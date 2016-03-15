Eski akıllı telefonlar Phonvert projesiyle IoT cihazına dönüşecek

Günümüzde her yıl daha fazla akıllı telefon üretiliyor ve tüketiciler yeni cihazlara sahip olabilmek adına henüz bir veya iki yıllık akıllı telefonlarını hem de daha kullanılabilir durumdayken kenara atabiliyorlar. Bu emekli telefonların çoğu hala çalışıyor ve kamera, ivmeölçer, dokunmatik ekran, bluetooth radyoları gibi kullanılabilir sensörleriyle bir köşede kaderlerine terk ediliyorlar.

SXSW 2016'da TechCrunch'a konuşan Phonvert isimli projenin lideri Tomo Kihara, IDC'nin araştırmasına işaret ederk geçen yıl 280 milyondan fazla çalışan akıllı telefonun geri dönüşümlü olmadan değiştirildiğini söyledi. Kihara bu düşünceyle beraber Keisuke Shiro, Kosuke Takahashi ve Seibe Takahashi ile birlikte emekli akıllı telefonları IoT (Nesnelerin İnterneti) düğümlerine dönüştürebilecek açık kaynak kodlu bir yazılım platformu olan Phonvert'i kurdu.

Projeyle birlikte tüketiciler eski akıllı telefonlarına Phonvert yazılımını yükleyerek onları çeşitli görevler için tekrar kullanılabilir hale getirebilecekler. Açık kaynak yazılımla, eski cihazınızı buzdolabı kamerası, bebek monitörü ya da posta kutusu kamerası gibi faydalı işlerde kullanmak üzere tekrar değerlendirebileceksiniz. Tokyo merkezli ekip daha başlangıç aşamasında olduklarını ve her türlü fikre açık olduklarını belirtiyorlar.

http://techcrunch.com/2016/03/14/phonvert-has-a-plan-to-convert-old-smartphones-into-iot-nodes/?ncid=txtlnkusaolp00000595