Evernote, Skitch uygulamasına destek vermeyi kesiyor

Popüler not alma servisi Evernote tarafından geliştirilen ve "işaretleme, şekiller ve çizimler kullanarak söylemek istediklerinizi daha az kelime kullanarak aktarın, fikirleriniz hızlansın" sloganıyla tanıtılan not alma uygulaması Skitch, önemli platformlarda artık destek görmeyecek.

Evernote'tan farklı olarak daha çok çizim ve açıklama üzerine odaklanan Skitch, şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Ocak tarihinde Android, iOS ve Windows platformlarına elveda ediyor. Belirtilen tarihten sonra indirilmeyecek ve indirenlerin de güncelleme alamayacağı Skitch, Mac platformunda ise kalmaya ve destek görmeye devam edecek. Bu adıma neden olaraksa ilginç açıklama yapılarak, Skitch'in sunduğu imkanların ana Evernote uygulamasında yer alıyor olması gösterildi.

Evernote, Skitch dışında blogları, makaleleri ve web sayfalarını kolay okunabilir hale getiren "Clearly" tarayıcı eklentisine verdiği desteği de sonlandırdığını duyurdu. Aynı zamanda akıllı saat Pebble için hazırlanan resmi Evernote uygulaması da destek dışı kalan versiyonlar arasına yerleşti. Bu sürümler için benzer olarak son tarih 22 Ocak olarak gösterildi.

Konu hakkında Evernote'un hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/12/17/evernote-kills-skitch-windows-android-ios/