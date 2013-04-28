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Eric Schmidt : Google Glass'dan endişe edenler değişimden korkanlardır

6 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Eric Schmidt : Google Glass'dan endişe edenler değişimden korkanlardır

Google'ın ilk geliştirici örneklerini sevk etmeye başladığı yenilikçi Google Glass ürünü, yaygın satışa sunulmadan pek çok özel hayatın gizliliği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Ancak Google yöneticileri bu eleştirilere kesinlikle katılmadıklarını sık sık belirtiyor. 

Geçen hafta Harvard Üniversitesi'nde bir konuşma yapan Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt; Google Glass ile dünyayı daha iyi bir duruma getirmek istediklerini ve gizlilik konusunda eleştiri yapanların, aslında değişimden korkan gruplar olduğunu belirtti.

Glass için gelen uygulama projelerinin çok etkileyici olduğunu ifade eden Schmidt, henüz zamana ihtiyaçları olduğunu ve şimdiden ön yargılı olmamak gerektiğini dile getirdi. 

Schmidt er ya da geç toplumun bunu benimseyeceğini ve eleştirenlerin bu gerçeği henüz göremediklerini vurguladı. 

Tahmini olarak gelecek yıl ticari olarak satışa sunulacağı tahmin edilen Google Glass projesinin, daha uzun süre özel hayatın gizliliği tartışmalarının odak noktasında kalacağı görülüyor.

http://androidheadlines.com/2013/04/schmidt-on-google-glass-critics-society-afraid-of-change.html Yorum Yaz
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iciguven 6 yıl
bu tür cihazlar türkiye için tehlikeli bence, kimse adamı bu gözlükle sokakta yürütmez ülkede, yanımdaki hatuna mı baktın kaydettin mi gibi mevzular olur, düşünsenize kahvenin önünden geçiyosunuz bakarak, adamı döverler, gözlüğü de paramparça edip bırakırlar, adınız mahallede röntgenciye çıkar. Şahsen ben de yanımda bi bayan varken karşıdan biri gelse bu gözlükle kavga ederim, indir o gözlüğü yoksa canına okurum derim, hatta bayan olmasa bile ne bakıyosun derim şüphe ederim beni mi çekiyo diye, bunu kullanan adamla yanyana durmam sohbet etmem adam belki kaydediyor beni. Sırf bu yüzden cinayetler işlenirse şaşırmayın.
İşin diğer yanıysa bazı insanlar saat bile takmıyor, gözleri bozuk olduğu halde gözlük kullanmıyor, çünkü insan vücudunda yabancı bir maddenin takılı olması rahatsız ediyor, sırf bu yüzden evlilik yüzüğü bile takmayan tanıdıklarım var. Bence mobil cihazlar cep telefonları ve tabletler insanların ihtiyaçlarına çok daha uygun. Yeniliğe karşı değiliz ama yenilik de bizim hayat tarzımıza karşı olmamalı.
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kasim33 6 yıl
yıllardır hayalini kurdugum cihaz bazen yolda güzel bi hatun görüyorum ve fotografını çekip ölümsüzleştirmek istiyorum cep telefonuyla yapamıyorsun bu cihaz bunun için geliştirildi galiba :D
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bloodrap 6 yıl
özel hayat konusunda sıkıntı olacağını düşünmüyorum.Ben bu tarz teknoloji gelişimlerini destekliyorum teknolojiyi yakından takip ederim.Diğer arkadaşlar gibi bende vücudumuza (beyin ve göze) verebileceği zararların oranı ne olacak.Şuan makul bir fiyatta satışa sunulmuş olsa bir tane düşünmeden alırım :)
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norepinefrin 6 yıl
bildiğim kadarıyla bu cihaz bluetooth ile cep telefonuna bağlanıyor ve gerekli işlemleri telefon üzerinden yapıyor. Bluetooth kulaklık kullanmaktan pek farkı yok yani.
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Public_Enemy 6 yıl
değişim her zaman gelişim değildir, dünyada değişipte kötü hale gelen bir çok şey var.
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FearfulDream 6 yıl
Değişimden değil sağlık açısından korkarım.Fikir güzel ama beynin hemen bitişiğinde sürekli wi-fi ve mobil veriye bağlı olan bir cihaz, google bu konuda önlem almamışsa ciddi sağlık sorunlarına yol açar.
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DraGonS 6 yıl
Vay vay gaza verici cümleye bakın .
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GetSomeRest 6 yıl
Android ve chrome kullanan her kullanıcının bilgilerini topluyorlar ve kimse bundan bahsetmiyor glass ı eleştiriyor. Glass ın eleştirilecek en önemli tarafı beyne zarar verip vermemesidir. Cep telefonuyla 10dk fazla konuşunca baş ağrısı yapıyor Glass ı düşünemiyorum bile.
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Ceqa 6 yıl GetSomeRest
hakan811

Android ve chrome kullanan her kullanıcının bilgilerini topluyorlar ve kimse bundan bahsetmiyor glass ı eleştiriyor. Glass ın eleştirilecek en önemli tarafı beyne zarar verip vermemesidir. Cep telefonuyla 10dk fazla konuşunca baş ağrısı yapıyor Glass ı düşünemiyorum bile.

microsoftada böyle bir olay var diyolar ama şimdi aklada cem yılmazın en son gösterisi gelmiyor değil
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: bozokluht
Orijinalden alıntı: bozokluhtBenim anlamadığım bu cihaz wifia falan bağlandığında beyne zarar vermeyecek mi acaba
Bir tane soru sorduk şunun şurasında gözlüğü kötülediğimden değil meraktan vermişsiniz eksiyi

Ben vermeyeceğini düşünüyorum. Esasında düşünürsek belki de 80-100 yıldır Radyo var. Ve gerek televizyonların dalgaları gerekse radyoların dalgaları 30 seneden fazladır da ortalarda cayır cayır dolanıyor. Onlardan bir şey olmadığı gibi wireless sinyallerinin zararsız olduğunun ortaya çıktığına dair yazı da okumuştum. Hem de belgeliydi yani. Şimdi aramakla uğraşmayacağım ama zararlı diye evine wireless almayan teyzemin oğluna da yazısını gösterdiğimi hatırlıyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
google in androidleri mi olacagiz kalsin ben almiim
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1080p 6 yıl
Doğru söylemiş;
biz bile
değişimden korkuyoruz ne var yani teröristler aynı masaya oturuyor ve bir halkın TEMSİLCİSİ yapıyorsak.

Korkmayın glass dan yav bu kadar.

bu smiley i de değiştirin artık.

Google Glass xxx sektöründe mükemmel bir başarı yakalayacak gibi.
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DaOzy 6 yıl
Bir düşünsenize.Yaptığınız her şeyden Google'ın haberi var.Google bilgi madenciliği topluluğuna her gün eklenen bireylerden biri olacaksınız.Yolmalık kaz gibi bir şey.Çiftlik hayvanları gibi.
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