Eski Apple yöneticisi iPad Pro bükülmeleri konusunda firmanın tavrını eleştirdi

Geçtiğimiz haftalarda yeni iPad Pro modellerindeki bükülme problemi gündem olmuştu. Özellikle iPad Pro 12.9 inçlik modelinin bir zorlama olmadan bükülmeye başlaması bir yana Apple’ın yaptığı açıklama yankı uyandırmıştı.

Eleştiriler büyüyor

Dan Riccio yeni iPad Pro modellerinin Apple kalite standartlarını karşıladığını ve bükülmenin hassas üretim süreci nedeniyle olduğunu dile getirmişti. Haliyle teknoloji dünyasında yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemişti.

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Ne var ki her yönetici Apple gibi düşünmüyor. Geçmiş dönemde Apple pazarlama yöneticiliği pozisyonunda bulunmuş olan Michael Gartenberg, bükülme probleminin can sıkıcı olduğunu ve ölü piksellerin çalışmasına engel olduğunu ifade ederek iPad Pro modelini iade ettiğini paylaştı.

Gartenberg ayrıca yüksek kalite standardının böyle bir hataya sebep olmaması gerektiğini ve sadece iPad Pro modelinde değil diğer ekranlarında da ölü piksel sorununun olduğunu ifade ediyor. Henüz gündeme gelmemiş olsa da iMac Pro modelinde de ölü piksel sorunları bir süredir şikâyet konusuydu.

Apple’ın bu açıklaması daha çok eleştirilecek gibi görünüyor. Firma standartlar içerisinde demesine rağmen bükülen iPad Pro modelleri için bir değişim programı da başlatmıştı.

Apple benzer bir sorunu iPhone 6 serisinde de yaşamış ve iPhone 6S serisinde 7000 serisi alüminyum kullanarak bükülme probleminin önüne geçmişti. Muhtemelen sonraki iPad Pro modellerinde daha güçlü bir metal kullanarak sorun giderilecektir.