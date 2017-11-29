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Ericsson'da hedef 2023: 5G'de yüzde 20 yaygın kullanım oranı

2019 yılında ticari olarak kullanıma sunulması beklenen beşinci nesil yani 5G iletişim teknolojileri hızlı bir sıçrama yaparak 4 yılda 1 milyar aboneye ulaşacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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5G teknolojileri yavaş yavaş deneme aşamasına geçiyor ve beklendiği tarihte yaygın kullanıma sunulması için iyi bir gelişme. Altyapı konusunda önemli çalışmalar yapan Ericsson dikkat çekici bir rapor hazırladı.

Büyük sıçrama

Ericsson tarafından yapılan tahminlere göre 2019 yılında Güney Kore, Çin, Japonya ve ABD gibi ülkelerde ilk ticari altyapıların kullanımı başlayacak. İlk etapta altyapıların metropol ve yoğun şehirlerde kurulacağı belirtiliyor.

2023 yılında ise otomotiv, üretim, araç gereç, sağlık gibi pek çok sektörde 5G abonelerinin toplamı 1 milyara yaklaşacak. Kapsama alanı ise yüzde 20 civarında olacak. 360 derece ve 10K çözünürlük gibi çok yoğun videoların da etkisiyle mobil internet trafiği 8 kat artarak 11 Exabyte’a ulaşacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 10 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu"

Aynı yıl mobil telefon abonelerinin 9.5 milyar seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Geniş bant kullanan abone sayısı ise 8.5 milyar yani yaklaşık yüzde 95 seviyelerinde olacak. Abone değil de kişi bazında ele alındığında bu rakam 6.2 milyar civarına denk geliyor.

Günümüze ait verilere bakacak olursak hali hazırda 5 milyar mobil geniş bant internet abonesi olduğu belirtiliyor. 2017 yılı üçüncü çeyrekte 95 milyon yeni abone eklendi. Toplam abone sayısında 1.56 milyar Asya-Pasifik bölgesi, 1.39 milyar Çin, 1.18 milyar Hindistan, 1.01 milyar Afrika, 700 milyon Latin Amerika, 585 milyon merkez ve doğu Avrupa, 520 milyon Batı Avrupa, 425 milyon Ortadoğu ve 380 milyon Kuzey Amerika paylaşımı mevcut.

Yapılan 5G denemelerinde önemli hız seviyeleri yakalandı. Avusturalyalı Tesla 22Gbps hızına ulaşmış durumda. SK Telecom ve BMW ise araçlarda hareket halindeyken 3.6Gbps seviyelerini yakalıyor. Verizon 6Gbps, Intel-Toyota ortaklığı ise 1Gbps hızlarına çıkmış durumda.

 

http://www.zdnet.com/article/5g-to-reach-20-percent-globally-by-2023-ericsson/ Yorum Yaz
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khytr89 2 yıl en beğenilen
2gb 4gb 8gb gibi komik paketlerin astronomik fiyatlari oldugu surece isterse 10g ciksin 2g/3g ye devam
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esmerbuyucu 2 yıl
9,1 milyar mobil kullanıcı yazıyor yanlış okumadıysam. Evet evet "9,1" milyar.
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badboy3304 2 yıl
Ülkemizin her yerinde 3g çeksin razıyım.
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kadirirdem 2 yıl
2023 yılını bizden gördüler.
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matherica 2 yıl
Bize kaç G si nasip olacak acep? 4 G yi bile alamamışken
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ÖzdalDoğru 2 yıl matherica
matherica
Bize kaç G si nasip olacak acep? 4 G yi bile alamamışken


Tabiki 5,5G çıkar bizde :)
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khytr89 2 yıl en beğenilen
2gb 4gb 8gb gibi komik paketlerin astronomik fiyatlari oldugu surece isterse 10g ciksin 2g/3g ye devam
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