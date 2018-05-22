Epic Games, Fortnite oyuncularına 100 milyon dolar ödül dağıtacağını açıkladı

Günümüzün en popüler çevrimiçi oyunlarından Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, dünyanın en iyi Fortnite oyuncularına 100 milyon dolarlık ödül dağıtacağını açıkladı. Oyun dünyasında bir rekor olan bu ödülün oyuncular arasında nasıl bölüştürüleceği konusundaki ayrıntıların ise daha sonra açıklanacağı belirtiliyor.

100 milyon dolarlık ödül, oyun dünyasında rekor

E-spor turnuvaları için açıklanan bu devasa ödül, DOTA 2 için son beş yılda verilen toplam ödül miktarına yaklaşıyor. Dağıtılacak 100 milyon doların, Fortnite ile günde 1 milyon dolar kazan Epic Games için çok büyük bir rakam olmadığını söylemek pek de yanlış olmaz.

Şirket, iOS platformunda oynanabilen Fortnite'ın önümüzdeki yaz Android versiyonuna geleceğini de açıklamıştı. Böylece gelirlerini daha da katlayacak olan Epic Games'in önümüzdeki yıllarda bu rekoru geçip geçemeyeceğini ise zamanla göreceğiz.

https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/news/epic-games-will-provide-100-000-000-for-fortnite-esports-tournament