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Eski akıllı telefonlar Phonvert projesiyle IoT cihazına dönüşecek

Her yıl daha da fazla akıllı telefon üretilirken tüketiciler eski cihazlarını çalışır durumda olsa dahi bir kenara atabiliyor. Phonvert, bu telefonların IoT alanında değerlendirilmesini hedefliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Günümüzde her yıl daha fazla akıllı telefon üretiliyor ve tüketiciler yeni cihazlara sahip olabilmek adına henüz bir veya iki yıllık akıllı telefonlarını hem de daha kullanılabilir durumdayken kenara atabiliyorlar. Bu emekli telefonların çoğu hala çalışıyor ve kamera, ivmeölçer, dokunmatik ekran, bluetooth radyoları gibi kullanılabilir sensörleriyle bir köşede kaderlerine terk ediliyorlar.
SXSW 2016'da TechCrunch'a konuşan Phonvert isimli projenin lideri Tomo Kihara, IDC'nin araştırmasına işaret ederk geçen yıl 280 milyondan fazla çalışan akıllı telefonun geri dönüşümlü olmadan değiştirildiğini söyledi. Kihara bu düşünceyle beraber Keisuke Shiro, Kosuke Takahashi ve Seibe Takahashi ile birlikte emekli akıllı telefonları IoT (Nesnelerin İnterneti) düğümlerine dönüştürebilecek açık kaynak kodlu bir yazılım platformu olan Phonvert'i kurdu.
Projeyle birlikte tüketiciler eski akıllı telefonlarına Phonvert yazılımını yükleyerek onları çeşitli görevler için tekrar kullanılabilir hale getirebilecekler. Açık kaynak yazılımla, eski cihazınızı buzdolabı kamerası, bebek monitörü ya da posta kutusu kamerası gibi faydalı işlerde kullanmak üzere tekrar değerlendirebileceksiniz. Tokyo merkezli ekip daha başlangıç aşamasında olduklarını ve her türlü fikre açık olduklarını belirtiyorlar.

http://techcrunch.com/2016/03/14/phonvert-has-a-plan-to-convert-old-smartphones-into-iot-nodes/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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crazywinner3 3 yıl en beğenilen
Erreguay

Hahaha koskoca google tüm telefonlar için ortal android sürümü geliştiremedi ama adamlar tüm eski cihazlara uygun hemde kamerası filan da çalılıcak şekilde bi işletim sistemi geliştirebikiyo. İşte günümüzün tükettirici kültürü tam olarak budur


"Tüm telefonlar için ortak android sürümü geliştiremedi". Bu nedir , bu kadar cahil olabilir misiniz arkadaş ya. Eksi butonuda yokki eksileyelim. Hayır anlamadığın konudan dünya devi firmaya b*k atmak neyin kafası. Bilgin olsun diye söylüyorum android tüm cihazlarda ortaktır. Üreticiler driver'larla derlerler ve bazı şeyler eklerler. Bu adamların geliştirdiği sistemde de aynısı olacak. Öyle yapayım heryerde çalışsın oh ne güzel demi.
ErreguayHahaha koskoca google tüm telefonlar için ortal android sürümü geliştiremedi ama adamlar tüm eski cihazlara uygun hemde kamerası...
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tobepeople 3 yıl
Hepsini toplayıp Dev Oyun Sunucularına da dönüştürmek o kadar da zor değil bir çok büyük firmanın bile bu tür sunuculara ihtiyacı var yani maliyet fiyatına alıp bu cihazları çok büyük sunucular elde edilebilirken bu da başka bir boş iş gibi geldi bana.
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kadirirdem 3 yıl
güzel proje olmuş aslında belli ücret karşılığında toplanıp geri dönüşüme de gidebilir....
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DarkHellKnightX 3 yıl
Evde kullanmadığım 5800 var eğer proje Symbian tabanlı telefonları da destekliyorsa güzel. Ama videodan gördüğüm kadarıyla eski diye nitelendirdikleri telefonlar benim şu an kullandığım telefondan daha iyi.
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Erreguay 3 yıl
asıl cahil olan sessin bu nasıl bir android sevdası. bende android kullanıyorum ama bu kadar cahil bir sevda olamaz.
android tüm cihazlarda ortak değildir. senin anlayacağın dilde söylersek wşn xp yi her bilgisayar çalıştırır hatta win 10 uda her bilgisayar çalıştırır ama android 2.3.x olan bi tel 4.x bi sürümü çalıştırmaz neden çünki içindeki parçalar hani diyo ya kamera, ivme ölçer v.s. bunlar için ayrı driver olması lazım. şimdi bile android 4.x i çalıştırabilen bir g.nexus cihaza sadece driver olmadığı için yeni güncellemeler verilmiyo.
anlayacağın senin çoook büyük benim içinse para kazanma amaçlı bir şirket olan google kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. büyük şirket olmak bunu gerektirir. asıl cehalet bunu bilmeden bu şirketleri savunmaktır.
2 Yanıt Yanıtla
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crazywinner3 3 yıl Erreguay
Erreguay

asıl cahil olan sessin bu nasıl bir android sevdası. bende android kullanıyorum ama bu kadar cahil bir sevda olamaz.
android tüm cihazlarda ortak değildir. senin anlayacağın dilde söylersek wşn xp yi her bilgisayar çalıştırır hatta win 10 uda her bilgisayar çalıştırır ama android 2.3.x olan bi tel 4.x bi sürümü çalıştırmaz neden çünki içindeki parçalar hani diyo ya kamera, ivme ölçer v.s. bunlar için ayrı driver olması lazım. şimdi bile android 4.x i çalıştırabilen bir g.nexus cihaza sadece driver olmadığı için yeni güncellemeler verilmiyo.

