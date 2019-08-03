Epic Store'dan iki ücretsiz oyun daha: Alan Wake ve For Honor

Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da iki popüler AAA oyun ücretsiz oldu. Alan Wake ve For Honor'ı şu anda herhangi bir ücret ödemeden satın alabilirsiniz.
Remedy Entertainment'ın en başarılı yapımlarından olan Alan Wake, ilk olarak 2010 yılında piyasaya sürülmüştü. Oyun daha sonra 2012 yılında PC için de çıkışını gerçekleştirdi. Eskimeyen grafikleri ve sürükleyici hikayesiyle Alan Wake hala en başarılı gerilim oyunlarından birisi olarak gösteriliyor.
Alan Wake'in konusu:
Çok satan kitap yazarı olan Alan Wake'in karısı tatilde kaybolur, karısını araması onun bile hiç yazmadığı şekilde gerilimli bir hal alır. Kötü bir varlık küçük bir kasaba olan Bright Falls'a gelir, Wake aklını yitirmenin eşiğinde bu gizemi çözmeye ve sevdiğini kurtarmaya çalışır.
Ubisoft'un 2017 yılında piyasaya sürdüğü For Honor ise, Orta Çağ temalı üçüncü şahış bir aksiyon oyunu. For Honor'da viking, samuray, Wu Lin veyaa bir şovalye rolünde ilginç maceralara atılabiliyorsunuz. For Honor büyük bir heyecanla piyasaya sürülmüş olsa da aslında bekleneni verememişti. Ancak ücretsiz olmuşken yine de denemekte fayda var.
Alan Wake ve For Honor'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Ayrıca Epic Games Store'un önümüzdeki hafta vereceği ücretsiz oyun da belli oldu: GNOG.
Remedy Entertainment'ın en başarılı yapımlarından olan Alan Wake, ilk olarak 2010 yılında piyasaya sürülmüştü. Oyun daha sonra 2012 yılında PC için de çıkışını gerçekleştirdi. Eskimeyen grafikleri ve sürükleyici hikayesiyle Alan Wake hala en başarılı gerilim oyunlarından birisi olarak gösteriliyor.
Alan Wake'in konusu:
Çok satan kitap yazarı olan Alan Wake'in karısı tatilde kaybolur, karısını araması onun bile hiç yazmadığı şekilde gerilimli bir hal alır. Kötü bir varlık küçük bir kasaba olan Bright Falls'a gelir, Wake aklını yitirmenin eşiğinde bu gizemi çözmeye ve sevdiğini kurtarmaya çalışır.
Ubisoft'un 2017 yılında piyasaya sürdüğü For Honor ise, Orta Çağ temalı üçüncü şahış bir aksiyon oyunu. For Honor'da viking, samuray, Wu Lin veyaa bir şovalye rolünde ilginç maceralara atılabiliyorsunuz. For Honor büyük bir heyecanla piyasaya sürülmüş olsa da aslında bekleneni verememişti. Ancak ücretsiz olmuşken yine de denemekte fayda var.
Alan Wake ve For Honor'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Ayrıca Epic Games Store'un önümüzdeki hafta vereceği ücretsiz oyun da belli oldu: GNOG.
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steam evet uzun bir süredir rakipsiz olduğu için ortaya koyduğu kâr paylaşım politikası adil bile olsa bile ; sonuç olarak ortada tekelmiş gibi üzerine çamur atılacaktı. mesele 3. parti firmaların yeni versiyonu çıkan oyunların giriş paketlerini bedava dağıta bilmek değil, mesele ortaya oyun anlamıyla yeni nesil donanımlarla insanlara daha iyi bir sanal yaşam tecrübesi suna bilmesi.
çöp kutusunu boşaltmışlar içinde çöpleri hediye diye dağıtıyorlar.
alın kullanın bu mu !?