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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eski dizel aracını getiren VW müşterilerine 10 bin euro indirim

Volkswagen, Berlin'de gerçekleştirilen dizel zirvesinin ardından ilk kararını açıkladı. VW grubuna ait markalardan araç satın alacak eski tip dizel motorlu araç sahiplerine indirim yapılacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Eski dizel aracını getiren VW müşterilerine 10 bin euro indirim
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Volkswagen, eski tip dizel motorlu araca sahip Alman müşterilerine yeni araç satın aldıkları takdirde 10 bin euro'ya kadar indirim yapacağını açıkladı. İndirimler VW ana grubunun beş alt markasında geçerli olacak.


Dizel araçların çevreye kirletici etkisine karşı Avrupa'da dizel araç kullanımını yavaş yavaş yasaklanıyor. Örneğin Stuttgart İdari Mahkemesi, yılbaşından itibaren dizel araçların Stuttgart'ta trafiğe çıkışını yasakladı. İngiltere'de 2040 yılında dizel ve benzinli araçların yasaklanması planlanıyor.


Konuyla ilgili olarak Avrupalı otomobil üreticileri Berlin'de dizel zirvesi gerçekleştirmiş ve dizel araçların geleceğiyle ilgili yeni kararlar almıştı. Bu kararlardan birisi de eski tip dizel motorlu araç sahiplerine yeni araç alımında indirim yapmaktı. Kararı ilk uygulayan Volkswagen oldu.


Volkswagen'in ana markası haricinde VW grubuna dahil Audi, Seat, Skoda ve Porsche marka araç satın alımlarında 1750 euro'dan 10 bin euroya kadar indirim yapılacak (örn. Polo için 3 bin euro, Golf için 5 bin euro, Toureg için 10 bin euro). Üstelik elektrikli veya hibrid otomobil satın alacak müşteriler için ana indirime ek olarak 2350 euro'ya varan teşvik indirimi de uygulanacak.

Dizel Araçlar 38 Bin Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Şuana kadar dizel otomobillerden kaynaklı olarak atmosfere 14 milyon tondan fazla azot oksit salınımı gerçekleşti. Bir araştırmaya göre dizel araçlardan kaynaklı olarak bir yılda 38.000 kişinin erken ölüm yaşamış olabileceği tahmin ediliyor.

Bu araştırmanın yanı sıra geçtiğimiz sene yapılan başka bir araştırma, şu an kullanımda olan tüm yeni dizel otomobillerin yüzde 97’sinin yasal emisyon sınırının üzerinde azot oksit salınımı yaptığını ortaya koydu. Üretilen dizel otomobillerin emisyon seviyesinin yasalar kapsamında doğru bir şekilde kontrol edilmemesi ve şirketlerin emisyon seviyelerinde değişiklikler yapmasından ötürü oluşan hava kirliliğinin binlerce kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor. Örneğin hava kirliğinin en çok can aldığı ülkelerden birisi olan İtalya’da, 2013 senesinde atmosferdeki azot oksit seviyesine bağlı olarak (yalnızca otomobillerden kaynaklı değil) 20.000 kişinin yaşama veda ettiği düşünülüyor.


