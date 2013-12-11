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Eye Mirror, GoPro, fotoğraf makinesi ve video kameralar ile 360 derece interaktif videolar oluşturabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Eye Mirror, GoPro, fotoğraf makinesi ve video kameralar ile 360 derece interaktif videolar oluşturabiliyor
Teknoloji dünyası içerisinde bağış denildiği zaman akla gelen ilk platformlardan Kickstarter üzerinde destek arayan güncel projelerden Eye Mirror, 360 derece video konusunda ilginç bir yapı ortaya koyuyor.
Site üzerinde Dan Burton tarafından başlatılan Eye Mirror, GoPro, video çekim desteği bulunan DSLR fotoğraf makineleri, video kameralar ve popüler aksiyon kamerası GoPro ile 360 derece videoların çekilmesine imkan tanıyor. Makinelerin objektifleri önüne filtre ya da farklı adaptörler yardımıyla takılan ürün, bünyesinde yer alan ayna üzerinden yansıyan görüntü sayesinde 360 derece videolar çekebiliyor ve bu videolar firmanın kendi sitesi üzerine yüklenerek interaktif hale getirilebiliyor. Yani 360 derece fotoğraf gibi oynayan videolar fare hareketleriyle farklı açılara çevrilebiliyor ve sonuç olarak oldukça ilginç bir deneyim sağlanmış oluyor. Hazırlanan bu çekimler ayrıca Oculus Rift ile uyumlu hale getirilerek adeta canlı bir video deneyimi de elde edilebiliyor.
Kickstarter üzerinde başlanırken konan 14,000 Pound hedefi, bitimine 23 gün kala 64 bağış ile 16,493 Pound seviyesine taşıyan ve başarıya ulaşan Eye Mirror, yapılacak 120 Pound (Birleşik Krallık dışı 25 Pound kargo) bağış ile 2014 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren güzel tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Eye Mirror, GoPro, fotoğraf makinesi ve video kameralar ile 360 derece interaktif videolar oluşturabiliyor

http://www.kickstarter.com/projects/95342015/360o-for-gopro-dslr-video-and-compact-cameras-ocul Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aspirin_00 5 yıl
youtube.com/...
buradaki daha şık
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aspirin_00 5 yıl
360 derce çeken aksiyon kameralar vardı yanlış hatırlıyorsam bunun gibi kabada değildi yanlış mı hatırlıyorum ?
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