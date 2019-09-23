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    Epic Games, Control’ü kendi mağazasına özel hale getirmek için 9.5 milyon Euro ödedi

    Epic Games, kendine ait olan dijital oyun platformu Epic Store'da bazı AAA oyunları özel hale getirmek için adım atmıştı. Bu kapsamda şirketlerden birine ödenen tutar ortaya çıktı.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Dijital oyun platformlarının yeni oyuncusu Epic Store, bilindiği üzere Steam ile mücadele edebilmek adına özellikle bazı AAA oyunları sadece kendi mağazasına özel hale getirme yoluna gitmişti. Bu oyunlardan bir tanesi ise Alan Wake’ın geliştiricisi Remedy’nin son yapımı Control idi.

    Bugüne kadar hep dillendirilen ancak açıklığa bir türlü kavuşmayan noktalardan biri de Epic’in söz konusu oyunları kendi mağazasına özel halde tutmak için geliştiricilere ne kadar para ödediği konusuydu.

    Control’ün yayıncısı 505 Games’in iştiraki olan Digital Bros’un finans raporunu inceleme fırsatı yakalayan Daniel Ahmad isimli analist, çok merak edilen konulardan birinin cevabını paylaştığı tweet ile duyurdu. Tecrübeli analistin yapmış olduğu inceleme neticesinde, 505 Games’in Control’ün PC sürümü için Epic’ten 9.5 milyon Euro’nun üzerinde para aldığı ortaya çıkmış.

     

    Alınan bu parada PC satışlarından elde edilen gelirin olmaması ise yayıncı şirket için ayrıca önemli bir konu. Control’ün geliştirilme sürecinde harcanan paranın 20 ila 30 milyon Euro düşünüldüğünde Epic’ten gelen bahse konu meblağın stüdyo için ne kadar önemli olduğunu kestirmek zor değil.

    PC ve konsol satış gelirleri de Remedy'nin hanesine yazılacak 

    Bütün bu rakamlara, oyunun PC ve konsol satış gelirleri de eklendiğinde Remedy’nin sadece Epic Store’a evet demesinin nedeni bir kez daha anlaşılabiliyor. Henüz hiçbir platform için satış rakamları açıklanmamış da olsa Remedy’nin Control sayesinde kolaylıkla kâra geçeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.



    https://metro.co.uk/2019/09/20/epic-games-store-paid-8-38-million-for-control-exclusivity-10780510/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 1 sa.
    Rakamlar doğrumu bilemeyiz ama epic bu yapımcılara elbette para ödeyecek. Ayrıca satışlardan da azda olsa pay alıyor ödediği parayı bir miktar telafi ediyor ve reklamını yapıyor. Rekabetten karlı çıkan oyuncular oluyor.
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    AribyAriana 2 sa.
    İki hafta sonra Control oyunu ücretsiz. :)
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