Eric Schmidt, insanların kolayca insansız hava aracı edinmesinden rahatsız





İnsansız hava araçları temelde gözlem ve hafif saldırılar için askeri amaçlarla tasarlanmış olsa da artık son kullanıcıya da rahat bir biçimde ulaşıyor. Ar.Drone modelini örnek verebileceğimiz bu araçlar mobil cihazlardan yönetilebiliyor ve uzaktan kumandalı araçların tersine son kullanıcı tarafında da gözlemleme gibi fonksiyonlar yerine getirebiliyor.





Ancak insansız araçların daha fazla erişilebilir olmaya başlaması rahatsızlık uyandırıyor. Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt herkesin bir insansız aracı olması durumunda, kişilerin komşuları gözetleme gibi illegal faaliyetlere yönelebileceğini dile getirdi.





Schmidt, ilerleyen yıllarda ciddi gizliliğin ihlali konularının gündeme geleceğini ve kanun düzenleyicilerin bir an evvel konuyu masaya yatırmaları gerektiğini ifade etti. Hem silahlı hem de silahsız araçlar için tedbir alınması şart.





Schmidt, teknoloji ile birlikte güvenli çalışmalar ortaya çıkması için Google'a güvenilebileceğini, firmanın özellikle yüz tanıma teknolojisinin kötü amaçlı kullanımını engellemek için tedbirler aldığını vurguladı. Potansiyel bir tehlikenin ortaya çıkması, ileride önü alınamayacak tehlikelere kapı açabilir. Bu bakımdan yüz tanıma gibi teknolojilerin daha dikkatli ele alınması gerekiyor.





http://www.theverge.com/2013/4/13/4220794/eric-schmidt-says-governments-must-regulate-civilian-drone-use