Enzo Ferrari'nin hayatı film oluyor

İtalyan otomobil devi Ferrari'nin kurucusu olan ünlü yarış pilotu ve girişimci Enzo Ferrari'nin hayatı beyaz perdeye taşınıyor. 1929 yılında kurduğu motor yarışları takımı Scuderia Ferrari'yi zamanla bir otomobil imparatorluğuna dönüştüren Enzo Ferrari'nin hayatını anlatacak yeni bir film için hazırlıklar başladı.

Büyük Hesaplaşma, Köstebek ve Son Mohikan gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Michael Mann'in uzun süredir çekmek istediği Enzo Ferrari filmi, aradığı finansmanı sonunda buldu. Hollywood'un en önemli film stüdyoları arasında yer alan Paramount Pictures, 80 milyon dolar bütçeye sahip olan filmin yapımını üstlenecek.

Brock Yates tarafından kaleme alınan Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine kitabından uyarlanacak olan film, Ferrari'nin yükselişini konu alacak. Ferrari'nin Alfa Romeo için yarış pilotu olarak çalıştığı yıllardan başlayacak olan film, ünlü girişimcinin başarılı yarış pilotu kariyerini ve kendi firmasını kurmasını anlatacak. Bunun yanı sıra ünlü girişimcinin çalkantılı aşk hayatına ve çalışanlarına karşı sergilediği acımasız tavırlarına da değinilecek.

Önümüzdeki yılın yaz aylarında çekimlerine başlanacak olan filmde Enzo Ferrari'yi, Oscar ödüllü oyuncu Christian Bale canlandıracak. Ejderha Dövmeli Kız filmindeki performansıyla yıldızı parlayan İsveçli aktris Noomi Rapace'ın da Ferrari'nin eşi Laura Dominica'yı canlandıracağı söyleniyor.

http://www.hollywoodreporter.com/news/christian-bales-ferrari-movie-goes-834886?utm_source=twitter