Eric Schmidt, insanların kolayca insansız hava aracı edinmesinden rahatsız

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İnsansız hava araçları temelde gözlem ve hafif saldırılar için askeri amaçlarla tasarlanmış olsa da artık son kullanıcıya da rahat bir biçimde ulaşıyor. Ar.Drone modelini örnek verebileceğimiz bu araçlar mobil cihazlardan yönetilebiliyor ve uzaktan kumandalı araçların tersine son kullanıcı tarafında da gözlemleme gibi fonksiyonlar yerine getirebiliyor.
Ancak insansız araçların daha fazla erişilebilir olmaya başlaması rahatsızlık uyandırıyor. Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt herkesin bir insansız aracı olması durumunda, kişilerin komşuları gözetleme gibi illegal faaliyetlere yönelebileceğini dile getirdi.
Schmidt, ilerleyen yıllarda ciddi gizliliğin ihlali konularının gündeme geleceğini ve kanun düzenleyicilerin bir an evvel konuyu masaya yatırmaları gerektiğini ifade etti. Hem silahlı hem de silahsız araçlar için tedbir alınması şart.
Schmidt, teknoloji ile birlikte güvenli çalışmalar ortaya çıkması için Google'a güvenilebileceğini, firmanın özellikle yüz tanıma teknolojisinin kötü amaçlı kullanımını engellemek için tedbirler aldığını vurguladı. Potansiyel bir tehlikenin ortaya çıkması, ileride önü alınamayacak tehlikelere kapı açabilir. Bu bakımdan yüz tanıma gibi teknolojilerin daha dikkatli ele alınması gerekiyor.
http://www.theverge.com/2013/4/13/4220794/eric-schmidt-says-governments-must-regulate-civilian-drone-use Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ha bak buna evet.
Ama yok Bilgi topluyormuş da, bilgimiz yokmuş ta, habersizmiş te falan geçeceksin.
Hepimizin bilgisi var. Google bilgi topluyor, hepsi topluyor...
Densiz...
adamlar haklı.
youtube.com/...
yooo gayet izinsiz yapıyor. google aramasını kaydetmesini gibi basit şeyler değil ki bunlar.
google maps araçları bile etraftaki wireless datalarını topluyor biz mi izin veriyoruz buna?
guney korede milyon kere baskın yedi, gizlilik ihlali yaptığı için
Benim sayfama gelip benim servisimi kullanacaksan ben de senin kim olduğunu, yaşını, cinsiyetini vs vs. bilgilerini toplarım.
O zaman kullanmayacaksın.
Sen Google'ın sayfasına girmez, tarayıcısını kullanmaz, servislerini kullanmazsan, Google da senin hakkında nerden bilgi toplayacak?
Havadan mı?
Google glass a laf eden ve yukarıdaki helikopter ve benzerlerini bir tutanlar:
Google'ın gözlüğü takılı olan birisi havalanıp, sizin evinizin penceresinin önüne kadar uçup içeriyi gözetleyemez.
En fazla yanınıza gelir ve kayıt yaptığınız görürsünüz. Ama bu tip cihazlar sessiz uçtukları için havalanıp gelip olmadık yerde
kayıt yapabilir ve beklenmedik anda mahremiyetinize girebilirler.
Siz google sayfasına girdiğiniz zaman sizin bilgilerinizi aldığını biliyorsunuz, ama girmezseniz bir şey almıyor , alamaz.
Ama birisi bundan alıp sizin yatak odanızın penceresine uçurup sizin görüntünüzü kaydetse yapabileceğiniz hiç bir şey yok.
Tamamen izinsiz ve mahremiyetinize tecavüz etmiş oluyor. Karşılığında yapabileceğiniz hiç bir şey yok.
Ama Google'ın hizmetini kullanmazsınız, Google Glass takan birisi sizi çekerse görürsünüzü ve gözlüğü alıp yere fırlatırsınız bir daha çekmez...
siz Google olarak Dünyayı dikizliyorsunuz,kalkmış sıkılmadan gizlilik ihlalerinde komşuyu dikizlemeden bahsetmişssiniz,saçmalamışsın resmen.
En basitinden kadınlar tuvaletine parmak kamera koyan sapıkları biliyoruz. Ar drone üzerine yüklenilmesi de yanlış, herhangi bir orta seviye rc heli/uçağa
wireless kamera takılarak görüntü aktarımı zaten yapılıyordu.
bizde biliyoruz hayır yapmadığını. Ama uçan uçaklardan almamızada google'ın patronlarında eric beyfendi karışamaz. Eric bey ödemiyor o aldığımız uçağın parasını. Böyle saçma bir cümle kurmasını eleştiriyor insanlar yoksa google bilgilerimizi almaya hakkı yok demek için değil.
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Zamazingo, google ve eric schmidt