Eski kurucuları BlackBerry'yi satın alma peşinde

Haber Editörü
Son dönemde yaşanan mali kayıplar ve akıllı telefonların beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle son kullanıcı pazarında çekilme kararı alan BlackBerry halen satış için gelecek tekliflere açık.
Daha önce Kanadalı Fairfax firmasından teklif gelmesine rağmen, firmanın satın alma için gerekli şartları karşılayamayacağı anlaşılmıştı. Samsung, Intel, LG gibi firmaların BlackBerry ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelirken, bu iddialara firmanın eski kurucuları da katıldı.
Firmanın kurucularından olan ve başkanlığı döneminde firmaya altın çağlarını yaşatan Mike Lazaridis, firmanın gerilemesinde yine başrol oyuncularından birisi olmuştu. Bilgilere göre Mike Lazaridis ve firmanın diğer bir kurucusu Douglas Fregin, bir satın alma faaliyeti için bir ortaklık kurduklarını duyurdu.
Lazaridis'ın kısa süre önce BlackBerry'deki hisselerini yüzde 8 oranına çıkarması, satın alma için hazırlık yaptığı iddialarını gündeme getirmişti.
Lazaridis ve Feign, şirketin tamamını veya bir kısmını atın almak istiyor. Satın almanın amacı ise kendileri tarafından yapılacak bir plan ile firmayı dengelemek ve yeniden yapılandırmak. Bu girişim için iki dev danışmanlık firması da ikiliye destek veriyor.
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Android'den çok daha stabildir, windows phone'dan daha kullanıcı dostudur.
Bb 10 işletim sisteminde şöyle bir özellik var: bütün sosyal uygulamalarınız ve cep mesajlarınız tek bir merkez(hub) altında toplanıyor ve buradan her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Cevap yazabiliyorsunuz, mesaj alabiliyorsunuz.
Böyle bir şey ios'da yok, android'de de yok.
Zaten bunu android'e uygulasan, kasılır kalır 10gb ram ister.
bb'nin zaten her şeyi yazılımdır.
Bb'yi batıran durum ise: donanım olarak orta seviyeli cihazlara çok yüksek fiyat istemeleri olmuştur.
Bb çok satmayınca, uygulama geliştiricileri bu sisteme özel uygulama yapmamaya başladılar. Uygulama geliştiriciler bb'den uzaklaştı.
Bu sefer bb'nin uygulama desteği çöktü. İos ve android'deki uygulama sayısının yanına bile yaklaşamadılar.
Bb'nin verdiği güvenlik, stabil işletim sistemi ve iş piyasasına yönelik ürünler çıkartmanın kendilerini kurtaracağını düşündüler. Olmadı.
Z10 bile çok geç gelmiş bir modeldir. Belirli bir tüketicinin asla fiziksel klavyeli telefonlardan vazgeçmeyeceklerini düşündüler, tamamen yanıldılar.
Aslında nokia ile beraber iphone'un yıktığı firmalardan birisidir blackberry.
Nokia yıkılmadı.
Dediğin hub olayi Android telefonların çoğunda var.
Sar değerleri düşünüldüğünde piyasadan komple kalkmaları iyi olur.
Kendi açımdan konuşacağım. Liselerden başka yerde görmedim bu telefonu.
bi dost...
X)
Zamanında altın çağını yaşatmışlar, demek ki biraz sebeplenmişler.
BB9790 aldın klavye ve dokunmatik ekran var ne işe yarıyacaksa.