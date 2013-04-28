Eric Schmidt : Google Glass'dan endişe edenler değişimden korkanlardır





Google'ın ilk geliştirici örneklerini sevk etmeye başladığı yenilikçi Google Glass ürünü, yaygın satışa sunulmadan pek çok özel hayatın gizliliği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Ancak Google yöneticileri bu eleştirilere kesinlikle katılmadıklarını sık sık belirtiyor.





Geçen hafta Harvard Üniversitesi'nde bir konuşma yapan Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt; Google Glass ile dünyayı daha iyi bir duruma getirmek istediklerini ve gizlilik konusunda eleştiri yapanların, aslında değişimden korkan gruplar olduğunu belirtti.





Glass için gelen uygulama projelerinin çok etkileyici olduğunu ifade eden Schmidt, henüz zamana ihtiyaçları olduğunu ve şimdiden ön yargılı olmamak gerektiğini dile getirdi.





Schmidt er ya da geç toplumun bunu benimseyeceğini ve eleştirenlerin bu gerçeği henüz göremediklerini vurguladı.





Tahmini olarak gelecek yıl ticari olarak satışa sunulacağı tahmin edilen Google Glass projesinin, daha uzun süre özel hayatın gizliliği tartışmalarının odak noktasında kalacağı görülüyor.

http://androidheadlines.com/2013/04/schmidt-on-google-glass-critics-society-afraid-of-change.html