Evrenden müthiş manzaralar

Gaz ve toz bulutlarından doğan yeni yıldızlar, saçtıkları enerjiyle etrafındaki bulutları aydınlatarak bizlere heyecan verici ve izlemesi keyifli görüntüler sunuyor. Greenwich Gözlemevi 2018 Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasından seçkin fotoğrafları sizler için derledik.



Orion ve Koşan Adam Nebulaları

Aşağıdaki resimde Orion Bulutsusu (Nebulası) görünüyor. Dünyamızdan yaklaşık 1350 ışık yılı uzaklıkta bulunana Orion Nebulasına çıplak gözle bakıldığında, sadece Orion takımyıldızının merkezindeki yıldız küçük bir beyaz nokta olarak görünüyor. Ancak, Orion’un gerçek doğasını görebilmek için bir teleskop kullandığımızda adeta farklı bir boyutu ziyaret ediyoruz: 24 ışık yılı büyüklüğünde yüzlerce yıldızı barındıran, parlak bir gaz bulutu.



Resmin hemen solunda yer alan ve şekli nedeniyle “Koşan Adam” olarak adlandırılan bulutsuyu görüyoruz. Orion kadar parlak değil ve sadece birkaç ışık yılı büyüklüğünde. Bu fotoğraf, iki ayrı fotoğrafçının karelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmış.

Mosaic of the Great Orion & Running Man Nebula - Miguel Angel García Borrella veLluis Romero Ventura (İspanya)

Güneşimiz Güneş, dünyadan gözüktüğü kadar sakin değil. Aşağıdaki fotoğraftaki gibi, Güneş yüzeyinin yakın çekimi gerçekleştirildiğinde, güneş plazmaları, devasa patlamalar ve karanlık noktaları görebiliyoruz. Patlamalar ve karanlık kısımlar her ne kadar resimde küçük görünse de her ikisi de dünyamızdan büyük.

AR 2665 and Quiescent Prominence - Lukasz Sujka (Polonya)

Renkli Ay Dünyamızın en yakın komşusu gri bir kaya parçasından ibaret değil. Özel bir düzenekle tutunma anında çekilen bu fotoğraf sayesinden ayın en karanlık kısımları bile renkli ve aydınlık görünüyor.

Color-Full Moon - Nicolas Lefaudeux (Fransa)

Samanyolu…

Çıplak gözle görülebilen tek galaksi… Dünyamızın da içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisinin İtalya’dan çekilen muhteşem görüntüsü. Fotoğraf, sekiz ayrı karenin bir araya getirilmesiyle oluşmuş.

Guardian of Tre Cime - Carlos F. Turienzo (İspanya)





Kuzey Işıkları Birçoğumuzun National Geographics belgesellerinden aşina olduğu Kuzey ışıkları… Dünyanın manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu gökyüzünde ortaya çıkan bu muhteşem doğa harikası İsveç’te bir mağaradan görüntülenmiş.

Ice Castle - Arild Heitmann (Norveç)



Güneytacı Takımyıldızı Yaklaşık 500 ışık yılı uzaklığındaki sıcak yıldızların ışıkları, kozmik toz bulutlarından süzülerek dünyamıza kadar ulaşıyor ve bu muhteşem elektrik mavisi görüntüyü bize sunuyor. NGC 6726 ve 6727 bulutsular ile hemen arkasında örümcekli bulutsu Güneytacı Takımyıldızı içerisinden yer alıyorlar. Fotoğrafın bu denli parlak olması sizi yanıltmasın. Uzayın derinliklerinden dünyamıza ulaşan ışık miktarı o kadar az ki, bu kareyi bu denli parlak görüntüleyebilmek için 50 saat kesintisiz pozlama yapılmış.

NGC 6726 and NGC 6727 - Mark Hanson, Warren Keller, Steve Mazlin, Rex Parker, Tommy Tse, David Plesko, Pete Proulx (ABD)

https://www.newscientist.com/article/2174670-see-the-bright-lights-and-spectacular-colours-of-our-shining-universe/