Huawei Mate 10 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei’nin en iyi akıllı telefonu olarak gösterebileceğimiz Huawei Mate 10 Pro, fiyat olarak da en tepede duruyor. Ülkemize giriş yapan model şimdiye kadar ki en pahalı Huawei akıllı telefonu oldu.

Huawei Mate 10 Pro neler sunuyor?

6 inçlik AMOLED ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunan Huawei Mate 10 Pro, yapay zekâ birimli Kirin 970 yonga setinden gücünü alıyor. Yapay zekâ yeri geldiğinde ortam ışığını algılayarak okumanızı kolaylaştırıyor, sahnedeki nesneye göre kamera ayarlarını değiştiriyor veya özçekimi daha güzel hale getiriyor.

6GB RAM ve 128GB kapasite ile gelen modelin kulaklık girişi ve microSD desteği yok. Ayrıca model Cat. 18 LTE destekli ve 1.2Gbps teorik hızlara çıkabiliyor. Yine IP67 sertifikası var yani su altında 1 metreye kadar 30 dakika dayanabiliyor. Batarya kapasitesi 4000mAh.

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Leica imzasını devam ettiren arka kamerada 20MP çözünürlüğünde monokrom ve 12MP çözünürlüğünde OIS destekli RGB sensör bulunuyor. Sistem lazer tabanlı, derinlik tabanlı, faz tabanlı ve kontrast tabanlı olmak üzere 4 farklı otomatik odaklama ile desteklenmiş. Bu sensörde de 1.6 diyafram aralığı yer alıyor. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve bulanıklık efekti uygulayabiliyor.

Modelde Android 8.0 tabanlı EMUI 8 arayüzü çalışıyor. Arayüzün en önemli artısı USB Tip-C-HDMI dönüştürücüsü ile harici ekrana bağladığınızda bir masaüstü senaryosunun ortaya çıkması. Huawei’nin Samsung DeX gibi aksesuar istememesi bir avantaj gibi duruyor.

Aslında yurt dışı fiyatı olarak Huawei Mate 10 Pro önceki modellerden çok farklı değil. 799 Avro fiyat etiketi Huawei P10 versiyonlarıyla aynı. Ne var ki ülkemizde kur artışı sebebiyle 4299TL fiyat etiketine sahip oldu. Bu yüzden de şimdiye kadar en pahalısı konumuna geldi.