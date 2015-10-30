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Enzo Ferrari'nin hayatı film oluyor

Usta yönetmen Michael Mann'in, otomobil dehası Enzo Ferrari'nin hayatını anlatacak filmi yapım aşamasına başlıyor. Filmin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Enzo Ferrari'nin hayatı film oluyor
 İtalyan otomobil devi Ferrari'nin kurucusu olan ünlü yarış pilotu ve girişimci Enzo Ferrari'nin hayatı beyaz perdeye taşınıyor. 1929 yılında kurduğu motor yarışları takımı Scuderia Ferrari'yi zamanla bir otomobil imparatorluğuna dönüştüren Enzo Ferrari'nin hayatını anlatacak yeni bir film için hazırlıklar başladı.
 Büyük Hesaplaşma, Köstebek ve Son Mohikan gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Michael Mann'in uzun süredir çekmek istediği Enzo Ferrari filmi, aradığı finansmanı sonunda buldu. Hollywood'un en önemli film stüdyoları arasında yer alan Paramount Pictures, 80 milyon dolar bütçeye sahip olan filmin yapımını üstlenecek.
 Brock Yates tarafından kaleme alınan Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine kitabından uyarlanacak olan film, Ferrari'nin yükselişini konu alacak. Ferrari'nin Alfa Romeo için yarış pilotu olarak çalıştığı yıllardan başlayacak olan film, ünlü girişimcinin başarılı yarış pilotu kariyerini ve kendi firmasını kurmasını anlatacak. Bunun yanı sıra ünlü girişimcinin çalkantılı aşk hayatına ve çalışanlarına karşı sergilediği acımasız tavırlarına da değinilecek.
 Önümüzdeki yılın yaz aylarında çekimlerine başlanacak olan filmde Enzo Ferrari'yi, Oscar ödüllü oyuncu Christian Bale canlandıracak. Ejderha Dövmeli Kız filmindeki performansıyla yıldızı parlayan İsveçli aktris Noomi Rapace'ın da Ferrari'nin eşi Laura Dominica'yı canlandıracağı söyleniyor.

http://www.hollywoodreporter.com/news/christian-bales-ferrari-movie-goes-834886?utm_source=twitter Yorum Yaz
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Guest-1A72C1774 3 yıl en beğenilen
Mesut Özil was here.
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MrKemal17 3 yıl
Christian Bale yerine Mesut Özil de olabilirmiş :D
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Kartal Göz 3 yıl
Konusu vardı zaten. @Infinitum Nihil

forum.donanimhaber.com/...

Lütfen forumda arama yapmadan konu açmayalım.


Ayrıca aynısından 2 konu açmışsınız.
Konusu vardı zaten.@Infinitum Nihilforum.donanimhaber.com/...Lütfen forumda arama yapmadan konu açmayalım.
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enrique 3 yıl
benzerliğin yanında işin diğer ilginç tarafı enzo 88 de ölüyor. mesut 88 de doğuyor. :)
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skywalker06 3 yıl
Enzo Ferrari hakkında bir film vardı 10yıl önce falan çıkmıştı bakalım şimdi nasıl olacak
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BekirTemel 3 yıl
Batman i kabul etmeyen bale ,otobiyografi filminde oynayacak olması bana biraz ilginç geldi açıkçası.
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Guest-E84249922 3 yıl
sikayet ettim konuyu
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nebya 3 yıl
test
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Kartal Göz 3 yıl nebya
nebya

test

Lütfen post kasmayalım.

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huseyincarnege 3 yıl
patren
ne kadar çok mesut özile benziyor adam

bende onu dicektim :)
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Patren 3 yıl
ne kadar çok mesut özile benziyor adam
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nebya 3 yıl
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nebya 3 yıl
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canguler917 3 yıl
konusu enzo ferrari,başrolü christian bale,yapımcısı paramount pictures.daha ne kadar iyi olabilirdi ki?
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