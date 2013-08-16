Eylül'de satışa sunulacak Lumia 925'in 32GB versiyonu sadece Vodafone'a özel olacak









Nokia'nın Lumia 1020 modeli öncesinde tanıttığı ve ilk kez 6 lensli bir kamera teknolojisi sunan Lumia 925 modeli için ülkemizde geri sayım devam ediyor. Modelin Eylül ortalarında raflarda olması beklenirken, Vodafone özel bir kampanyanın haberini verdi.





Ülkemizde 16GB depolama kapasitesi ile satışa çıkacak olan Lumia 925 modelinin 32GB kapasiteli versiyonu sadece Vodafone tarafından abonelerine sunulacak. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi yok.





Lumia 925 modelinde 4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 1GB RAM, 7GB SkyDrive depolama alanı, 6 lensli 8.7MP çözünürlükte PureView kamera, çift LED flaş, 720p ön kamera, Bluetooth 3.0, WiFi, NFC, FM radyo, 2000mAH batarya şeklinde özellikler mevcut.

http://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/basin_odasi_bultenler.php?id=807