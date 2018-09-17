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Google'ın Çin'e geliştirdiği arama motoru, aramaları telefon numaralarına bağlayacak

Uzun bir süredir Google'ın Çin için Dragonfly adında bir arama motoru geliştirdiği biliniyordu. Ortaya çıkan bilgilere göre yapılan aramalar telefon numaralarıyla ilişkilendirilecek.
8 ay
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7
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google'ın her ne kadar resmi olarak çok fazla bilgi vermiş olmasa da Çin için bir arama motoru geliştirdiği biliniyor. Görünüşe bakılırsa şirket yasaklı olduğu Çin'e geri dönebilmek için hükümetin sansür politikalarına boyun eğiyor. Zira ortaya çıkan yeni raporlara göre Dragonfly arama motoru ile yapılan aramaların kullanıcı telefon numaralarıyla ilişkilendirildiği ortaya çıktı.

Google suskunluğunu koruyor

Google'ın Dragonfly arama motorunda aranacak sorguları, telefon numalarlarına bağlayacak bir prototip geliştirdiği belirtiliyor. Intercept'in haberine göre bir ihbarcı tarafından ortaya çıkan bu proje ile Android kullanıcılarının bireysel aramalarının izlemesinin kolaylaştıracağı ifade edildi. Bu izleme ile Dragonfly arama motorunun birçok terimin de kara listeye alınmasını sağlayacağı iddia ediliyor.
Google ise şimdiye kadar Dragonfly'ın varlığını resmi olarak doğrulamadı ve proje ile ilgili yorum yapmaktan kaçtı. Zira şirket yetkilileri bu iddialar ile ilgili de bir açıklama yapmış değil. Ayrıca bu raporlar şirketin içinde ve dışında da muhalefeti beraberinde getirdi. Bu projede çalışan yaklaşık 1.400 Google çalışanına gizlilikle ilgili bir belge imzalattırıldığı söyleniyor. Zira bu projede çalışmak istemeyen birçok Google çalışanı da istifasını vermiş durumda.

https://www.theverge.com/2018/9/14/17861962/google-china-dragonfly-censorship-search-engine-phone-number-link-report Yorum Yaz
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pspoor 8 ay en beğenilen
"Sanki dunyanin geri kalaninda sansur uygulamiyormus gibi cek kanka" tadinda bir hamle googledan. Youtube isine geleni siliyor, hesaplari banliyor, arama motoru googlein kendi siyasi fikirleri dogrultusunda liberal olmayan butun kaynaklari sansurluyor. Sorarlarsa "biz ozgurlukcuyuz" dersin, kim nereden bilecek...
"Sanki dunyanin geri kalaninda sansur uygulamiyormus gibi cek kanka" tadinda bir hamle googledan. Youtube isine geleni siliyor, hesaplari banliyor, arama motoru...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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TITAN 8 ay
bunun kitabı var 1984
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DH Misafiri 8 ay
son zamanlarda herhangi bir android telefonda sim kart değişikliği yaptığımız zaman haberde bahsedilene benzer bir durum yaşanıyor hemen google hesap doğrulaması adı altında operatörden sms göndertiyor sizin google hesabınızla telefon numaranızı işletiyor.benim gibi buna şahit olan varmıdır bilmem
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ouzqan 8 ay
Yakında bu ABD ile Çin yüzünden birşeyler olacak ama hadi hayırlıı.
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TITAN 8 ay
bunun kitabı var 1984
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tanerss 8 ay TITAN
SAVAŞ BARIŞTIR
ÖZGÜRLÜK KÖLELİKTİR
CAHİLLİK GÜÇTÜR.
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pspoor 8 ay en beğenilen
"Sanki dunyanin geri kalaninda sansur uygulamiyormus gibi cek kanka" tadinda bir hamle googledan. Youtube isine geleni siliyor, hesaplari banliyor, arama motoru googlein kendi siyasi fikirleri dogrultusunda liberal olmayan butun kaynaklari sansurluyor. Sorarlarsa "biz ozgurlukcuyuz" dersin, kim nereden bilecek...
1 Yanıt Yanıtla +11
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Wolf Larsen 8 ay pspoor
seni kendi platformlarinda sansurlemesi yasaklamasi tamamen onlara kalmis bir sey, bir sirketin senin bilgilerini kayit ederek devlete ispiyonlamasi ile kiyaslanamaz.
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