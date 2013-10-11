Eski kurucuları BlackBerry'yi satın alma peşinde





Son dönemde yaşanan mali kayıplar ve akıllı telefonların beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle son kullanıcı pazarında çekilme kararı alan BlackBerry halen satış için gelecek tekliflere açık.





Daha önce Kanadalı Fairfax firmasından teklif gelmesine rağmen, firmanın satın alma için gerekli şartları karşılayamayacağı anlaşılmıştı. Samsung, Intel, LG gibi firmaların BlackBerry ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelirken, bu iddialara firmanın eski kurucuları da katıldı.





Firmanın kurucularından olan ve başkanlığı döneminde firmaya altın çağlarını yaşatan Mike Lazaridis, firmanın gerilemesinde yine başrol oyuncularından birisi olmuştu. Bilgilere göre Mike Lazaridis ve firmanın diğer bir kurucusu Douglas Fregin, bir satın alma faaliyeti için bir ortaklık kurduklarını duyurdu.





Lazaridis'ın kısa süre önce BlackBerry'deki hisselerini yüzde 8 oranına çıkarması, satın alma için hazırlık yaptığı iddialarını gündeme getirmişti.





Lazaridis ve Feign, şirketin tamamını veya bir kısmını atın almak istiyor. Satın almanın amacı ise kendileri tarafından yapılacak bir plan ile firmayı dengelemek ve yeniden yapılandırmak. Bu girişim için iki dev danışmanlık firması da ikiliye destek veriyor.