http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-diesel-idUSKBN1AO12G Yorum Yaz
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ozkank 1 yıl en beğenilen
10.000 Euro, Türkiye'de 9 ağustos 2017 kuru olan 4,16 TL'den 41.600 TL eder, fabrikadan bayiye gelen araç ÖTV-KDV hariç olur, müşteriye fatura kesilirken %45 ÖTV (fiyata göre 50 ya da 60 da olabilir) ve %18 KDV'yide eklersek yaklaşık 71.000 TL eder... Türkiye'de böyle bir fabrika desteği ve müşteriye yansıyan indirim %99.99 olmayacaktır, sadece iki ülkenin ekonomik durumunu kıyaslama adına yazmak istedim...
10.000 Euro, Türkiye'de 9 ağustos 2017 kuru olan 4,16 TL'den 41.600 TL eder, fabrikadan bayiye gelen araç ÖTV-KDV hariç olur, müşteriye fatura kesilirken %45 ÖT...
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lojistisyen 1 yıl Cihat_,
Benzin 5.20 mazot da 4.60, çok az fark var yani, az yakan bir benzinli araç alınır aradaki 15-20 bin benzine verilir veya LPG taktırılır, tabi benim düşüncem bu.
Benzin 5.20 mazot da 4.60, çok az fark var yani, az yakan bir benzinli araç alınır aradaki 15-20 bin benzine verilir veya LPG taktırılır, tabi benim düşüncem b...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Sirrüs 1 yıl
TR'de satışlar muazzam ilerliyor. Açıkçası devlet olsun, Doğuş olsun hatta VW olsun kimse gelipte 10.000 € indirim yapmaz. Ne gerek var milleti uyandırmaya! Daya gitsin zamlı fiyatları...
TR'de satışlar muazzam ilerliyor. Açıkçası devlet olsun, Doğuş olsun hatta VW olsun kimse gelipte 10.000 € indirim yapmaz. Ne gerek var milleti uyandırmaya! Da...
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5510gokhan 3 ay
mis gibi ithal edelim elalemin yasakladığını, atın ölümü arpadan kanqa bak yılan gibi gidiyor....
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TSY 1 yıl
bizim ülkemizdeki ayağını çok merak ediyorum :D
gerçi dizel + otomatik fetişisti oldukça bunu 1750 eruodan başlayıp 10 000 euroya varan zamlar halinde yansıtırlar. sonuçta kampanya yapıp vw zarar etmesin biz onların yararlandığı indirimi zamcıklar olarak karşılarız.
#vwyehayır #oksijenimitüketme
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manda kasa 1 yıl
yerli malı gucu de var yapar.
turkıye yapsa kımın malına ındırım yapacak.kıme yarar...
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aLLyC 1 yıl
Şuana kadar dizel otomobillerden kaynaklı olarak atmosfere 14 milyon tondan fazla azot oksit salınımı gerçekleşti. Bir araştırmaya göre dizel araçlardan kaynaklı olarak bir yılda 38.000 kişinin erken ölüm yaşamış olabileceği tahmin ediliyor.

Eyy Alamanyaa! Bizi AB Almazsaan, Tüm Türkiyeli Vatandaşlarımıza (Suriyeliler dahil) Bedava MAZOTlu Gamyon Verip 38 Bin değil 380 Bin erken ölüm yapacaaaaz Böylelikle 2023 - 1923 yani 100 Miyon Seçmeen gazanacaıız
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aycibin 1 yıl
Avrupa'da bizim 4'te birimiz akaryakit fiyati.bir de 1.8-2.0 benzinli motorlar guc sayesinde cok cok az tuketiyor.dizel alani zaten akil hastanesine atsinlar :)
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Dukkha 1 yıl
Teşvik güzel fakat sırf vag grubunun rezilliğini,hilekârlığını bütün dizellere vurmayın.mesela Peugeot şuanki motorları dahi 2020 normlarını karşılamakta.

Dizele karşı teşvik lanse edilse de bu vag grubunun kepazeliğinin dışa vurumu,cezalandırılmasıdır.
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axaxa 1 yıl
Güzel teşvik
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Mesudum 1 yıl
Litre fiyatından yola çıkarak yapılacak maliyet analizi yanlıştır. Yapılması gereken birim mesafeyi almak için ödenecek paradır.
Bu nedenle benzin-motorin fiyatının yakınlaşmış olması anlamsızlaşır.
4,50 motorin ve 5,20 benzin yerine, 4,50*4=18,00 TL dizel araçla 5,20*5,5=28,60 TL benzinli aracın 100 km yol maliyeti karşılaştırılabilir.

Hal böyleyken, kişi başına milli gelirin 10k$ bandına takılıp geri gelmeye başladığı ülkemde keyif için benzinli, hatta turbo benzinli araç alınmaması anlaşılabilir.

Zaten mevzuat da COx ölçümü yapıp NOx kirlenmesini görmezden geldiği sürece bizler 100 bin km üzeri dizel araçları görmeye devam edeceğiz. Keşke hem yakıt fiyatları normalleşse, hem de turbo araçlara da sağlıklı LPG alternatifi sunulabilse.
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argat44 1 yıl
10.000 Euro Dizel indirimine TRT Bandrol vergisi de uyguladık mı Çok Şık olabiler.
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kadirirdem 1 yıl
Benzin candır,dizel araçları sevmiyorum(traktör gibi motor sesini sevmiyorum)
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