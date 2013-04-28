Eric Schmidt : Google Glass'dan endişe edenler değişimden korkanlardır

Haber Editörü
Google'ın ilk geliştirici örneklerini sevk etmeye başladığı yenilikçi Google Glass ürünü, yaygın satışa sunulmadan pek çok özel hayatın gizliliği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Ancak Google yöneticileri bu eleştirilere kesinlikle katılmadıklarını sık sık belirtiyor.
Geçen hafta Harvard Üniversitesi'nde bir konuşma yapan Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt; Google Glass ile dünyayı daha iyi bir duruma getirmek istediklerini ve gizlilik konusunda eleştiri yapanların, aslında değişimden korkan gruplar olduğunu belirtti.
Glass için gelen uygulama projelerinin çok etkileyici olduğunu ifade eden Schmidt, henüz zamana ihtiyaçları olduğunu ve şimdiden ön yargılı olmamak gerektiğini dile getirdi.
Schmidt er ya da geç toplumun bunu benimseyeceğini ve eleştirenlerin bu gerçeği henüz göremediklerini vurguladı.
Tahmini olarak gelecek yıl ticari olarak satışa sunulacağı tahmin edilen Google Glass projesinin, daha uzun süre özel hayatın gizliliği tartışmalarının odak noktasında kalacağı görülüyor.
http://androidheadlines.com/2013/04/schmidt-on-google-glass-critics-society-afraid-of-change.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşin diğer yanıysa bazı insanlar saat bile takmıyor, gözleri bozuk olduğu halde gözlük kullanmıyor, çünkü insan vücudunda yabancı bir maddenin takılı olması rahatsız ediyor, sırf bu yüzden evlilik yüzüğü bile takmayan tanıdıklarım var. Bence mobil cihazlar cep telefonları ve tabletler insanların ihtiyaçlarına çok daha uygun. Yeniliğe karşı değiliz ama yenilik de bizim hayat tarzımıza karşı olmamalı.
microsoftada böyle bir olay var diyolar ama şimdi aklada cem yılmazın en son gösterisi gelmiyor değil
Ben vermeyeceğini düşünüyorum. Esasında düşünürsek belki de 80-100 yıldır Radyo var. Ve gerek televizyonların dalgaları gerekse radyoların dalgaları 30 seneden fazladır da ortalarda cayır cayır dolanıyor. Onlardan bir şey olmadığı gibi wireless sinyallerinin zararsız olduğunun ortaya çıktığına dair yazı da okumuştum. Hem de belgeliydi yani. Şimdi aramakla uğraşmayacağım ama zararlı diye evine wireless almayan teyzemin oğluna da yazısını gösterdiğimi hatırlıyorum.
biz bile
değişimden korkuyoruz ne var yani teröristler aynı masaya oturuyor ve bir halkın TEMSİLCİSİ yapıyorsak.
Korkmayın glass dan yav bu kadar.
bu smiley i de değiştirin artık.
Google Glass xxx sektöründe mükemmel bir başarı yakalayacak gibi.