Esnek ekranlı LG G Flex görselleri internete sızdı





Samsung'un dünyanın ilk esnek ekranlı akıllı telefonu Galaxy Round'u lanse etmesinin ardından gözler diğer esnek ekran konusunda çalışan firma olan LG'ye çevrildi.





Kaynaklar LG tarafında son hazırlıkların tamamlandığını ve kısa süre içerisinde LG G Flex adlı eğimli ekrana sahip akıllı telefonun görücüye çıkacağını belirtiyor. Engadget ise G Flex modeline ait bir afiş çalışmasını internete sızdırdı.





LG G Flex modeli Galaxy Round'un aksine üst ve alt kenar arasında içe doğru bir eğime sahip. Galaxy Round ise sağ ve sol kenardan içeriye doğru bir eğime sahipti. Yorumlar LG'nin eğimli modelinin daha kullanışlı olabileceğini ifade ediyor.





LG G Flex modeli iddialara göre 6 inçlik OLED bir ekrana sahip olacak. Diğer özellikleri açısından bir bilgi olmasa da Snapdragon 800 yongaseti taşıyacağı tahminleri yapılıyor.





LG ve Samsung'un hamleleri ile esnek ekranlı akıllı telefon sınıfı resmen başlamış olacak. Bu sınıfa her iki firmadan daha çok ürün katkısı beklenirken, tüketici ilgisine göre daha fazla firmanın da yatırım yapabileceği belirtiliyor.