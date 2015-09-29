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Eyefi Mobi, Windows tarafından evrensel yapıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Eyefi Mobi, Windows tarafından evrensel yapıldı
 
Haberlerine geçtiğimiz dönemde sık sık yer verdiğimiz kablosuz hafıza kartı üreticisi Eyefi, Eyefi Mobi isimli uygulamasını Windows 10 için evrensel hale getirdi.
Firmanın kablosuz bağlantı teknolojisine sahip "Eyefi Mobi WiFi" SD hafıza kartı ile uyumlu olarak kullanılabilen Eyefi Mobi uygulaması, temel olarak hafıza kartına yazılan içeriklerin kablosuz olarak Windows 10 Mobile telefonlara ve artık Windows 10 bilgisayarlara aktarılmasına imkan tanıyor. Bulut depolama servisi "Eyefi Cloud" üzerinden geriye dönük senkronizasyon da yapabilen uygulama, özellikle DSLR fotoğraf makinesinde / video kamerasında WiFi olmayan Windows kullanıcıları için etkili bir çözüm oluşturuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Eyefi Mobi uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Hafıza kartı ise buradan satın alınabiliyor. 

http://www.windowscentral.com/eyefi-mobi-now-universal-windows-10-app Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 4 yıl
Başlık hatalı olmuş :) Windows tarafından değil, Windows tarafında olması gerekiyor. Bu şekilde sanki Microsoft uygulamayı kendi geliştirmiş gibi gözüküyor.
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