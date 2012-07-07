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Eski Nokia çalışanları, MeeGo'ya hayat verecek

6 yıl
14,9b
1
42
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Nokia’nın Windows Phone platformuna geçerek MeeGo’dan vazgeçme tercihinde yanlış yaptığını düşünen teknoloji severlere müjdeli haber eski Nokia çalışanlarından geldi. Aralarında N9’un geliştirme takımında yer alan yöneticiler ve üst düzey çalışanların da aralarında bulunduğu eski Nokia çalışanları, hedefi akıllı telefon pazarına yeni MeeGo’lu cihazlar kazandırmak olan Jolla isimli bir firma kurdular.

Ocak 2006’dan geçen mayıs ayına kadar Maemo (MeeGo) takımında mühendis olarak çalışan, toplamda ise 11 yılını Nokia’da geçiren Marc Dillon’un baş koltuğa geçtiği Jolla’dan yapılan açıklama şöyle;

“Nokia, güzel şeyler yaptı; dünyanın en iyi akıllı telefonunu. O, son olmayı haketmiyor ve bizler MeeGo’nun başarı hikayesini sürdürmesine katkı yapacağız.

Uluslar arası yatırımcılar ve iş ortaklarıyla Jolla Ltd., MeeGo tabanlı akıllı telefonlar geliştirip tasarlayarak teknoloji severlere sunacak. Aramızda MeeGo’nun geliştirilmesinde önemli sorumluluklar almış mühendisler, yöneticiler bulunuyor ve gelecek nesil akıllı telefon üretimine katkı yapabilecek MeeGo yeteneklerini aramıza katmaya devam edeceğiz.” 

Jolla'nın iş dünyasının sosyal ağı LinkedIN'deki sayfasına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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Psydia 6 yıl en beğenilen
Çok güzel bir proje, aptal ceoların güzelim işletim sistemini batırmalarına izin vermemeleri de ayrı bir hoş :)
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karakaya_o 6 yıl
Symbian s60 i özlüyorum ben hala. Android kullanıcısı olarak
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inexo 6 yıl
n9 u çok beğenmiştim güzel sistem
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interwap 6 yıl
Nokia gibi batar giderler.
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DH Misafiri 6 yıl
Meego devam ederse mükemmel olur
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kesbi 6 yıl
Hani meego tizen olmuştu?
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tamtamam 6 yıl
bu sistemi kullananların sayısı forumda bir lin parmaklarını geçmez,ama sisteme kullanmadan hayran yüzlerce kişivar.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Hirotaro 6 yıl
İyi de Meego'yu Samsung sahiplenmedi mi ? Tizen adını vererek
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infectedvoice 6 yıl tamtamam
tamtamam
bu sistemi kullananların sayısı forumda bir lin parmaklarını geçmez,ama sisteme kullanmadan hayran yüzlerce kişivar.

bunu yazacaktim sen once davrandin klavyene saglik. ben yaklasik 4aydir N9 kullaniyorum. bir kere arayuz siradan ve kisisellestirilemez. kisitli kisisellestirme icin program var kirk takla atmak lazim. hiz vasat hic te bilmeden konusmayin cok hizli diye. ozellikler bakimindan ben yarim akilli olarak tanimliyorum bu yazilimi. N9 estetik olarak populer su anda ve tipsiz bir telefona meego gelseydi su an sifirdi durumu.
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E_Aydin35 6 yıl
Ah be kardeşim neden daha önce bunu yapmadınız ?? Neyse zararın neresinden dönersen kardır inşallah bundan sonrası hem Nokia için hemde MeeGo için hayırlı olsun..
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AlkanExclusive 6 yıl
yıllardır aynı terane... N900 aldığım zamanlarda da maemo'ya hayat vereceklerdi, sonra NOKIA desteğini çekti..

bu saatten sonra maemo'ya hayat versen nolur? atı alan üsküdar'ı geçti, riva'da alem yapıyor..

Geçiniz....
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DH Misafiri 6 yıl
Aslında Türkiye'nin bu ekibe kucak açması, çok güzel olur.
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flexii_87 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Aslında Türkiye'nin bu ekibe kucak açması, çok güzel olur.







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Mr. Jingles 6 yıl
Sonunda MeeGo'nun devam edeceğini görmek beni çok mutlu etti. Böyle bir sistemin yitip gitmesine çok üzülüyordum. Vefakar çalışanlar sonunda sisteme sahip çıktılar. Yeni cihazları dört gözle bekliyoruz. Arayüzü de zaten mükemmel. Kendine özgü ve taklitten uzak. Umarım değiştirmezler. Yeni cihazlar çıktığında alacağım tek marka Jolla olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz MeeGo severler olarak.
1 Yanıt Yanıtla +2
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flexii_87 6 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

Sonunda MeeGo'nun devam edeceğini görmek beni çok mutlu etti. Böyle bir sistemin yitip gitmesine çok üzülüyordum. Vefakar çalışanlar sonunda sisteme sahip çıktılar. Yeni cihazları dört gözle bekliyoruz. Arayüzü de zaten mükemmel. Kendine özgü ve taklitten uzak. Umarım değiştirmezler. Yeni cihazlar çıktığında alacağım tek marka Jolla olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz MeeGo severler olarak.








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Lady Fantasy 6 yıl
Budur! Son zamanlarda okuduğum en keyif verici haber! Umarım başarısızlıkla sonuçlanmaz. Şirket doğru bir politika izlerse ve MeeGo'nun potansiyelini doğru kullanabilirse başarı kendiliğinden gelecektir. Yalnız telefon üreteceklermiş. Nokia N9 almalı mıyız, Jolla telefonlarını beklemeli miyiz sorunu çıktı şimdi
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wustti 6 yıl
belki de planın bi parçasıydı bu olay :)
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