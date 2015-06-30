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Eyefi Mobi, Windows Phone için de yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Eyefi Mobi, Windows Phone için de yayınlandı
 
Haberlerine geçtiğimiz dönemde sık sık yer verdiğimiz kablosuz hafıza kartı üreticisi Eyefi, Eyefi Mobi isimli uygulamasını iOS ve Android sonrası Windows Phone platformu için de kullanıma sundu.
Firmanın kablosuz bağlantı teknolojisine sahip "Eyefi Mobi WiFi" SD hafıza kartı ile uyumlu olarak kullanılabilen Eyefi Mobi uygulaması, temel olarak hafıza kartına yazılan içeriklerin kablosuz olarak Windows Phone cihazlara aktarılmasına imkan tanıyor. Bulut depolama servisi "Eyefi Cloud" üzerinden geriye dönük senkronizasyon da yapabilen uygulama, özellikle DSLR fotoğraf makinesinde / video kamerasında WiFi olmayan Windows Phone kullanıcıları için etkili bir çözüm oluşturuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Eyefi Mobi uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Hafıza kartı ise buradan satın alınabiliyor. 

http://thenextweb.com/apps/2015/06/30/eyefi-and-microsoft-strike-a-deal-to-access-digicam-photos-on-windows-phones/ Yorum Yaz
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