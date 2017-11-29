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Huawei Mate 10 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei’nin en güçlü akıllı telefonu Mate 10 Pro ülkemizde raflara çıkıyor. Şimdiye kadar ki en pahalı Huawei akıllı telefonu olan modelin ayrıntıları yazımızda.
1 yıl
12,6b
1
67
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin en iyi akıllı telefonu olarak gösterebileceğimiz Huawei Mate 10 Pro, fiyat olarak da en tepede duruyor. Ülkemize giriş yapan model şimdiye kadar ki en pahalı Huawei akıllı telefonu oldu.

Huawei Mate 10 Pro neler sunuyor?

6 inçlik AMOLED ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunan Huawei Mate 10 Pro, yapay zekâ birimli Kirin 970 yonga setinden gücünü alıyor. Yapay zekâ yeri geldiğinde ortam ışığını algılayarak okumanızı kolaylaştırıyor, sahnedeki nesneye göre kamera ayarlarını değiştiriyor veya özçekimi daha güzel hale getiriyor.

6GB RAM ve 128GB kapasite ile gelen modelin kulaklık girişi ve microSD desteği yok. Ayrıca model Cat. 18 LTE destekli ve 1.2Gbps teorik hızlara çıkabiliyor. Yine IP67 sertifikası var yani su altında 1 metreye kadar 30 dakika dayanabiliyor. Batarya kapasitesi 4000mAh.

Ayrıca Bkz. "Asus Zenfone serisine de 18:9 ekran geldi"

Leica imzasını devam ettiren arka kamerada 20MP çözünürlüğünde monokrom ve 12MP çözünürlüğünde OIS destekli RGB sensör bulunuyor. Sistem lazer tabanlı, derinlik tabanlı, faz tabanlı ve kontrast tabanlı olmak üzere 4 farklı otomatik odaklama ile desteklenmiş. Bu sensörde de 1.6 diyafram aralığı yer alıyor. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve bulanıklık efekti uygulayabiliyor.

Modelde Android 8.0 tabanlı EMUI 8 arayüzü çalışıyor. Arayüzün en önemli artısı USB Tip-C-HDMI dönüştürücüsü ile harici ekrana bağladığınızda bir masaüstü senaryosunun ortaya çıkması. Huawei’nin Samsung DeX gibi aksesuar istememesi bir avantaj gibi duruyor.

Aslında yurt dışı fiyatı olarak Huawei Mate 10 Pro önceki modellerden çok farklı değil. 799 Avro fiyat etiketi Huawei P10 versiyonlarıyla aynı. Ne var ki ülkemizde kur artışı sebebiyle 4299TL fiyat etiketine sahip oldu. Bu yüzden de şimdiye kadar en pahalısı konumuna geldi.

 

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lansker 1 yıl en beğenilen
Sorun firmada / firmalarda değil.
Dolar kurunu yükseltende
Artık özel olmayan birşeyden özel tüketim vergisi alanda
Verginin vergisini alanda
Alakasız üründen TRT vergisi alanda
Bunlar olmasa ülkemizde bu ürünün fiyatı 1500 TL yine geçmezdi... Hatta biz de 950 TL ye alabilirdik...
Kralımız çok yaşa



