Google'ın Çin'e geliştirdiği arama motoru, aramaları telefon numaralarına bağlayacak

Arama devi Google'ın her ne kadar resmi olarak çok fazla bilgi vermiş olmasa da Çin için bir arama motoru geliştirdiği biliniyor. Görünüşe bakılırsa şirket yasaklı olduğu Çin'e geri dönebilmek için hükümetin sansür politikalarına boyun eğiyor. Zira ortaya çıkan yeni raporlara göre Dragonfly arama motoru ile yapılan aramaların kullanıcı telefon numaralarıyla ilişkilendirildiği ortaya çıktı.

Google suskunluğunu koruyor

Google'ın Dragonfly arama motorunda aranacak sorguları, telefon numalarlarına bağlayacak bir prototip geliştirdiği belirtiliyor. Intercept'in haberine göre bir ihbarcı tarafından ortaya çıkan bu proje ile Android kullanıcılarının bireysel aramalarının izlemesinin kolaylaştıracağı ifade edildi. Bu izleme ile Dragonfly arama motorunun birçok terimin de kara listeye alınmasını sağlayacağı iddia ediliyor.

https://www.theverge.com/2018/9/14/17861962/google-china-dragonfly-censorship-search-engine-phone-number-link-report

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Google ise şimdiye kadar Dragonfly'ın varlığınıve proje ile ilgili yorum yapmaktan kaçtı. Zira şirket yetkilileri bu iddialar ile ilgili de bir açıklama yapmış değil. Ayrıca bu raporlar şirketinda muhalefeti beraberinde getirdi. Bu projede çalışan yaklaşıkçalışanına gizlilikle ilgili bir belge imzalattırıldığı söyleniyor. Zira bu projede çalışmak istemeyen birçok Google çalışanı dadurumda.