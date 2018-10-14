Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı yaşandı

Geçtiğimiz Eylül ayında siber saldırganların Facebook kullanıcılarının ana siteye veya üçüncü taraf sitelere giriş yaparken kullandığı jetonları çaldığı ve bu sayede kullanıcıların hesaplarına erişebilme imkanına sahip oldukları ortaya çıkmıştı.
Tarihe geçti
Facebook ilk etapta 50 milyon kullanıcının sonrasında da toplam 90 milyon kullanıcının erişim jetonlarını iptal etmiş ve yeniden sitelere giriş yapmalarını istemişti. Sona eren soruşturmanın ardında tarihin en büyük Facebook sızıntısı çıktı.Ayrıca Bkz. "Facebook’ta yapay zekâ destekli 3D fotoğraf dönemi başladı"
Facebook yaptığı açıklamada jeton hırsızlığı sebebiyle 30 milyon kullanıcının verilerinin çalındığını bildirdi. 16 milyon civarında kullanıcının email adresleri ve telefon numaraları saldırganların eline geçmiş durumda. 14 milyon civarında kullanıcının durumu daha vahim. Bunların konumları, inançları, medeni durumları, arama geçmişi, takip ettiği sayfalar, etiketlendiği yerler gibi pek çok hassas veri ortaya dökülmüş.
Kullanıcıların neredeyse tüm yaşantısını açığa çıkaran hırsızlık ile ilgili Facebook beklediği kadar büyük olmadığını söylüyor. Bununla birlikte çalınan verilerin kapsamı açısından tarihindeki en büyük sızıntı ile karşı karşıya.
Facebook kullanıcıların hesaplarında izinsiz erişim olup olmadığını denetlemeleri için bir araç geliştirmiş. Burayı ziyaret ettiğinizde saldırıya uğrayıp uğramadığınız bildiriliyor. Link burada
https://www.phonearena.com/news/30-million-Facebook-members-have-personal-data-viewed-by-attackers_id109914 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mark'ın bildiğini hackerdan niye saklayalım?
Fabrikalari sel basmasi
Facebokun veri sizintisi
Hic bitmez mi..
Demek istedigin bu ise mantikli bir cozum degil.
1 Misafir
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