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Evrenden müthiş manzaralar

Evrenin derinliklerinden gelen muhteşem renkleri, parlaklığı, atmosferi ve olağan üstü güzelliğiyle izleyenleri büyüleyen manzaralarla sizleri baş başa bırakıyoruz...
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
3,7b
1
18
Uzay
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Gaz ve toz bulutlarından doğan yeni yıldızlar, saçtıkları enerjiyle etrafındaki bulutları aydınlatarak bizlere heyecan verici ve izlemesi keyifli görüntüler sunuyor. Greenwich Gözlemevi 2018 Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasından seçkin fotoğrafları sizler için derledik.

Orion ve Koşan Adam Nebulaları

Aşağıdaki resimde Orion Bulutsusu (Nebulası) görünüyor. Dünyamızdan yaklaşık 1350 ışık yılı uzaklıkta bulunana Orion Nebulasına çıplak gözle bakıldığında, sadece Orion takımyıldızının merkezindeki yıldız küçük bir beyaz nokta olarak görünüyor. Ancak, Orion’un gerçek doğasını görebilmek için bir teleskop kullandığımızda adeta farklı bir boyutu ziyaret ediyoruz: 24 ışık yılı büyüklüğünde yüzlerce yıldızı barındıran, parlak bir gaz bulutu.

Resmin hemen solunda yer alan ve şekli nedeniyle “Koşan Adam” olarak adlandırılan bulutsuyu görüyoruz. Orion kadar parlak değil ve sadece birkaç ışık yılı büyüklüğünde. Bu fotoğraf, iki ayrı fotoğrafçının karelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmış.
Mosaic of the Great Orion & Running Man Nebula - Miguel Angel García Borrella veLluis Romero Ventura (İspanya)

Güneşimiz

Güneş, dünyadan gözüktüğü kadar sakin değil. Aşağıdaki fotoğraftaki gibi, Güneş yüzeyinin yakın çekimi gerçekleştirildiğinde, güneş plazmaları, devasa patlamalar ve karanlık noktaları görebiliyoruz. Patlamalar ve karanlık kısımlar her ne kadar resimde küçük görünse de her ikisi de dünyamızdan büyük.
AR 2665 and Quiescent Prominence - Lukasz Sujka (Polonya)

Renkli Ay

Dünyamızın en yakın komşusu gri bir kaya parçasından ibaret değil. Özel bir düzenekle tutunma anında çekilen bu fotoğraf sayesinden ayın en karanlık kısımları bile renkli ve aydınlık görünüyor.
Color-Full Moon - Nicolas Lefaudeux (Fransa)

Samanyolu…

Çıplak gözle görülebilen tek galaksi… Dünyamızın da içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisinin İtalya’dan çekilen muhteşem görüntüsü. Fotoğraf, sekiz ayrı karenin bir araya getirilmesiyle oluşmuş.
Guardian of Tre Cime - Carlos F. Turienzo (İspanya)


Kuzey Işıkları

Birçoğumuzun National Geographics belgesellerinden aşina olduğu Kuzey ışıkları… Dünyanın manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu gökyüzünde ortaya çıkan bu muhteşem doğa harikası İsveç’te bir mağaradan görüntülenmiş.
Ice Castle - Arild Heitmann (Norveç)

Güneytacı Takımyıldızı

Yaklaşık 500 ışık yılı uzaklığındaki sıcak yıldızların ışıkları, kozmik toz bulutlarından süzülerek dünyamıza kadar ulaşıyor ve bu muhteşem elektrik mavisi görüntüyü bize sunuyor. NGC 6726 ve 6727 bulutsular ile hemen arkasında örümcekli bulutsu Güneytacı Takımyıldızı içerisinden yer alıyorlar. Fotoğrafın bu denli parlak olması sizi yanıltmasın. Uzayın derinliklerinden dünyamıza ulaşan ışık miktarı o kadar az ki, bu kareyi bu denli parlak görüntüleyebilmek için 50 saat kesintisiz pozlama yapılmış.
NGC 6726 and NGC 6727 - Mark Hanson, Warren Keller, Steve Mazlin, Rex Parker, Tommy Tse, David Plesko, Pete Proulx (ABD)

https://www.newscientist.com/article/2174670-see-the-bright-lights-and-spectacular-colours-of-our-shining-universe/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 10 ay en beğenilen
Nebula lar görsel olarak çok güzeller.
Bu arada NEBULA deyince, Dünyada yerlerini değiştirsek de aynı anlama gelebilen tek dile sahipiz...
Ne bu laaa?
La ne bu?
Bu ne laaa?
La bu ne?
Ne laaaa bu?



