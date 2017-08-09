Eski dizel aracını getiren VW müşterilerine 10 bin euro indirim

Dizel araçların çevreye kirletici etkisine karşı Avrupa'da dizel araç kullanımını yavaş yavaş yasaklanıyor. Örneğin Stuttgart İdari Mahkemesi, yılbaşından itibaren dizel araçların Stuttgart'ta trafiğe çıkışını yasakladı. İngiltere'de 2040 yılında dizel ve benzinli araçların yasaklanması planlanıyor.
Konuyla ilgili olarak Avrupalı otomobil üreticileri Berlin'de dizel zirvesi gerçekleştirmiş ve dizel araçların geleceğiyle ilgili yeni kararlar almıştı. Bu kararlardan birisi de eski tip dizel motorlu araç sahiplerine yeni araç alımında indirim yapmaktı. Kararı ilk uygulayan Volkswagen oldu.
Dizel Araçlar 38 Bin Kişinin Ölümüne Neden Oldu
Şuana kadar dizel otomobillerden kaynaklı olarak atmosfere 14 milyon tondan fazla azot oksit salınımı gerçekleşti. Bir araştırmaya göre dizel araçlardan kaynaklı olarak bir yılda 38.000 kişinin erken ölüm yaşamış olabileceği tahmin ediliyor.
Bu araştırmanın yanı sıra geçtiğimiz sene yapılan başka bir araştırma, şu an kullanımda olan tüm yeni dizel otomobillerin yüzde 97’sinin yasal emisyon sınırının üzerinde azot oksit salınımı yaptığını ortaya koydu. Üretilen dizel otomobillerin emisyon seviyesinin yasalar kapsamında doğru bir şekilde kontrol edilmemesi ve şirketlerin emisyon seviyelerinde değişiklikler yapmasından ötürü oluşan hava kirliliğinin binlerce kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor. Örneğin hava kirliğinin en çok can aldığı ülkelerden birisi olan İtalya’da, 2013 senesinde atmosferdeki azot oksit seviyesine bağlı olarak (yalnızca otomobillerden kaynaklı değil) 20.000 kişinin yaşama veda ettiği düşünülüyor.
http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-diesel-idUSKBN1AO12G Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gerçi dizel + otomatik fetişisti oldukça bunu 1750 eruodan başlayıp 10 000 euroya varan zamlar halinde yansıtırlar. sonuçta kampanya yapıp vw zarar etmesin biz onların yararlandığı indirimi zamcıklar olarak karşılarız.
#vwyehayır #oksijenimitüketme
turkıye yapsa kımın malına ındırım yapacak.kıme yarar...
Eyy Alamanyaa! Bizi AB Almazsaan, Tüm Türkiyeli Vatandaşlarımıza (Suriyeliler dahil) Bedava MAZOTlu Gamyon Verip 38 Bin değil 380 Bin erken ölüm yapacaaaaz Böylelikle 2023 - 1923 yani 100 Miyon Seçmeen gazanacaıız
Dizele karşı teşvik lanse edilse de bu vag grubunun kepazeliğinin dışa vurumu,cezalandırılmasıdır.
Bu nedenle benzin-motorin fiyatının yakınlaşmış olması anlamsızlaşır.
4,50 motorin ve 5,20 benzin yerine, 4,50*4=18,00 TL dizel araçla 5,20*5,5=28,60 TL benzinli aracın 100 km yol maliyeti karşılaştırılabilir.
Hal böyleyken, kişi başına milli gelirin 10k$ bandına takılıp geri gelmeye başladığı ülkemde keyif için benzinli, hatta turbo benzinli araç alınmaması anlaşılabilir.
Zaten mevzuat da COx ölçümü yapıp NOx kirlenmesini görmezden geldiği sürece bizler 100 bin km üzeri dizel araçları görmeye devam edeceğiz. Keşke hem yakıt fiyatları normalleşse, hem de turbo araçlara da sağlıklı LPG alternatifi sunulabilse.
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