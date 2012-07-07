Eski Nokia çalışanları, MeeGo'ya hayat verecek

Nokia’nın Windows Phone platformuna geçerek MeeGo’dan vazgeçme tercihinde yanlış yaptığını düşünen teknoloji severlere müjdeli haber eski Nokia çalışanlarından geldi. Aralarında N9’un geliştirme takımında yer alan yöneticiler ve üst düzey çalışanların da aralarında bulunduğu eski Nokia çalışanları, hedefi akıllı telefon pazarına yeni MeeGo’lu cihazlar kazandırmak olan Jolla isimli bir firma kurdular.
Ocak 2006’dan geçen mayıs ayına kadar Maemo (MeeGo) takımında mühendis olarak çalışan, toplamda ise 11 yılını Nokia’da geçiren Marc Dillon’un baş koltuğa geçtiği Jolla’dan yapılan açıklama şöyle;
“Nokia, güzel şeyler yaptı; dünyanın en iyi akıllı telefonunu. O, son olmayı haketmiyor ve bizler MeeGo’nun başarı hikayesini sürdürmesine katkı yapacağız.
Uluslar arası yatırımcılar ve iş ortaklarıyla Jolla Ltd., MeeGo tabanlı akıllı telefonlar geliştirip tasarlayarak teknoloji severlere sunacak. Aramızda MeeGo’nun geliştirilmesinde önemli sorumluluklar almış mühendisler, yöneticiler bulunuyor ve gelecek nesil akıllı telefon üretimine katkı yapabilecek MeeGo yeteneklerini aramıza katmaya devam edeceğiz.”
Jolla'nın iş dünyasının sosyal ağı LinkedIN'deki sayfasına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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bunu yazacaktim sen once davrandin klavyene saglik. ben yaklasik 4aydir N9 kullaniyorum. bir kere arayuz siradan ve kisisellestirilemez. kisitli kisisellestirme icin program var kirk takla atmak lazim. hiz vasat hic te bilmeden konusmayin cok hizli diye. ozellikler bakimindan ben yarim akilli olarak tanimliyorum bu yazilimi. N9 estetik olarak populer su anda ve tipsiz bir telefona meego gelseydi su an sifirdi durumu.
bu saatten sonra maemo'ya hayat versen nolur? atı alan üsküdar'ı geçti, riva'da alem yapıyor..
Geçiniz....
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