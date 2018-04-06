Ethereum kurucusundan TRON CEO'suna tokat gibi yanıt geldi

Çalıntı makale iddiası
Sun'ın bugün attığı tweet ise ilginç bir tartışmaya neden oldu. Tron'un Ethereum'dan daha iyi olduğunu düşünen Sun, bu düşüncesini verilerle örneklemek istedi. Tron ve Ethereum arasındaki; saniyede yapılan işlem sayısı, işlem ücretleri, esneklik gibi unsurları karşılaştıran Sun'ın tweet'ine Ethereum'un yaratıcısı Vitalik Buterin'den yanıt geldi. Buter'in, Sun'ın yazdığı 7 maddeye ek olarak bir madde daha ekledi: Çalıntı tanıtım makalesi.
Daha önce de birkaç kez Tron'un tanıtım makalesinde, Ethereum'un makalesinden kopyalar yer aldığını dile getiren Vitalik, Sun'ın tweet'ine yanıt olarak ''Daha iyi tanıtım makalesi yazma yeteneği(CTRL+C + CTRL+V klavyeyle yeni bir içerik üretmekten daha verimli)'' ifadesini kullandı.
Vitalik'in bu yanıtı karşısında Sun herhangi bir açıklama yapmazken takipçiler ikiye bölündü. Bazı takipçiler Vitalik'in bu açıklamasını Tron'u ciddi bir rakip olarak gördüğü yönünde değerlendirirken kimileri de Vitalik'in gerçekleri Justin Sun'ın yüzüne vurduğunu düşünüyor.. Bugün sabah saatlerinde 0.04$ civarında bir değere sahip olan Tron, Vitalik'in açıklamasının ardından kısa sürede yüzde 8'lik bir düşüş yaşadı.
https://twitter.com/VitalikButerin/status/982194680258486273 Yorum Yaz Paylaş Tweetle