Sorun firmada / firmalarda değil.Dolar kurunu yükseltendeArtık özel olmayan birşeyden özel tüketim vergisi alandaVerginin vergisini alandaAla...
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HLLBN 1 yıl
30 gram bilezik alın kenara atın.
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kimi_raikonen 1 yıl
Pro versiyonu yerine keşke düz mate 10 u getirselerdi.hem daha ucuz, 16/9 ekran, oled değil lcd(yanma derdi yok), parmak izi ön tarafta,3.5 mm jack var.
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DH Misafiri 1 yıl
bi note 8 5 milyar para isterse mate 10 pro gibi bi telefon bence bu fiyata bedava
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DH Misafiri 1 yıl
Bakıyorumda insanlara yok pahalı yok şöyle yok böyle arkadaşım Apple dediğiniz marka çokmu iyi telefonlar üretiyor ? bi bakın ya 8 Plus fiyatlarına yada X fiyatlarına ulan tuğla gibi telefon satıyorlar 4000 4600e hala alıyorsunuz o fiyatlara e huaweiye gelincede yok pahalı yok pahalı arkadaşım bu çıkış fiyatı illaki 2 3 aya 200 300 lira düşecektir ki parasının hakkını veren bir cihaz.Siz almıyorsunuz biz almıyoruz madem fiyat pahalı kim alıyor ya ? Böyle yorum yapanlar emin olun saçma sapan şeylere birsürü para veriyordur :) Gayet başarılı telefon madem almaya gücün yok gidersin oneplus mi meizu gibi markalara bakarsın alamayacak biriysen almazsın olur biter sen alırsın almazsın Huawei batmaz :) Ama bu telefonun ülkemizde hakeder değeri 3999 ile gelmesiydi eminimki düşecektir.
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cosica 1 yıl
demek ki telefon kaliteli olunca hangi marka olursa olsun ucuza satılamıyormuş.
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frost35 1 yıl cosica
Hocam ülkedeki vergi politikaları nedeniyle fiyat yüksek. Dubai katar gibi arap ülkelerinde fiyatlar ile 128 GB pro modeli için 2700-2900 TL arasında bulunabiliyor cihaz.
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TearsForFears 1 yıl
Tr de az satıpta saçma fiyat politikası yürüten 2 markadan biri huawei diğeri asus. Huawei gider mate 10 proyu 4400 den satar, adama sormazlarmı o fiyata samsung iphone varken niye demezler mi? İphone alırsın 2 sene sonra 1000 lira ucuza rahat alıcı bulursun ama huawei yi kim alır apple samsung dururken?
Asus da aynı şekilde snapdragon 630 lu telefonu 2700 tl den satmaya çalışıyor. Ya asus sen pc donanımında iyisin ama telefonda böyle uçuk fiyatlandırma yapacak neyine güveniyorsun? Snapdragon 430 lu zenfone max i bile 1500 den satıyorlar.
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Kartal Göz 1 yıl
Fiyat mevcut piyasa koşullarında yüksek. He Samsung Note 8 fiyatları daha da yüksek ama Samsung'un bir piyasası, hatırı sayılır bir payı var. Kalitesinden şüphem yok ama Huawei çok yanlış bir pazarlama politikası izliyor. Fiyatlarını epeyce kırpıp piyasada yer edinmeye çalışması lazım.
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oldumuya 1 yıl
"799 Avro fiyat etiketi Huawei P10 versiyonlarıyla aynı." 799*4,65=3,715 TL, kur 3 tl olsa 2400 TL, Şimdi senin 1.500 tl ye nasıl alacağın ya da nasıl hesap yaptığın merak ettiğim birşey değil. Çünkü niyetin eleştirmek değil, üzüm bağcı olayı. Elin adamı yapar almak istersin normaldir iyisi neyse o itiraz yok. Ama sen ve senin gibilerin derdi bel altından vurmak ve içinizdekini kusmak, burası teknoloji sitesi ve muhabbet bunun çerçevesinde. Dünyanın üzerinde vergi denen nesnenin olmadığı yer yok, olmayanın ya da az olanın farklılığı ve nedenleri anlayabilirsen ortadadır ama görmek istediğin anlamak istediğin gibi düşünürsen o sana göredir gerçekler doğruyu görenler için aynıdır. Doların neden yükseldiği vergilerin neden konulduğu malumdur ama dediğim gibi ne anlarsan ya da nasıl anlamk istersen sana göre o. Konu üzüm yemek değil.....
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seco917 1 yıl
Huawei'yi sadece Cinli telefon ureticisi oldugunu sananlar var hala. Biraz interneti kurcalayin da Huawei'nin telekomunikasyona yatirimlarini gorun.
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mu5tafa 1 yıl
Dusunsene 4000 kusur tl veriyorsun telefonun markasi huawei. Adama gulerler...
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frost35 1 yıl mu5tafa
mu5tafa
Dusunsene 4000 kusur tl veriyorsun telefonun markasi huawei. Adama gulerler...