Nebula lar görsel olarak çok güzeller.Bu arada NEBULA deyince, Dünyada yerlerini değiştirsek de aynı anlama gelebilen tek dile sahipiz...Ne bu laaa?
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1 Yanıt Yanıtla +15
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FerdosParadise 10 ay
Çıplak gözle görülebilen iki galaksi gözükür.biri Saman yolu diğeri de Mühterem Andromeda galaksisidir.
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DH Misafiri 10 ay
bi cografyaci olarak hayrani oldugum manzaralar guzel karelere alinmis
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21Temmuz 10 ay
Kuracaksın rakı masasını açacaksın Müslüm Babayı yakacaksın kısa parlementi yaslanıp izleyeceksin . Sonra düşüneceksin evrenin mükemmeliğini.
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DH Misafiri 10 ay
Çıplak gözle görülebilen tek galaksi samanyolu değildir. Andromeda da çıplak gözle görülebilir.
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Scene 10 ay
Bir iki ufak düzeltme yapalım.
Işık kirliliği olmayan bir gecede orion nebulası çıplak gözle yıldız ve kuyruk olarak görülüyor. Hatta ışık kirliliği olan yerde bile nebulayı belirli belirsiz ufak bir kuyruk gibi görebilirsiniz.
Bir diğeri de, Andromeda galaksisi de çıplak gözle görülüyor fakat görmek için ciddi anlamda ışık kirliliğinden kurtulmak ve berrak bir hava yakalamak lazım. Yerel grup içinde macellan gökadaları ve andromeda galaksisi çıplak gözle görülebiliyorlar.
Kuzey yarım küreden Macellan şansımız yok ama Ağustos'un 20'sinden sonra sabaha karşı 03:40 gibi tahminen ışık kirliliği az olan bir yerden Orion Nebulasını çıplak gözle gözlemleyebilirsiniz. Önce Capella ve Aldebaran çıkıyorlar. Capella, Alnath ve Aldebaran geniz bir v harfi çiziyorlar. Ardınan Akdeniz'in doğu tarafından Bedelgeuse, Bellatrix, Alnitak, Alnilam, Mintaka derken Orion Bulutsusu görünüyor. Aslında Orion Takımyıldızı yatay pozisyonda yükselip, yükselirken dikleşiyor. Bulutsu, Alnitak, Alnilam ve Mintaka ile Saiph ve Rigel'in oluşturduğu yamuğun tam ortasında kalıyor.
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neo01470 10 ay
Resmin üstünde italya altında ispanya yazıyor hangisi ???
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ardicli2000 10 ay neo01470
Çekildiği yer italya, çeken İspanyol...
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OverClocK1ng 10 ay en beğenilen
Nebula lar görsel olarak çok güzeller.
Bu arada NEBULA deyince, Dünyada yerlerini değiştirsek de aynı anlama gelebilen tek dile sahipiz...
Ne bu laaa?
La ne bu?
Bu ne laaa?
La bu ne?
Ne laaaa bu?



1 Yanıt Yanıtla +15
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yimmasabi 10 ay OverClocK1ng
bu la ne ???
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Abdülhak Hamit Tarhan 10 ay
Ay renkli miymiş, vay bee. Yalnız bu Samanyolu galaksisini bir ben göremiyorum herhalde.
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olağan_şüpheli 10 ay Abdülhak Hamit Tarhan
aslında herhangi bir yıldız görüyorsan o samanyoludur zaten. ama kastettiğin o tepsi yapısı. onu çıplak gözle göremezsin. şehirden uzak kapkaranlık bir yere gidip kamerayla uzun pozlama yapman gerekiyor .
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fotoğraf, nebula ve
6 etiket daha bulutsu greenwich gözlemevi Uzay Bilim ve Teknoloji Kerem Ardıçlı
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