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Epic Games, Fortnite oyuncularına 100 milyon dolar ödül dağıtacağını açıkladı

Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi oyunlarından Fortnite'ın yapımcısı Epic Games, e-spor turnuvaları için 100 milyon dolarlık bir ödül havuzu oluşturduğunu açıkladı. Gelişmenin detayları haberimizde.
1 yıl
2,3b
1
3
Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüzün en popüler çevrimiçi oyunlarından Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, dünyanın en iyi Fortnite oyuncularına 100 milyon dolarlık ödül dağıtacağını açıkladı. Oyun dünyasında bir rekor olan bu ödülün oyuncular arasında nasıl bölüştürüleceği konusundaki ayrıntıların ise daha sonra açıklanacağı belirtiliyor.

100 milyon dolarlık ödül, oyun dünyasında rekor

E-spor turnuvaları için açıklanan bu devasa ödül, DOTA 2 için son beş yılda verilen toplam ödül miktarına yaklaşıyor. Dağıtılacak 100 milyon doların, Fortnite ile günde 1 milyon dolar kazan Epic Games için çok büyük bir rakam olmadığını söylemek pek de yanlış olmaz.
Şirket, iOS platformunda oynanabilen Fortnite'ın önümüzdeki yaz Android versiyonuna geleceğini de açıklamıştı. Böylece gelirlerini daha da katlayacak olan Epic Games'in önümüzdeki yıllarda bu rekoru geçip geçemeyeceğini ise zamanla göreceğiz.

https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/news/epic-games-will-provide-100-000-000-for-fortnite-esports-tournament Yorum Yaz
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emre1393 1 yıl
oyunu izlemesi güzel, arada twitch açıp izliyorum
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Kefelon 1 yıl
DayZ, H1Z1, PUBG vs. hepsini çıktıklarında oynadım. Her oyuna tepkim ise şu Battleroyale olayını bir düzgünce becerebilen olmadı şeklindeydi. Sonunda Fortnite'a denk geldim ve cidden başarmışlar.
İlk başta yapı kurma olayı karışık geldiğinden dolayı beğenmeyecek çok kişi olabilir ama biraz zorlayıp alıştığınızda gerçekten çok zevkli bir oyun haline geliyor.
Bu kadar para toplayabilmesinin sebebi ise "Savaş Bileti" denilen güzel bir sisteme sahip olmaları. Oyunda para ile avantaj sağlayabildiğiniz bir durum yok ancak kostümler, dans figürleri vb. ilginç içerikleri var. Bu Savaş Bileti denilen şeye bir kere 30 TL verdiğinizde size özel görevler açılıyor ve bu görevleri yaptıkça bu özel içeriklerden kazanıyorsunuz.
En güzel kısmı ise görevlerin %50 civarını yaptığınızda (50. aşama) bir sonraki sezon çıkacak olan savaş biletini de ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Yani bir kere 30 TL vererek yeni çıkacak tüm özel içerikleri sürekli alabiliyorsunuz. Bu sistemi gerçekten çok taktir ettim. Anında satın aldım.
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huseyincarnege 1 yıl
bian Fortnite sempatim artı :)
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