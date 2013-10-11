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Eski kurucuları BlackBerry'yi satın alma peşinde

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Eski kurucuları BlackBerry'yi satın alma peşinde

Son dönemde yaşanan mali kayıplar ve akıllı telefonların beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle son kullanıcı pazarında çekilme kararı alan BlackBerry halen satış için gelecek tekliflere açık.

Daha önce Kanadalı Fairfax firmasından teklif gelmesine rağmen, firmanın satın alma için gerekli şartları karşılayamayacağı anlaşılmıştı. Samsung, Intel, LG gibi firmaların BlackBerry ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelirken, bu iddialara firmanın eski kurucuları da katıldı.

Firmanın kurucularından olan ve başkanlığı döneminde firmaya altın çağlarını yaşatan Mike Lazaridis, firmanın gerilemesinde yine başrol oyuncularından birisi olmuştu. Bilgilere göre Mike Lazaridis ve firmanın diğer bir kurucusu Douglas Fregin, bir satın alma faaliyeti için bir ortaklık kurduklarını duyurdu.

Lazaridis'ın kısa süre önce BlackBerry'deki hisselerini yüzde 8 oranına çıkarması, satın alma için hazırlık yaptığı iddialarını gündeme getirmişti. 

Lazaridis ve Feign, şirketin tamamını veya bir kısmını atın almak istiyor. Satın almanın amacı ise kendileri tarafından yapılacak bir plan ile firmayı dengelemek ve yeniden yapılandırmak. Bu girişim için iki dev danışmanlık firması da ikiliye destek veriyor. 

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DH Misafiri 5 yıl
Lg de bi aralar kötü durumdaydı ama çıkardığı son modeller yarattığı harika geliştirilmiş özelliklerle hem satışını hem kendisini ön plana çıkardı
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antonidas 5 yıl
bb os 10 yani blackberry işletim sistemi 10 çok iyi bir sistemdir.
Android'den çok daha stabildir, windows phone'dan daha kullanıcı dostudur.
Bb 10 işletim sisteminde şöyle bir özellik var: bütün sosyal uygulamalarınız ve cep mesajlarınız tek bir merkez(hub) altında toplanıyor ve buradan her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Cevap yazabiliyorsunuz, mesaj alabiliyorsunuz.
Böyle bir şey ios'da yok, android'de de yok.
Zaten bunu android'e uygulasan, kasılır kalır 10gb ram ister.
bb'nin zaten her şeyi yazılımdır.
Bb'yi batıran durum ise: donanım olarak orta seviyeli cihazlara çok yüksek fiyat istemeleri olmuştur.
Bb çok satmayınca, uygulama geliştiricileri bu sisteme özel uygulama yapmamaya başladılar. Uygulama geliştiriciler bb'den uzaklaştı.
Bu sefer bb'nin uygulama desteği çöktü. İos ve android'deki uygulama sayısının yanına bile yaklaşamadılar.
Bb'nin verdiği güvenlik, stabil işletim sistemi ve iş piyasasına yönelik ürünler çıkartmanın kendilerini kurtaracağını düşündüler. Olmadı.
Z10 bile çok geç gelmiş bir modeldir. Belirli bir tüketicinin asla fiziksel klavyeli telefonlardan vazgeçmeyeceklerini düşündüler, tamamen yanıldılar.
Aslında nokia ile beraber iphone'un yıktığı firmalardan birisidir blackberry.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Persistent Stability 5 yıl antonidas
antonidas
bb os 10 yani blackberry işletim sistemi 10 çok iyi bir sistemdir.
Android'den çok daha stabildir, windows phone'dan daha kullanıcı dostudur.
Bb 10 işletim sisteminde şöyle bir özellik var: bütün sosyal uygulamalarınız ve cep mesajlarınız tek bir merkez(hub) altında toplanıyor ve buradan her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Cevap yazabiliyorsunuz, mesaj alabiliyorsunuz.
Böyle bir şey ios'da yok, android'de de yok.
Zaten bunu android'e uygulasan, kasılır kalır 10gb ram ister.
bb'nin zaten her şeyi yazılımdır.
Bb'yi batıran durum ise: donanım olarak orta seviyeli cihazlara çok yüksek fiyat istemeleri olmuştur.
Bb çok satmayınca, uygulama geliştiricileri bu sisteme özel uygulama yapmamaya başladılar. Uygulama geliştiriciler bb'den uzaklaştı.
Bu sefer bb'nin uygulama desteği çöktü. İos ve android'deki uygulama sayısının yanına bile yaklaşamadılar.
Bb'nin verdiği güvenlik, stabil işletim sistemi ve iş piyasasına yönelik ürünler çıkartmanın kendilerini kurtaracağını düşündüler. Olmadı.
Z10 bile çok geç gelmiş bir modeldir. Belirli bir tüketicinin asla fiziksel klavyeli telefonlardan vazgeçmeyeceklerini düşündüler, tamamen yanıldılar.
Aslında nokia ile beraber iphone'un yıktığı firmalardan birisidir blackberry.


Nokia yıkılmadı.
Dediğin hub olayi Android telefonların çoğunda var.
Sar değerleri düşünüldüğünde piyasadan komple kalkmaları iyi olur.

Kendi açımdan konuşacağım. Liselerden başka yerde görmedim bu telefonu.
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xmasx 5 yıl
Yahu gec andoride bas 8 cekırdegi 4 gb ram`i. Boy boy cikar.. Malzeme o kadar onemli degil yok satmasa neyim.. Ayrica gorduk kaliteden anlayan milleti :)))
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ulu_turk 5 yıl
Bunlar nasıl uyudu anlayamıyorum rakiplerini izlemediler mi ya da ciddiyemi almadılar bilemiyorum durum ortada
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Avienova 5 yıl
Beter olsunlar.
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SystemApps 5 yıl
bak berry senin kurtuluşun sadece ve sadece windows phone.başka bir alternatifin yok.
bi dost...
X)
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kymelria 5 yıl
nasıl beddua ettiysem artık
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kungfukid 5 yıl
Severdim bb yi
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Memko35 5 yıl
BB hızlı bir çöküş yaşadı tekrar eski haline döneceğini düşünmek hayalperestlik olur.
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gumballl 5 yıl
aslında oldum olası blackberry i sevmişimdir ancak çok pahalı ürünleri bb10 lu telefonlar 1200-1300 bandından giriş yapsaydı bence biraz daha piyasada tutunabilirdi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kurucularında o kadar para varmıymış
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AhmetSelçuk 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

kurucularında o kadar para varmıymış

Zamanında altın çağını yaşatmışlar, demek ki biraz sebeplenmişler.
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Netscout 5 yıl
Şahsi görüşüm sadece kurumsal firmalar ile çalışmaları, BB öğrenci ve eğlence telefonu olmamalı, BES servislerinin ücretlerinde indirim yapmalı ve dokunmatik ekranlı modellerinde dokunmatik özelliklerini açıp kapatabilen bir özellik koymalı.
BB9790 aldın klavye ve dokunmatik ekran var ne işe yarıyacaksa.
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iboocum 5 yıl
BB git daha iyi
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