OAuth, TSL, token falan hikaye. Sonuçta elinde credentialsı barındırıyorsan her türlü erişime sahip olabiliyorsun.
HTTP/S protokolü yerini stateful bir protokole brakmalı. Zorlama yöntemlerle HTTP'yi stateful yapmak böyle sorunlara yol açıyor. OAuth, TSL, token falan hikaye....
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35plt35 7 ay
Kullanmayın bence, veri sızdırarak para kazanma üzerine kurulmuş bir veri hırsızlığı sayfası.
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MonitörKertenkelesi 7 ay
Bu gidişle hiç sosyal medya kullanamayacağız ya da zaten her şeyimizi biliyorlar hackerlar çalsa ne olacak çalmasa ne olacak?
Mark'ın bildiğini hackerdan niye saklayalım?
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Digitalaws 7 ay
Dünyada en çok "Reliability" mühendislerine sahip olan firmaların başında gelir facebook fakat buna karşın çalınma haberleri falan tamamen şirketin açığı olduğundan değil. Karşı tarafa bilerek verilen veriler karşılığında deli paralar kazanıyorlar. Bedava kullandığınız tüm ürünlerde vardır bu sistem. Facebook çatısı altında WhatsApp ve instagram da aynı sistemi kullanır. Ücretsiz kullandığınız her platformda anonim olmaya çalışın. Telefonunuza, maillerinize spam mail ve mesajların gelmemesini istiyorsanız buna dikkat edin.
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phoenixae 7 ay
Cahilliğimi maruz görün. Bu "jeton hırsızlığı" nedir acaba, o jeton ne işe yarıyor.
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ekrem71 7 ay phoenixae
Sİtelere Facebook hesabınızla giriş yaptığınızda site ve Facebook sunucuları arasında doğrulama yapan bir kod parçasıdır
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koyunsavar 7 ay
Facebok ta doğru yazdigim tek şey ismim soyadım yok doğum tarihim 12-12-1922 gerisi boş. Hakkımdaki bütün verileri sızdırdım gg.
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selahattın ısık 7 ay
Dolarin artisi
Fabrikalari sel basmasi
Facebokun veri sizintisi
Hic bitmez mi..
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flap-jack 7 ay selahattın ısık
LEVENT PEKCAN: Hayatta iyi şeyler olmaz.
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Ussuz 7 ay
Satıp sızıntı oldu dersin kim bilecek ciddi bir yaptırım zaten yok
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bayraak 7 ay
HTTP/S protokolü yerini stateful bir protokole brakmalı. Zorlama yöntemlerle HTTP'yi stateful yapmak böyle sorunlara yol açıyor. OAuth, TSL, token falan hikaye. Sonuçta elinde credentialsı barındırıyorsan her türlü erişime sahip olabiliyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +5
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neubeast 7 ay bayraak
Anladigim kadariyla stateful protokolde facebook gibi telefon uygulamalari kullanabilmek icin surekli login/password ile giris yapman gerekiyor.
Demek istedigin bu ise mantikli bir cozum degil.
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