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Eski bir Google çalışanı google.com adresini bir dakikalığına satın aldı

3 yıl
2,6b
1
15
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Eski bir Google çalışanı google.com adresini bir dakikalığına satın aldı
 
Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği bir alan adına sahip olmayı hepimiz isteriz. Boston'da yaşan eski bir Google çalışanı bu hayali çok kısa bir süreliğine de olsa gerçekleştirerek kendinden söz ettirmeyi başardı.

Google'ın alan adı servisi olan Google Domains'i ziyaret eden eski çalışan bu serviste deneme amaçlı "google.com" adresini arattığında ilginç bir sonuçla karşılaştı. Dünyaca ünlü arama motorunun adresi boş ve 12 dolar karşılığında satın alınabilir gözüküyordu. Hemen satın alma işlemini gerçekleştiren Ved alan adını kendi listesinde gördüğünde oldukça mutlu oldu ancak bu durum çok uzun sürmedi.
Yaklaşık 1 dakika sonra Google Domains hizmetinden gelen sms satışın durdurulduğunu ve alan adının eski sahibi Google'a teslim edildiğini bildirdi. Yaşananları kendi Linkedin sayfası üzerinden anlatan Sanmay Ved bir dakikalığına da olsa eski şirketinin alan adına sahip olmayı başardı.
 
Eski bir Google çalışanı google.com adresini bir dakikalığına satın aldı

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senersongur 3 yıl en beğenilen
Niye durdurmuşlar anlamak güç. Adam mis gibi parayı bastırıp almış.
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Mianfei 3 yıl
Fahiş fiyattan satın almakla uğraşmamak için hemen yan çizmişler ben olsam sonuna kadar hukuki yöntemlere başvurup google ajanlarınca katledilirdim.
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mehmet4428 3 yıl
1 dakikada baya bir para kazandırır herhalde.
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fthkn 3 yıl
nokmen
Birisi bir sonraki boş kalacağı zamanı söyleyebilir mi? Aklımda birşey varda.

Ünlü alan adlarını düzenli olarak check edebilirsin belki şansına düşer bir şeyler. Mesela apple.com olabilir.
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Oğuzhaan 3 yıl
Oha bee helal adama.
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Konuyu Hortlatan Adam 3 yıl
Hocam düşünseniZe google elinizde bütün siteleri değiştirebilirsiniz her internet dosyası emrinize amade(hll knk)

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津波 3 yıl
1 dakikada hemen düzeltilmesi de ayrı başarı bence.
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Mianfei 3 yıl
Fahiş fiyattan satın almakla uğraşmamak için hemen yan çizmişler ben olsam sonuna kadar hukuki yöntemlere başvurup google ajanlarınca katledilirdim.
Yanıtla +7
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mehmet4428 3 yıl
1 dakikada baya bir para kazandırır herhalde.
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WiiSmash 3 yıl
vay be, artık ben google'ın sahibiydim der ortamlarda :D
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kadirirdem 3 yıl
farketmeseler elden gidiyormuş google...
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0MG90 3 yıl
Sen istiyor domain verecek 12 dolar
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senersongur 3 yıl en beğenilen
Niye durdurmuşlar anlamak güç. Adam mis gibi parayı bastırıp almış.
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alito 3 yıl
Dava açsın, tazminat alma şansı var bence
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