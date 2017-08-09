Eski dizel aracını getiren VW müşterilerine 10 bin euro indirim

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Volkswagen, eski tip dizel motorlu araca sahip Alman müşterilerine yeni araç satın aldıkları takdirde 10 bin euro'ya kadar indirim yapacağını açıkladı. İndirimler VW ana grubunun beş alt markasında geçerli olacak.





Dizel araçların çevreye kirletici etkisine karşı Avrupa'da dizel araç kullanımını yavaş yavaş yasaklanıyor. Örneğin Stuttgart İdari Mahkemesi, yılbaşından itibaren dizel araçların Stuttgart'ta trafiğe çıkışını yasakladı. İngiltere'de 2040 yılında dizel ve benzinli araçların yasaklanması planlanıyor.





Konuyla ilgili olarak Avrupalı otomobil üreticileri Berlin'de dizel zirvesi gerçekleştirmiş ve dizel araçların geleceğiyle ilgili yeni kararlar almıştı. Bu kararlardan birisi de eski tip dizel motorlu araç sahiplerine yeni araç alımında indirim yapmaktı. Kararı ilk uygulayan Volkswagen oldu.





Volkswagen'in ana markası haricinde VW grubuna dahil Audi, Seat, Skoda ve Porsche marka araç satın alımlarında 1750 euro'dan 10 bin euroya kadar indirim yapılacak (örn. Polo için 3 bin euro, Golf için 5 bin euro, Toureg için 10 bin euro). Üstelik elektrikli veya hibrid otomobil satın alacak müşteriler için ana indirime ek olarak 2350 euro'ya varan teşvik indirimi de uygulanacak.

Dizel Araçlar 38 Bin Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Şuana kadar dizel otomobillerden kaynaklı olarak atmosfere 14 milyon tondan fazla azot oksit salınımı gerçekleşti. Bir araştırmaya göre dizel araçlardan kaynaklı olarak bir yılda 38.000 kişinin erken ölüm yaşamış olabileceği tahmin ediliyor.

Bu araştırmanın yanı sıra geçtiğimiz sene yapılan başka bir araştırma, şu an kullanımda olan tüm yeni dizel otomobillerin yüzde 97’sinin yasal emisyon sınırının üzerinde azot oksit salınımı yaptığını ortaya koydu. Üretilen dizel otomobillerin emisyon seviyesinin yasalar kapsamında doğru bir şekilde kontrol edilmemesi ve şirketlerin emisyon seviyelerinde değişiklikler yapmasından ötürü oluşan hava kirliliğinin binlerce kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor. Örneğin hava kirliğinin en çok can aldığı ülkelerden birisi olan İtalya’da, 2013 senesinde atmosferdeki azot oksit seviyesine bağlı olarak (yalnızca otomobillerden kaynaklı değil) 20.000 kişinin yaşama veda ettiği düşünülüyor.

http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-diesel-idUSKBN1AO12G