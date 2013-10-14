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Esnek ekranlı LG G Flex görselleri internete sızdı

5 yıl
1b
1
48
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Esnek ekranlı LG G Flex görselleri internete sızdı

Samsung'un dünyanın ilk esnek ekranlı akıllı telefonu Galaxy Round'u lanse etmesinin ardından gözler diğer esnek ekran konusunda çalışan firma olan LG'ye çevrildi. 

Kaynaklar LG tarafında son hazırlıkların tamamlandığını ve kısa süre içerisinde LG G Flex adlı eğimli ekrana sahip akıllı telefonun görücüye çıkacağını belirtiyor. Engadget ise G Flex modeline ait bir afiş çalışmasını internete sızdırdı.

LG G Flex modeli Galaxy Round'un aksine üst ve alt kenar arasında içe doğru bir eğime sahip. Galaxy Round ise sağ ve sol kenardan içeriye doğru bir eğime sahipti. Yorumlar LG'nin eğimli modelinin daha kullanışlı olabileceğini ifade ediyor.

LG G Flex modeli iddialara göre 6 inçlik OLED bir ekrana sahip olacak. Diğer özellikleri açısından bir bilgi olmasa da Snapdragon 800 yongaseti taşıyacağı tahminleri yapılıyor. 

LG ve Samsung'un hamleleri ile esnek ekranlı akıllı telefon sınıfı resmen başlamış olacak. Bu sınıfa her iki firmadan daha çok ürün katkısı beklenirken, tüketici ilgisine göre daha fazla firmanın da yatırım yapabileceği belirtiliyor. 

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yasinadin 5 yıl en beğenilen
gerçekten göt cebine süper oturan bir tasarım .
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rapidblaze 5 yıl
sıkılınca masada tel döndürmek artık daha kolay :D
2 Yanıt Yanıtla +11
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koyunsavar 5 yıl
egri olmasinin avantajini cozemedim
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
abdispowerr
LG G2 incelemesi hala gelmedi...var bu incelemede bi iş ama hadı hayırlısı

htc modeli olsa daha piyasaya çıkmadan incelenirdi :D
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OverClocK1ng 5 yıl
tarzan76
egri olmasinin avantajini cozemedim

• Yüze tam oturacak yapıda.
• Ayrıca arka cepte de tam uyumlu.
• Ayrıca yere ekran üstü düşünce, ekran değil uç kenarları yere çarpıyor. Böylece ekran zarar görmüyor...
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abdispowerr 5 yıl
LG G2 incelemesi hala gelmedi...var bu incelemede bi iş ama hadı hayırlısı
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Tekos 5 yıl
Samsung'un çıkarttığı o anlamsız telefondan daha güzel gözüküyor.
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depeche35 5 yıl
Anlamıyacak ne var işte, göt cebine uygun tasarlandı... harika...onlar rahat edecek
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Mehacan 5 yıl
güzel bir telefona benziyor
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hsanlukk 5 yıl
Geleneksel tasarımlı telefonlara koysalar en azından kırılmaya yönelik bir avantaj sağlar yoksa böyle yamuk yumuk olmasının bir avantajı yok.
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Holk 5 yıl
LG G Flex'e sormuşlar gövden neden eğri ? Cevabı patlatmış nerem doğru ki?
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unflattering 5 yıl
Dünya: Yeniden başlangıç filmindeki telefonu yapsınlar bunlar fasa fiso. O telefon kağıt gibi sarılıp cebe konuyordu.
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interwap 5 yıl
İstiridye gibi olmadıkça bi anlamı yok.
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