Eski bir Google çalışanı google.com adresini bir dakikalığına satın aldı

Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği bir alan adına sahip olmayı hepimiz isteriz. Boston'da yaşan eski bir Google çalışanı bu hayali çok kısa bir süreliğine de olsa gerçekleştirerek kendinden söz ettirmeyi başardı.

Yaklaşık 1 dakika sonra Google Domains hizmetinden gelen sms satışın durdurulduğunu ve alan adının eski sahibi Google'a teslim edildiğini bildirdi. Yaşananları kendi Linkedin sayfası üzerinden anlatan Sanmay Ved bir dakikalığına da olsa eski şirketinin alan adına sahip olmayı başardı.

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Google'ın alan adı servisi olan Google Domains'i ziyaret eden eski çalışan bu serviste deneme amaçlı "google.com" adresini arattığında ilginç bir sonuçla karşılaştı. Dünyaca ünlü arama motorunun adresi boş ve 12 dolar karşılığında satın alınabilir gözüküyordu. Hemen satın alma işlemini gerçekleştiren Ved alan adını kendi listesinde gördüğünde oldukça mutlu oldu ancak bu durum çok uzun sürmedi.