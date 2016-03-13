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ExoMars Mars'ta yaşam aramak için Pazartesi günü fırlatılıyor

Avrupa ve Rusya'nın uzay ajansları "Mars'ta hayat var mıydı?" sorusuna bir cevap bulmak için işbirliği yaptılar. ExoMars görevinin ilk aşaması önümüzdeki Pazartesi günü Kazakistan'dan fırlatılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Mars'ta hayat var mıydı? Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) günümüz bilim dünyasının en büyük merak konularından birisi olan Mars'a bu sorunun cevabını bulmak için yeni bir görev düzenliyor.

ESA'nın Roscosmos ile beraber geliştirdiği geniş çaplı astrobiyoloji projesi ExoMars, Rus üretimi Proton roketleriyle fırlatılacak. Kızıl Gezegen'in geçmişi ve bugünüyle ilgili çok önemli araştırmalar yapacak olan proje iki aşamaya sahip. Bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gözlem aracından oluşan ExoMars'ın biri önümüzdeki Pazartesi ve diğeri 2018'de olmak üzere iki farklı kalkış tarihi olacak.

Projenin ilk aşaması olan yörünge ve iniş araçlarının fırlatılması 14 Mart 2016 tarihinde Kazakistan'da gerçekleşecek. Her şey yolunda gittiği takdirde uzay aracı 19 Ekim 2016 tarihinde Kızıl Gezegen'e varacak.
Ayrıca Bkz. "NASA'nın yeni Mars gözlem aracı InSight 2018'e ertelendi"
Yörünge ve iniş araçları Pazartesi günü fırlatılıyor

Mars'taki metanın haritasını çıkarıp kaynağını arayacak olan yörünge aracı aynı zamanda 2018'de fırlatılacak olan gözlem aracının da iniş bölgesini belirlemeye çalışacak. Gözlem aracı araştırmanın en önemli kısmı olacak.

19 Ekim tarihinde yörünge aracıyla birlikte bir de iniş aracı Kızıl Gezegen'e varacak. Yalnızca birkaç günlük görev süresine sahip olan araç bu sürede kum fırtınaları üzerinde çalışmalar yapacak. Mars'ın haritasını ilk kez çıkaran İtalyan astronom Giovanni Schiaparelli anısına isimlendirilen aracın en önemli amacıysa yeni iniş sistemlerini test etmek olacak.

Gözlem aracı 2018'de

Bünyesinde delici bir alet ve bir laboratuvar bulunduran gözlem aracı 2018'de fırlatılacak. Oldukça kapsamlı bir çalışma düzeneğine sahip olan araç, Kızıl Gezegen'deki yaşam belirtileri üzerinde araştırmalar yapacak.

Gözlem aracı Mars'ın yüzeyine iniş yaptığı takdirde aynı zamanda bir ilki de başarmış olacak. ESA ve Roscosmos bu projede başarılı olabilirlerse NASA'nın ardından Kızıl Gezegen'e gözlem aracı indirmeyi başaran ikinci uzay ajansları olacaklar.

http://www.euronews.com/2016/03/08/exomars-set-for-imminent-launch-to-red-planet/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
serkan78689
böyle uzaya gidiş gelislerde neden hep kazakistan kullanılıyor ? boş düzlük çok olduğundan dolayımı ?

atmosferin en ince olduğu nokta orası. roketler en fazla yakıtı atmosferden çıkana kadar yakıyor...
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teramit 3 yıl
volkana34
serkan78689 böyle uzaya gidiş gelislerde neden hep kazakistan kullanılıyor ? boş düzlük çok olduğundan dolayımı ?
atmosferin en ince olduğu nokta orası. roketler en fazla yakıtı atmosferden çıkana kadar yakıyor...

ne inceliği nerden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri :)
sovyet döneminde etrafı boş ve ekvatora en yakın yer olduğundan orası seçilmiş, bağımsızlık sonrası üsler kazakistanda kaldı ama rusların üs kullanma hakkı devam ediyor.
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St Batuhan 3 yıl
yoksulseytan22
Siyasette en ufak açık bulsalar birbirlerine giydirecek olan ülkeler, söz konusu bilim olunca bi kardeşliktir gidiyor. Çok ilginç gerçekten çok ilginç!

İlginç bulsan da güzel bir şey değil mi aslında bu? Bana da başta Rusya deyince komik gelse de biraz aslında ne kadar hoş bir durum olduğunu yansıtıyor. Yegane çözüm yolu ulusların artık kardeşlik dahiliyetinde, temelde insan olmanın ve geçmişi sadece ders almak adına kullanmanın gerektiğini, herhangi bir şekilde kin gütme ya da davranışları zora sokma adına değerlendirmemek olduğunu hissettiriyor.
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volkana34 3 yıl
serkan78689

böyle uzaya gidiş gelislerde neden hep kazakistan kullanılıyor ? boş düzlük çok olduğundan dolayımı ?


atmosferin en ince olduğu nokta orası. roketler en fazla yakıtı atmosferden çıkana kadar yakıyor...
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Lene 3 yıl
Adamlar hep bi Araştırma ve geliştirme peşindeler Helal olsun. Bir de bize bakın ........
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yasinadin 3 yıl Lene
Aynen 90 ķüsür senedir sadece heykel yapıyoruz ...
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1ses1 3 yıl
serkan78689
böyle uzaya gidiş gelislerde neden hep kazakistan kullanılıyor ? boş düzlük çok olduğundan dolayımı ?

50 senelik mazisi olması ve en komplex ve gelişmiş bir fırlatma rampalarının olması. Daha öncesindede bilim adamlarının açıklaması vardı uzaya en kolay Baykonur dan ulaşılabileceği yönünde haberler okumştum.
Baykonur çok gelişmiş bir üst. Buradan 1955 yada 57 de olabilir köpek fırlatmışlardı uzaya.
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serkan78689 3 yıl
böyle uzaya gidiş gelislerde neden hep kazakistan kullanılıyor ? boş düzlük çok olduğundan dolayımı ?
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yoksulseytan22 3 yıl
Siyasette en ufak açık bulsalar birbirlerine giydirecek olan ülkeler, söz konusu bilim olunca bi kardeşliktir gidiyor.
Çok ilginç gerçekten çok ilginç!
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volkana34 3 yıl yoksulseytan22
bilim adamları siyaset yapmadıkları için... ,

şimdilik...
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Fiasco 3 yıl
ben cevabı biliyorum orada yaşam yok
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irish 3 yıl Fiasco
Fiasco
ben cevabı biliyorum orada yaşam yok

Haberin ilk cümlesini okusaydın en azından.
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