Estonya "ulusal kripto para" projesini askıya alıyor

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Bilişim teknolojileri alanında Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinden olan Estonya, aynı zamanda bölgede kripto paralara sıcak bakan sayılı ülkelerden biri. 2011 yılında euroyu resmi para birimi olarak kabul eden Doğu Avrupa ülkesi son dönemlerde kendi ulusal kripto parasını üretmenin ve bu parayı ülke sınırları içinde resmi para birimi olarak kullanmanın hesaplarını yapıyordu. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ülkedeki yetkililer Estcoin isimli bir kripto para üretme ve bu parayı tedavüle sokmak için ICO yapma planlarını görüşmeye başlamıştı. Bu görüşmelerden yaklaşık bir ay sonra, eylül ayında Avrupa Merkez Bankası(ECB)'nın yaptığı sert eleştiri Estonya'yı ''ulusal kripto para'' projesinden vazgeçirmiş gibi görünüyor.





''Geçerli tek para birimi euro''

Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamasında Estcoin teklifini eleştiren ECB Başkanı Mario Draghi, “hiçbir üye devlet kendi para birimini oluşturamaz; Avro bölgesinin para birimi eurodur'' ifadesini kullanmıştı. Her bir adet Estcoin'in bir euroya denk tutulacağı ve aslında fiziksel paradan kripto paraya geçiş dışında ekonomik herhangi bir değişikliğin yaşanmayacağı yönündeki düşünceleri de kesin bir dille reddeden Draghi, euronun 1.3 milyon nüfusa sahip olan Doğu Avrupa ülkesinde geçerli tek para birimi olacağını dile getirmişti.





Bu sözlerin Estonya tarafındaki etkisi ise geçtiğimiz günlerde net bir şekilde ortaya çıktı. Ülkenin bilişim stratejisinden sorumlu bir yetkili olan ve aynı zamanda Estcoin projesini de geliştiren Siim Sikkut, Estonya'nın Estcoin'i ulusal bir kripto para birimi olarak kullanmayacağını açıkladı. Estcoin'in fikir babası olan Kaspar Korjus da Sikkut'un açıklamalarını onaylayarak Estcoinin ''kesinlikle ulusal para birimi olmayacağını'' sadece belirli işlemleri gerçekleştirmek adına vatandaşlar tarafından kullanılabileceğini kaydetti.





Avrupa Merkez Bankası'nın eleştirisi Estcoin'i ulusal bir kripto para birimi olma yolunda uzaklaştırsa da Kaspar Korjus'un da işaret ettiği gibi yetkililer halen Estcoin'i üretmeyi ve belli amaçlar uğrunda kullanmayı düşünüyor. Yetkililerin ifadelerine göre Estcoin'in en büyük(ve belki de tek) kullanımı alanı ülkede bir süredir uygulanan e-ikametgah projesi olabilir. Estcoin'in bu projeye entegre edilmesiyle birlikte ülkedeki vatandaşların elektronik kimliklerini kullanarak belgeleri uzaktan imzalamak, kamu idareleri üzerinden işlemler gerçekleştirmek ve şirket kurmak gibi faaliyetleri icra ederken Estcoin kullanabileceği belirtiliyor.

https://cointelegraph.com/news/estonia-rolls-back-its-plan-to-issue-national-digital-currency