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Essential Phone şimdiye kadar sadece 5.000 adet sattı

Şık tasarımı ve Andy Rubin'in ismiyle fırtına gibi bir başlangıç yapan Essential Phone şu ana kadar sadece 5.000 adet sattı. Tüketiciler telefona beklenen rağbeti göstermemiş durumda.
1 yıl
5,9b
1
12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Essential Phone'un arkasındaki isim göz önüne alındığında, akıllı telefonun büyük bir rağbet göreceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Zira cihaz Android'in babası olarak nitelendirilen Andy Rubin'in şirketi tarafından piyasaya sürüldü.
Ayrıca Bkz. "Bir sonraki Sony amiral gemisi tamamen yeni tasarıma sahip olacak"
Ancak görünen o ki tüketiciler yeni bir cihaz olması nedeniyle akıllı telefona biraz şüpheyle yaklaşmışlar. BayStreet Research tarafından hazırlanan bir rapora göre, Essential Phone bugüne kadar sadece 5.000 adet sattı.
Bu rakam Apple ve Samsung tarafından satılan onlarca milyon cihazla kıyaslandığında son derece sönük kalıyor. Ama dediğimiz gibi Essential yepyeni bir şirket ve Essential Phone piyasaya sürdüğü ilk cihaz. Bu nedenle müşteriler henüz kendini kanıtlamamış bir telefona para harcamak istememiş olabilirler.
Şu an için akıllı telefon ABD'li operatör Sprint aracılığıyla ve Best Buy yada Essential'ın çevrimiçi mağazasından 699.99 dolar karşılığında satın alabiliyor. Essential Phone'un şık tasarımını inkar etmek zor olsa da, onu rakiplerinden farklı kılacak çarpıcı özelliklere sahip olduğunu söylemek zor.

http://www.fiercewireless.com/wireless/essential-has-sold-just-5-000-phones-since-launch-baystreet Yorum Yaz
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Markası bilinmedıgı ıcın kımse o kadar para verıp bilmedıgı bır marka telefon almak ıstemıyordur. Bu fıyata samsung veya apple'ın amıral gemısı modellerini alıyorlar en azından bıldıklerı bır marka. Bence bu yüzden az satılmıştır, bence bu kadar verecek olsam gider bıldıgım bır markadan telefon alırım.
Markası bilinmedıgı ıcın kımse o kadar para verıp bilmedıgı bır marka telefon almak ıstemıyordur. Bu fıyata samsung veya apple'ın amıral gemısı modellerini alıy...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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TearsForFears 1 yıl
Yalnız telefon baya iyiymiş. 5.71 inç ekranı 14.1 cm uzunluğa sığdırmışlar. Tasarım ve malzeme kalitesi böyle yeni bir marka için mükemmel. Snapdragon 835, 3090 mah batarya , 4 gb ram, çift 13 mp kamera, stereo hoparlör vb. tüm amiral gemilerde özellikler var. Yeni ve bilinmeyen marka olması yüzünden satmamıştır örneğin şu telefonu Sony çıkarsa direk alırdım.
Yalnız telefon baya iyiymiş. 5.71 inç ekranı 14.1 cm uzunluğa sığdırmışlar. Tasarım ve malzeme kalitesi böyle yeni bir marka için mükemmel. Snapdragon 835, 309...
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drjacob 1 yıl
tasarım çok güzel
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aycibin 1 yıl
yılların huawei'yi bile kaç amiral geisi eskitti kendini kanıtlayana kadar.bir de adamlar çin pazarında giriş seviye telefnlarda sürekli bir satış yapıyordu.essential yepyeni marka ve amerika'dan satışa başlıyor.şartlar daha zor.yılda tek model ama kusursuz ürün yaparsa bence 1-2 seneye tutunur.ph2 çıkınca eski modeli de seneye orte eviye fiyatına satar.tek telefon olunca güncelleme geliştirek de rahat olur.
yoksa bu telefonun üzerinde samsung yazsa milyonlar satardı.s8+'tan büyük ekran(16:9 bir görüntüntüyü görüntüleme alanı) ufacık kasaya sığmış kolay iş değil.
bu arda incelemelere bakmıştım da ön kamera hiçbir görüntüyü engellemiyor.uygulamalar,video'lar falan kamera bittiği noktadan görüntüleniyor.üst şeritte sadece notifikasyonlar duruyor.xiaomi mimix kamerasının konumu kötü çeneyi gösteriyor altta olduğu için.
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V4LKyR 1 yıl
Bence bu telefon Deccal'dir.
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fuujitsu 1 yıl
O kamera Dede Korkut hikayelerindeki Tepegöz gibi duruyor orada ben olsam ben de almam.
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TearsForFears 1 yıl
Yalnız telefon baya iyiymiş. 5.71 inç ekranı 14.1 cm uzunluğa sığdırmışlar. Tasarım ve malzeme kalitesi böyle yeni bir marka için mükemmel. Snapdragon 835, 3090 mah batarya , 4 gb ram, çift 13 mp kamera, stereo hoparlör vb. tüm amiral gemilerde özellikler var. Yeni ve bilinmeyen marka olması yüzünden satmamıştır örneğin şu telefonu Sony çıkarsa direk alırdım.
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CooL_ROMEO 1 yıl
Reklamsız ne ile satacaklar pardon ?
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susesa 1 yıl
Bence iyi satmış.
S8 fiyatına, S8le aynı vakitte çıkarırsan olacağı bu....
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RichesMen 1 yıl
ilk bu telefon tanıtıldığında demiştim insanlar bu parayı neden size versinler ? ben vermem gidip lG Samsung Lenovo Sony alırım en azından bilindik marka. ha onlarda mükemmel mi? hayır ama olsun en azından yılların bir teknoloji birikimi var. ve satışlarla her şey ortada...
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nightsoldier 1 yıl
O sayının da önemli bir bölümü, youtuberlar tarafından satın alınmış cihazlardan oluşmaktadır.
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Markası bilinmedıgı ıcın kımse o kadar para verıp bilmedıgı bır marka telefon almak ıstemıyordur. Bu fıyata samsung veya apple'ın amıral gemısı modellerini alıyorlar en azından bıldıklerı bır marka. Bence bu yüzden az satılmıştır, bence bu kadar verecek olsam gider bıldıgım bır markadan telefon alırım.
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kadirirdem 1 yıl 12 Angry Men
Bence de senin dediğin gibidir.
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akıllı telefon, Andy Rubin ve
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