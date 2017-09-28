Essential Phone şimdiye kadar sadece 5.000 adet sattı

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Essential Phone'un arkasındaki isim göz önüne alındığında, akıllı telefonun büyük bir rağbet göreceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Zira cihaz Android'in babası olarak nitelendirilen Andy Rubin'in şirketi tarafından piyasaya sürüldü.Ayrıca Bkz. "Bir sonraki Sony amiral gemisi tamamen yeni tasarıma sahip olacak"
Ancak görünen o ki tüketiciler yeni bir cihaz olması nedeniyle akıllı telefona biraz şüpheyle yaklaşmışlar. BayStreet Research tarafından hazırlanan bir rapora göre, Essential Phone bugüne kadar sadece 5.000 adet sattı.
Bu rakam Apple ve Samsung tarafından satılan onlarca milyon cihazla kıyaslandığında son derece sönük kalıyor. Ama dediğimiz gibi Essential yepyeni bir şirket ve Essential Phone piyasaya sürdüğü ilk cihaz. Bu nedenle müşteriler henüz kendini kanıtlamamış bir telefona para harcamak istememiş olabilirler.
Şu an için akıllı telefon ABD'li operatör Sprint aracılığıyla ve Best Buy yada Essential'ın çevrimiçi mağazasından 699.99 dolar karşılığında satın alabiliyor. Essential Phone'un şık tasarımını inkar etmek zor olsa da, onu rakiplerinden farklı kılacak çarpıcı özelliklere sahip olduğunu söylemek zor.
http://www.fiercewireless.com/wireless/essential-has-sold-just-5-000-phones-since-launch-baystreet Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yoksa bu telefonun üzerinde samsung yazsa milyonlar satardı.s8+'tan büyük ekran(16:9 bir görüntüntüyü görüntüleme alanı) ufacık kasaya sığmış kolay iş değil.
bu arda incelemelere bakmıştım da ön kamera hiçbir görüntüyü engellemiyor.uygulamalar,video'lar falan kamera bittiği noktadan görüntüleniyor.üst şeritte sadece notifikasyonlar duruyor.xiaomi mimix kamerasının konumu kötü çeneyi gösteriyor altta olduğu için.
S8 fiyatına, S8le aynı vakitte çıkarırsan olacağı bu....
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