Niye gülsünler arkadaş ?? Teknolojiden anlamayanlar gülebilir tabi. İphone 6000 TL verene gülmezler ama çünkü o nun iphone u var. İphone demek saygınlık belirtisi. İçine çöpte koysa gider alırlar 6000 TL ye çünkü bak ben iphone aldım diyecek. GSM alt yapısının ana üreticilerinden Huawei. 4 anten var telefonda. 6000 TL verdikleri iphonenun çekmediği yerde Huawei çeker. Haa fiyatlar bizim ülkemizde ki vergi politikalarından dolayı yüksek. Arap ülkelerinde 2500-2900 TL bandında alabilirsin bu cihazı.
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frost35 1 yıl
Vay arkadaş telefon pahalı diyorsunuz bilmem ne. Ülkede ucuz ne kaldı bu devlet politikası yüzünden. Verginin vergisini veriyoruz. Huaweinin her cihazdan kazanacağı kar belli gerisi devletlerin cebine giriyor. Devlet cihaz başına Huaweiden daha çok kazanıyordur eminim. Dubai de Katar da 2500 - 2900 bandında bu cihazı bulabilirsiniz. İmkanı olan gitsin ordan alsın. Şahsen ben yıllardır TR den cihaz almıyorum. TR den aldığım cihaza vereceğim parayla yurtdışından neredeyse 2 adet birden alabiliyorum. Neden ? Pahalı çünkü. Dünyada en pahalı cep telefon fiyatları TR de sanırım. Buna sebep ? vergi vergi vergi. üretmeden kazanalım. Böyle giderse bir kaç seneye üst segment telefon fiyatları ülkemizde 7.000 -10.000 TL bandında seyredecek
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vaskin77 1 yıl
Bu arada arkadaşlar bir hususu belirtmek istiyorum;
Huawei benim şirketim değil ... Hissedarı da değilim dolayısıyla yüksek kâr yaptığı zaman cebime bir şey girmiyor. Aslında fiyat konusundaki tavrım çok net; Bana göre hiçbir telefona 1500 TL'den fazla verilmemeli. Marka ayırmaksızın bütün tepe model telefonların gereğinden pahalı olduğunu ve o fiyatlara alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef ülkemizdeki ağır vergi yükü ve döviz kurları firmaların fahiş kâr oranları ile birleşince ortaya bu tablo çıkıyor. Şimdi asıl soru şu; İllaki tepe model bir telefon alacaksak kriterlerimiz ne olmalı?
Tabii ki bu kişiden kişiye değişir. Kimi dünya çapında marka algısı ve satış rakamları yüksek olan markayı tercih eder, kimisi ikinci el fiyatı her zaman yüksek olanı tercih eder, kimisi de verdiği paraya göre en iyi donanımı ve kaliteyi almak ister. Benim kriterim sonuncusu yani ödediğim paraya göre en iyi donanımı veren f/p oranı yüksek olan markayı almak. Buna katılmayanlar da olacaktır. Zaten hep duyarız çevremizde;
- Huawei Mate 9 aldım kendime...
- Hawai mi? O hangi marka,ne kadara aldın?
- 2600'e aldım.
- O fiyata hiç o marka alınır mı? Niye iPhone 6s yada Samsung almadın?
- ???
Kısacası arkadaşlar herkes kendini hangi marka ya da model ile mutlu hissediyorsa ona yönelsin. Ancak unutmayın; para kolay kazanılmıyor, ihtiyacımızı görecek olanı almak varken en son çıkan olsun, en pahalısı olsun diyerek 5000-6000 TL bir telefona vermek mantıklı değildir. Kalın sağlıcakla,iyi geceler.
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