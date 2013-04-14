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Eric Schmidt, insanların kolayca insansız hava aracı edinmesinden rahatsız

6 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Eric Schmidt, insanların kolayca insansız hava aracı edinmesinden rahatsız

İnsansız hava araçları temelde gözlem ve hafif saldırılar için askeri amaçlarla tasarlanmış olsa da artık son kullanıcıya da rahat bir biçimde ulaşıyor. Ar.Drone modelini örnek verebileceğimiz bu araçlar mobil cihazlardan yönetilebiliyor ve uzaktan kumandalı araçların tersine son kullanıcı tarafında da gözlemleme gibi fonksiyonlar yerine getirebiliyor.

Ancak insansız araçların daha fazla erişilebilir olmaya başlaması rahatsızlık uyandırıyor. Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt herkesin bir insansız aracı olması durumunda, kişilerin komşuları gözetleme gibi illegal faaliyetlere yönelebileceğini dile getirdi.

Schmidt, ilerleyen yıllarda ciddi gizliliğin ihlali konularının gündeme geleceğini ve kanun düzenleyicilerin bir an evvel konuyu masaya yatırmaları gerektiğini ifade etti. Hem silahlı hem de silahsız araçlar için tedbir alınması şart.

Schmidt, teknoloji ile birlikte güvenli çalışmalar ortaya çıkması için Google'a güvenilebileceğini, firmanın özellikle yüz tanıma teknolojisinin kötü amaçlı kullanımını engellemek için tedbirler aldığını vurguladı. Potansiyel bir tehlikenin ortaya çıkması, ileride önü alınamayacak tehlikelere kapı açabilir. Bu bakımdan yüz tanıma gibi teknolojilerin daha dikkatli ele alınması gerekiyor.


http://www.theverge.com/2013/4/13/4220794/eric-schmidt-says-governments-must-regulate-civilian-drone-use Yorum Yaz
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smart1978 6 yıl en beğenilen
Google kameralı etkileşimli gözlüğünü tasarlarken Amerika da birkaç eyalette yasaklanması ile karşı karşıya iken Ar Dron gibi firmalara sataşmasının gerçek sebebi Google projelerine rakip istememesi olabilir.
Google kameralı etkileşimli gözlüğünü tasarlarken Amerika da birkaç eyalette yasaklanması ile karşı karşıya iken Ar Dron gibi firmalara sataşmasının gerçek sebe...
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DaRKFoRCeS 6 yıl
bir android kullanıcısı olarak google a güvenmiyorum. bu araçlar insanların kullanım amacı doğrultusunda iyi yada kötü olabilir. ama google ın izinsiz veri toplaması ne kadar etik orası ayrı bir konu. sonuçta özel hayatın gizliliğine müdahale suçtur.
bir android kullanıcısı olarak google a güvenmiyorum. bu araçlar insanların kullanım amacı doğrultusunda iyi yada kötü olabilir. ama google ın izinsiz veri top...
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DH Misafiri 6 yıl
Google projesi var zaten bu yonde. proje kodlarida kullanima acik ustelik. otopilot sistemi uzaktan kontrol sistemi hepsi var. biraz bilgisi olan kendi multicopterini yapar. bu adam durup dururken neden boyle konustuki. kolay elde etmeyi birakin fiyatlarida dusmeli bence. fotograf ve video cekimi icin muthis araclar. reklam filminden belgesele kadar bi cok sey bunlarla cekiliyo artik. yeni bir sektor haline geldi.
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Divinity 6 yıl
talihsiz bir açıklama..
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Zordion 6 yıl
Baskasina anlat Google. Topladigin bilgileri ve Project Glass'i hepimiz biliyoruz.
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OverClocK1ng 6 yıl Zordion
Zordion
Baskasina anlat Google. Topladigin bilgileri ve Project Glass'i hepimiz biliyoruz.

Ha bak buna evet.

Ama yok Bilgi topluyormuş da, bilgimiz yokmuş ta, habersizmiş te falan geçeceksin.

Hepimizin bilgisi var. Google bilgi topluyor, hepsi topluyor...
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Lockheed 6 yıl
Zamanında Google Maps Street View'i oluşturmak için milletin kablosuz ağlarına izinsiz girerken iyiydi. Artı olarak sağda solda insanları uygunsuz haldeyken görüntülerken daha iyiydi. Gelmiş laf ediyor...

Densiz...
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{engineer} 6 yıl
ar.drone ve yanına da bundan aldığımız zaman herkesi gözlemleriz.
adamlar haklı.



youtube.com/...
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hazarRS 6 yıl
Insansiz hava aracini herkes kullanabilir mi? Hayir. Google glassi herkes kullanabilir mi? Evet. Zaten bu aracla komsunun caminin onunde "durabilsen", motor sesinden kendini ele verir bu meret. Ama adamin biri google glassla bir kadina bakarken onun fotografini cekip cekmedigini bilemeyiz.
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Rajeesh 6 yıl
OverClocK1ng
Kaldı ki İZİNSİZ diyorsunuz ama Google sizden izinsiz bir şey yapamaz. Chrome kullanıyorsanız kurarken şartları kabul ediyorsunuz.

yooo gayet izinsiz yapıyor. google aramasını kaydetmesini gibi basit şeyler değil ki bunlar.
google maps araçları bile etraftaki wireless datalarını topluyor biz mi izin veriyoruz buna?
guney korede milyon kere baskın yedi, gizlilik ihlali yaptığı için
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OverClocK1ng 6 yıl
Valla adam oraya yazıyor:

Benim sayfama gelip benim servisimi kullanacaksan ben de senin kim olduğunu, yaşını, cinsiyetini vs vs. bilgilerini toplarım.
O zaman kullanmayacaksın.

