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Evel Knievel mobil platformlarda yaşıyor

Ünlü sporcuların mobil platformlardaki oyunlarına sıkça rastlıyoruz. Bir dönemin efsanesi Evel Knievel da akrobasi oyunuyla mobil platformlardaki yerini aldı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Evel Knievel mobil platformlarda yaşıyor


ABD'de 70'li yılların motorsiklet akrobasisi efsanesi Evel Knievel, mobil platformlarda şovlarına devam ediyor. 2007 yılında hayata gözlerini yuman ünlü motorsikletçi mobil oyunculara kariyerini yaşama fırsatı verecek. 

Oyuncular fıçı, alev, su havuzları gibi küçük engellerden atlayarak kariyerine başlıyor. Başarılı olursa ilk gösteri için 250cc Scrambler ile yılan ve aslanlarla dolu alanların üzerinden atlıyor. Daha sonra Londra'da 13 kırmızı otobüs üzerinde atlayış denemesi geliyor. Evel'in 40 kemiğini kırdığı başarısız Las Vegas fıskiye atlayışı gibi toplam 9 bölgede 27 gösteri bulunuyor. 

Oyunda başarılı oldukça para kazanıyor ve 650cc Deluxe, 750cc Ultimate gibi seçeneklerle motorsikletlerinizi geliştiriyorsunuz. Atlayış esnasında ekrana dokunuşlar yaparak çeşitli akrobasi hareketleri de yapabiliyorsunuz. Grafikleri ve müzikleri ile 70'li yılları yaşatan oyun 5.5TL fiyat etiketine sahip. 


 

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