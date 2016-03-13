ExoMars Mars'ta yaşam aramak için Pazartesi günü fırlatılıyor

Mars'ta hayat var mıydı? Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) günümüz bilim dünyasının en büyük merak konularından birisi olan Mars'a bu sorunun cevabını bulmak için yeni bir görev düzenliyor.



ESA'nın Roscosmos ile beraber geliştirdiği geniş çaplı astrobiyoloji projesi ExoMars, Rus üretimi Proton roketleriyle fırlatılacak. Kızıl Gezegen'in geçmişi ve bugünüyle ilgili çok önemli araştırmalar yapacak olan proje iki aşamaya sahip. Bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gözlem aracından oluşan ExoMars'ın biri önümüzdeki Pazartesi ve diğeri 2018'de olmak üzere iki farklı kalkış tarihi olacak.



Projenin ilk aşaması olan yörünge ve iniş araçlarının fırlatılması 14 Mart 2016 tarihinde Kazakistan'da gerçekleşecek. Her şey yolunda gittiği takdirde uzay aracı 19 Ekim 2016 tarihinde Kızıl Gezegen'e varacak.

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Yörünge ve iniş araçları Pazartesi günü fırlatılıyor



Mars'taki metanın haritasını çıkarıp kaynağını arayacak olan yörünge aracı aynı zamanda 2018'de fırlatılacak olan gözlem aracının da iniş bölgesini belirlemeye çalışacak. Gözlem aracı araştırmanın en önemli kısmı olacak.



19 Ekim tarihinde yörünge aracıyla birlikte bir de iniş aracı Kızıl Gezegen'e varacak. Yalnızca birkaç günlük görev süresine sahip olan araç bu sürede kum fırtınaları üzerinde çalışmalar yapacak. Mars'ın haritasını ilk kez çıkaran İtalyan astronom Giovanni Schiaparelli anısına isimlendirilen aracın en önemli amacıysa yeni iniş sistemlerini test etmek olacak.



Gözlem aracı 2018'de



Bünyesinde delici bir alet ve bir laboratuvar bulunduran gözlem aracı 2018'de fırlatılacak. Oldukça kapsamlı bir çalışma düzeneğine sahip olan araç, Kızıl Gezegen'deki yaşam belirtileri üzerinde araştırmalar yapacak.



Gözlem aracı Mars'ın yüzeyine iniş yaptığı takdirde aynı zamanda bir ilki de başarmış olacak. ESA ve Roscosmos bu projede başarılı olabilirlerse NASA'nın ardından Kızıl Gezegen'e gözlem aracı indirmeyi başaran ikinci uzay ajansları olacaklar. Mars'taki metanın haritasını çıkarıp kaynağını arayacak olan yörünge aracı aynı zamanda 2018'de fırlatılacak olan gözlem aracının da iniş bölgesini belirlemeye çalışacak. Gözlem aracı araştırmanın en önemli kısmı olacak.19 Ekim tarihinde yörünge aracıyla birlikte bir de iniş aracı Kızıl Gezegen'e varacak. Yalnızca birkaç günlük görev süresine sahip olan araç bu sürede kum fırtınaları üzerinde çalışmalar yapacak. Mars'ın haritasını ilk kez çıkaran İtalyan astronom Giovanni Schiaparelli anısına isimlendirilen aracın en önemli amacıysa yeni iniş sistemlerini test etmek olacak.Bünyesinde delici bir alet ve bir laboratuvar bulunduran gözlem aracı 2018'de fırlatılacak. Oldukça kapsamlı bir çalışma düzeneğine sahip olan araç, Kızıl Gezegen'deki yaşam belirtileri üzerinde araştırmalar yapacak.Gözlem aracı Mars'ın yüzeyine iniş yaptığı takdirde aynı zamanda bir ilki de başarmış olacak. ESA ve Roscosmos bu projede başarılı olabilirlerse NASA'nın ardından Kızıl Gezegen'e gözlem aracı indirmeyi başaran ikinci uzay ajansları olacaklar.

http://www.euronews.com/2016/03/08/exomars-set-for-imminent-launch-to-red-planet/