anlayacağın senin çoook büyük benim içinse para kazanma amaçlı bir şirket olan google kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. büyük şirket olmak bunu gerektirir. asıl cehalet bunu bilmeden bu şirketleri savunmaktır.

Ben bir şey demiyorum bu arkadaşa. Driver'ları google'ın yazdığını sanıyor
Arkadaşım o driver'ları cpu,kamera yani çip üreticileri yazıyorlar. Mesela senin telefonunun cpu driver'ını texas instruments yazıyor örneğin. 5 yıldan sonra tabiki senin telefonuna desteği kestiler. Fakat kendin root'layarak istediğin android sürümünü yükleyebilirsin. Ayrıca Windows xp'yi ve 10'u tüm bilgisayarlar çalıştırır sözüne ayrı facepalm.
Yine söylüyorum kardeşim bilgin olmayan konuda ısrarcı olma. Şu mesajını bilen birisi okusa güler
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Guest-1E7109D3E 3 yıl Erreguay
Erreguay
asıl cahil olan sessin bu nasıl bir android sevdası. bende android kullanıyorum ama bu kadar cahil bir sevda olamaz.
android tüm cihazlarda ortak değildir. senin anlayacağın dilde söylersek wşn xp yi her bilgisayar çalıştırır hatta win 10 uda her bilgisayar çalıştırır ama android 2.3.x olan bi tel 4.x bi sürümü çalıştırmaz neden çünki içindeki parçalar hani diyo ya kamera, ivme ölçer v.s. bunlar için ayrı driver olması lazım. şimdi bile android 4.x i çalıştırabilen bir g.nexus cihaza sadece driver olmadığı için yeni güncellemeler verilmiyo.
anlayacağın senin çoook büyük benim içinse para kazanma amaçlı bir şirket olan google kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. büyük şirket olmak bunu gerektirir. asıl cehalet bunu bilmeden bu şirketleri savunmaktır.

Birader nasıl her bilgisayar win xp veya 10 çalıştırabiliyor.Ben bir kere laptopuma xp kurmaya çalıştım hata verdi laptop win 8 ile çıkmıştı.Her sistemin altyapısı aynı olmuyor gelişen teknolojiyle birlikte sistemin altyapısı da değişiyor 5 sene önce ki cihazın güncel sistemi kaldırmaması doğal çünkü teknoloji de değişti ve buna istinaden işletim sistemine bazı yenilikler entegre oldu.

Google hamuru yoğurur samsung,lg,htc vs de baharatını katar.Android açık kaynak kodlu olduğu için firmaların yaptığı dokunuşlar ekosisteme zenginlik katıyor.Her aldığın telefonun arayüzü aynı olsa sıkılır insan.Eleştirilebilecek tek birşey var firmalar güncellemeleri çok geç veriyor google ın baskı yapması lazım.
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kımyasal 3 yıl
Koca telefonların ağırlıklı olarak kamera özelliği için kullanılması yerine,daha küçük ve pratik (anahtarlık ebatlarında) cihazlar nesnelerin internetini daha kullanışlı ve kabul edilebilir hale getirecektir.
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crazywinner3 3 yıl en beğenilen
Erreguay

Hahaha koskoca google tüm telefonlar için ortal android sürümü geliştiremedi ama adamlar tüm eski cihazlara uygun hemde kamerası filan da çalılıcak şekilde bi işletim sistemi geliştirebikiyo. İşte günümüzün tükettirici kültürü tam olarak budur


"Tüm telefonlar için ortak android sürümü geliştiremedi". Bu nedir , bu kadar cahil olabilir misiniz arkadaş ya. Eksi butonuda yokki eksileyelim. Hayır anlamadığın konudan dünya devi firmaya b*k atmak neyin kafası. Bilgin olsun diye söylüyorum android tüm cihazlarda ortaktır. Üreticiler driver'larla derlerler ve bazı şeyler eklerler. Bu adamların geliştirdiği sistemde de aynısı olacak. Öyle yapayım heryerde çalışsın oh ne güzel demi.
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Erreguay 3 yıl
Hahaha koskoca google tüm telefonlar için ortal android sürümü geliştiremedi ama adamlar tüm eski cihazlara uygun hemde kamerası filan da çalılıcak şekilde bi işletim sistemi geliştirebikiyo.
İşte günümüzün tükettirici kültürü tam olarak budur
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Das Boot 3 yıl
Video da bahsi geçen kullanım senaryoları için çok verimli bir çözüm.
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