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Estonya "ulusal kripto para" projesini askıya alıyor

Ülke içinde kendi kripto para birimini kullanmanın hesaplarını yapan Estonya, Avrupa Merkez Bankası'nın sert uyarısının ardından ulusal kripto para projesinden vazgeçildiğini duyurdu.
11 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Estonya
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Bilişim teknolojileri alanında Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinden olan Estonya, aynı zamanda bölgede kripto paralara sıcak bakan sayılı ülkelerden biri. 2011 yılında euroyu resmi para birimi olarak kabul eden Doğu Avrupa ülkesi son dönemlerde kendi ulusal kripto parasını üretmenin ve bu parayı ülke sınırları içinde resmi para birimi olarak kullanmanın hesaplarını yapıyordu. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ülkedeki yetkililer Estcoin isimli bir kripto para üretme ve bu parayı tedavüle sokmak için ICO yapma planlarını görüşmeye başlamıştı. Bu görüşmelerden yaklaşık bir ay sonra, eylül ayında Avrupa Merkez Bankası(ECB)'nın yaptığı sert eleştiri Estonya'yı ''ulusal kripto para'' projesinden vazgeçirmiş gibi görünüyor.


''Geçerli tek para birimi euro''

Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamasında Estcoin teklifini eleştiren ECB Başkanı Mario Draghi, “hiçbir üye devlet kendi para birimini oluşturamaz; Avro bölgesinin para birimi eurodur'' ifadesini kullanmıştı. Her bir adet Estcoin'in bir euroya denk tutulacağı ve aslında fiziksel paradan kripto paraya geçiş dışında ekonomik herhangi bir değişikliğin yaşanmayacağı yönündeki düşünceleri de kesin bir dille reddeden Draghi, euronun 1.3 milyon nüfusa sahip olan Doğu Avrupa ülkesinde geçerli tek para birimi olacağını dile getirmişti.


Bu sözlerin Estonya tarafındaki etkisi ise geçtiğimiz günlerde net bir şekilde ortaya çıktı. Ülkenin bilişim stratejisinden sorumlu bir yetkili olan ve aynı zamanda Estcoin projesini de geliştiren Siim Sikkut, Estonya'nın Estcoin'i ulusal bir kripto para birimi olarak kullanmayacağını açıkladı. Estcoin'in fikir babası olan Kaspar Korjus da Sikkut'un açıklamalarını onaylayarak Estcoinin ''kesinlikle ulusal para birimi olmayacağını'' sadece belirli işlemleri gerçekleştirmek adına vatandaşlar tarafından kullanılabileceğini kaydetti.


Avrupa Merkez Bankası'nın eleştirisi Estcoin'i ulusal bir kripto para birimi olma yolunda uzaklaştırsa da Kaspar Korjus'un da işaret ettiği gibi yetkililer halen Estcoin'i üretmeyi ve belli amaçlar uğrunda kullanmayı düşünüyor. Yetkililerin ifadelerine göre Estcoin'in en büyük(ve belki de tek) kullanımı alanı ülkede bir süredir uygulanan e-ikametgah projesi olabilir. Estcoin'in bu projeye entegre edilmesiyle birlikte ülkedeki vatandaşların elektronik kimliklerini kullanarak belgeleri uzaktan imzalamak, kamu idareleri üzerinden işlemler gerçekleştirmek ve şirket kurmak gibi faaliyetleri icra ederken Estcoin kullanabileceği belirtiliyor. 


https://cointelegraph.com/news/estonia-rolls-back-its-plan-to-issue-national-digital-currency Yorum Yaz
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DH Misafiri 11 ay
Bu kripto paradan birileri zenginliğine zenginlik katıyor böylece siz de onlara sadece bal yapmış oluyorsunuz.
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Guest-C192699FC 11 ay michael01
Öyle ama kağıt parçalarının sahipleri ellerindr gücü tutuyor fark o yoksa eskiden bankalar her banka kendi parasını basıyordu aynı bitcoin gibi sonra altına endekslediler 1970 te o da kalktı para neye göre kime göre basılıyor Allah bilir modern sömürü düzeni işte bitcoin biraz daha adil bir yapısı var tabi onuda yozlaştırmak için aç gözlü kapitalist düzen planlarını yavaş yavaş uygulamaya koyacaktır.
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Stumaster 11 ay
Başlığı tekrar düzenleyin lütfen. Askıya alınıyor olsa geliştirilmesi bırakılmış olması gerekmiyor mu?
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michael01 11 ay
Kağıt parçaları da aslında sanal para. Kağıda üstüne yazılan sayıya göre insanların değer vermesine bağlı olarak değer kazanıyor. 10 yazıyorsun 10 euro oluyor 100 yaz 100 euro olsun. Kağıt parçasının ederine baksan yok denecek kadar azdır.
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serafon 11 ay michael01
Aynen öyle. Önceden mal takası vardı. Sonra mal karşılığı değerli metal(altın, gümüş) takası başladı. Sonra o metallerin karşılığı kağıt sertifikalar ve bankalar ve banka notları oluşmaya başladı. İş sanallaştıkça manipülasyonlar ve balonlaşma arttı. Şimdi kripto paralarla bu zirve yapacak ve patlamak üzere olan balon daha da şişirilecek ve sömürü düzeni geri çevrilemez şekilde perçinlenecek. Amaç bu bence.
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