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Ethereum kurucusundan TRON CEO'suna tokat gibi yanıt geldi

Tron'un CEO'su Justin Sun'ın; Ethereum ve Tron'u karşılaştırdığı tweet'ine Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'den yanıt geldi. Buterin Tron'un tanıtım makalesinin çalıntı olduğunu ileri sürdü.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Ethereum kurucusundan TRON CEO'suna tokat gibi yanıt geldi
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Şu sıralar 2.5 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Tron(TRX) kripto para dünyasında çok konuşulan birimlerden biri. Özellikle aralık ve ocak aylarında yaptığı çıkışla gözleri üzerine çeviren kripto para birimine ülkemizden de ilgi yoğun. Bu ilgiye kayıtsız kalmayan Tron Vakfı, bir süredir haftalık raporları Türkçe olarak da paylaşıyor. Tron'un CEO'su Justin Sun da bu ilgiden nasibini almış durumda. Twitter'da 425 bin takipçisi bulunan Sun, kripto para dünyasında en fazla takipçiye sahip isimlerden biri.


Çalıntı makale iddiası  

Sun'ın bugün attığı tweet ise ilginç bir tartışmaya neden oldu. Tron'un Ethereum'dan daha iyi olduğunu düşünen Sun, bu düşüncesini verilerle örneklemek istedi. Tron ve Ethereum arasındaki; saniyede yapılan işlem sayısı, işlem ücretleri, esneklik gibi unsurları karşılaştıran Sun'ın tweet'ine Ethereum'un yaratıcısı Vitalik Buterin'den yanıt geldi. Buter'in, Sun'ın yazdığı 7 maddeye ek olarak bir madde daha ekledi: Çalıntı tanıtım makalesi.


Daha önce de birkaç kez Tron'un tanıtım makalesinde, Ethereum'un makalesinden kopyalar yer aldığını dile getiren Vitalik, Sun'ın tweet'ine yanıt olarak ''Daha iyi tanıtım makalesi yazma yeteneği(CTRL+C + CTRL+V klavyeyle yeni bir içerik üretmekten daha verimli)'' ifadesini kullandı. 


Vitalik'in bu yanıtı karşısında Sun herhangi bir açıklama yapmazken takipçiler ikiye bölündü. Bazı takipçiler Vitalik'in bu açıklamasını Tron'u ciddi bir rakip olarak gördüğü yönünde değerlendirirken kimileri de Vitalik'in gerçekleri Justin Sun'ın yüzüne vurduğunu düşünüyor.. Bugün sabah saatlerinde 0.04$ civarında bir değere sahip olan Tron, Vitalik'in açıklamasının ardından kısa sürede yüzde 8'lik bir düşüş yaşadı.


https://twitter.com/VitalikButerin/status/982194680258486273 Yorum Yaz
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kımyasal 1 yıl
Tamam geleceğin parası olabilir,tartışılır.Dijital para birimleri dünya ekonomisinde dönen para yanında çok küçük miktar kalıyor.Asıl gündem ve ekonomik çalkantılara sebep veren unsurlar devlet başkanlarının söylemleri,savaşlar ve stratejiler oluyor.
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koyunsavar 1 yıl
Resimdeki Çok tipsiz oğlan
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Mianfei 1 yıl koyunsavar
tüRkçE senin Çok köTü
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