Sen Google'ın sayfasına girmez, tarayıcısını kullanmaz, servislerini kullanmazsan, Google da senin hakkında nerden bilgi toplayacak?
Havadan mı?

Google glass a laf eden ve yukarıdaki helikopter ve benzerlerini bir tutanlar:

Google'ın gözlüğü takılı olan birisi havalanıp, sizin evinizin penceresinin önüne kadar uçup içeriyi gözetleyemez.
En fazla yanınıza gelir ve kayıt yaptığınız görürsünüz. Ama bu tip cihazlar sessiz uçtukları için havalanıp gelip olmadık yerde
kayıt yapabilir ve beklenmedik anda mahremiyetinize girebilirler.

Siz google sayfasına girdiğiniz zaman sizin bilgilerinizi aldığını biliyorsunuz, ama girmezseniz bir şey almıyor , alamaz.

Ama birisi bundan alıp sizin yatak odanızın penceresine uçurup sizin görüntünüzü kaydetse yapabileceğiniz hiç bir şey yok.
Tamamen izinsiz ve mahremiyetinize tecavüz etmiş oluyor. Karşılığında yapabileceğiniz hiç bir şey yok.

Ama Google'ın hizmetini kullanmazsınız, Google Glass takan birisi sizi çekerse görürsünüzü ve gözlüğü alıp yere fırlatırsınız bir daha çekmez...
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Rajeesh 6 yıl
kendi yapmadıkları için rahatsıztır, biz komşuları gözetlerken onlar göremiyor diye
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DH Misafiri 6 yıl
Google Glass'ın gizlilik ihlalinde tavan yaptığı noktadayken,diğer firmaları eleştirmesi ne kadar mantıklı?Ayrıca gizlilik sözleşmesindeki bazı maddelerden ötürü,Avrupa birliği tarafından inceleme altına alınmış bir şirket.Kullanıcı verilerini takip ettiği ve kayıt altına aldığı gerçeğinin yanısıra phorm'dan hiçbir farkı yok.
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xxxx1 6 yıl
Eric efendi yine boş konuşmuş...heleki Android kullanmıyorum BB kullanıyorum dediği gün zaten bitmiştir.
siz Google olarak Dünyayı dikizliyorsunuz,kalkmış sıkılmadan gizlilik ihlalerinde komşuyu dikizlemeden bahsetmişssiniz,saçmalamışsın resmen.
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Umutcan 6 yıl
Gözetlemek isteyen eli ve aklı yatkın olan herkes gözetler, uzaktan kumandalı araçla gözetlemek kolayca farkedileceği için en zoru bir de.
En basitinden kadınlar tuvaletine parmak kamera koyan sapıkları biliyoruz. Ar drone üzerine yüklenilmesi de yanlış, herhangi bir orta seviye rc heli/uçağa
wireless kamera takılarak görüntü aktarımı zaten yapılıyordu.
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K.can.tas 6 yıl
Ürettikleri ile söyledikleri çelişkili
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DraGonS 6 yıl
OverClocK1ng
masculine ama google ın izinsiz veri toplaması ne kadar etik orası ayrı bir konu
İyi de valla anlamıyorum. Googleın bir hayır şirketi olmadığını ve hayırla değil de reklamdan para kazandığını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum.Googleın bilgilerini topladığını ve reklam veren kuruluşlara, Cinsiyetiniz, ilgi alanlarınız, yaşınız, nelerle ilgilendiğiniz, neler satın aldığınız gibi bilgileri Sizin ilgilendiğiniz alanlarda reklam gösterilsin diye sattığını da biliyor olduğunuzu düşünüyorum. Zira hayır şirketi değil yani...Ben bunları bilerek kullanıyorum. Çok şükür ki eskiden karşıma Orkid reklamları, kadınlarla ilgili şeyler veya erkeklerle ilgili olsa da hiç ilgilenmediğim şeyler çıkardı. Şimdi tüm reklamlar benim ilgilendiğim şeyler ile ilgili çıkıyor ve bazen işime bile yarıyor.Siz ise bunları bile bile halen Googlea bilgi topluyor diyorsanız o zaman Googleı hayır şirketi sanıyordunuz diyebilirim. Kaldı ki İZİNSİZ diyorsunuz ama Google sizden izinsiz bir şey yapamaz. Chrome kullanıyorsanız kurarken şartları kabul ediyorsunuz. Googlea girip arama yapıyorsanız, o zaman sizin Bilgisayarınızda cookie bıraktığını da tahmin edersiniz. Kalkıpta sizin bilgisayarınıza sizden habersiz casus yerleştirmez yani. Googleın sayfasına girerseniz, Cookienizi de alırsınız.Unutmadan, bu bilgileri yeni de toplamıyor. Eğer toplanmasını istemiyorsanız kullanmayın. Ama şunu da unutmayın ki bu zamanda TOPLAMAYAN da yok yani. Ne kullansanız toplayacak. Zira artık şirketler bundan para kazanıyor.NOT: Siz sanıyor musunuz ki DonanımHaber TOPLAMIYOR...

bizde biliyoruz hayır yapmadığını. Ama uçan uçaklardan almamızada google'ın patronlarında eric beyfendi karışamaz. Eric bey ödemiyor o aldığımız uçağın parasını. Böyle saçma bir cümle kurmasını eleştiriyor insanlar yoksa google bilgilerimizi almaya hakkı yok demek için değil.
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cagataykoroglu 6 yıl
Google glass ı yapan adamdan bunları duymak ironinin dibine vurduğumuzu gösteriyor. Rötgenciliğin alası google glass değil mi?
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