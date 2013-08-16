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Eylül'de satışa sunulacak Lumia 925'in 32GB versiyonu sadece Vodafone'a özel olacak

5 yıl
3,8b
1
132
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Eylül'de satışa sunulacak Lumia 925'in 32GB versiyonu sadece Vodafone'a özel olacak


Nokia'nın Lumia 1020 modeli öncesinde tanıttığı ve ilk kez 6 lensli bir kamera teknolojisi sunan Lumia 925 modeli için ülkemizde geri sayım devam ediyor. Modelin Eylül ortalarında raflarda olması beklenirken, Vodafone özel bir kampanyanın haberini verdi.

Ülkemizde 16GB depolama kapasitesi ile satışa çıkacak olan Lumia 925 modelinin 32GB kapasiteli versiyonu sadece Vodafone tarafından abonelerine sunulacak. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi yok.

Lumia 925 modelinde 4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 1GB RAM, 7GB SkyDrive depolama alanı, 6 lensli 8.7MP çözünürlükte PureView kamera, çift LED flaş, 720p ön kamera, Bluetooth 3.0, WiFi, NFC, FM radyo, 2000mAH batarya şeklinde özellikler mevcut.

http://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/basin_odasi_bultenler.php?id=807 Yorum Yaz
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e-Militarist 5 yıl en beğenilen neo01470
neo01470

Wp8 stabil mi ? Gulerim iste, menude asagi yukari saga sola gitmekse stabilite tamam :))

Ya nereye gidecedi? Balkanlar, kafkaslar, kıble yönüne mi gidecedi menü?
neo01470Wp8 stabil mi ? Gulerim iste, menude asagi yukari saga sola gitmekse stabilite tamam :))Ya nereye gidecedi? Bal...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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memoseler 5 yıl
wolf silver
Sen gıdıp 32 gb sadece vodafone ye özel yaparsan tabi ki de satamazsin. En azından mıcro sd izin vermeliydi. Hep bu ıphone ye benzeme hareketleri..

İçindeki belleğin okuma hızı 300MB/sn Yazma hızı 50MB/sn sen gidip ona 40MB/sn okuma 10MB/sn yazma hızı verebilen micro sd takarsan telefon yavaşlar, Sonrada bu telefon neden yavaş diye zırlar Nokia'yı yerin dibine sokma çabalarına girersin. Bunlar Apple'a benzeme çabaları değil, Eski hatalardan ders alma çalışmaları.
wolf silverSen gıdıp 32 gb sadece vodafone ye özel yaparsan tabi ki de satamazsin. En azından mıcro sd izin vermeliydi. Hep bu ıphone ye benze...
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl
WP8'e stabil değil diyen var.
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thehspeed 5 yıl
16gb gelişi 1278 tl 32 gb gelişi 1408 tl ona göre pazarlık yapın
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ZEUS__ 5 yıl thehspeed
thehspeed

16gb gelişi 1278 tl 32 gb gelişi 1408 tl ona göre pazarlık yapın


telefon işinde misin acaba? 32lik model almayı düşünüyorum, usb depolama olarakta işime yarar gibi, imajların bi kısmını telde tutabilirim. ikinci eli ne zaman bin liraya düşer 32 gb için, bi tahmin yapsan mesela?
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DH Misafiri 5 yıl
şu fanların tartışmaları beni bitiriyor ya hiç biriside çıkıp demezki aga bu nedir.
siz tartışıp zahmet etmeyin, ben sizin yerinize özet geçim.
ıphoneci : alem baqqarrr ıphonéé aqarrr. ayıqsss XD XD ssss.. altın renklisi geliyo peder ondanda alıcak nabeeeerr, binicem üstüne vurcam gırbacı qanghi XD XD. ucuyorummmm.
samsungcu : sana bi telefon saralım müdür, herkes bundan alıyo cümle alem, en iyisi bunlarmış zaten, öle duydum. bizim patron bile bunu aldı. adreonid 600 miş işletim sistemi. şöyle 32 çekirdeklisinden ha? yirmin? yemede yanında yat. yalnız kasasını (posasını) hazmetmen zor olabilir kem küm pat çüm.
sonyci: etts a sonyyy ıtts a sony !birbir1!! allah bir sony iki. tamam. siz beşikte altınıza ederken sonyi zenginlerden başkası alamıyodu sen ne diyon değişik ? nerden türedi bu yeni firmalar ya. küstüm şov.
nokiacı: bizim kocamız windows phone. kocam ne derse o olur. kocam çok iyi ayy aman aman. hele bir marketi var sorma. (kendiside inanmıyor, yalanını sevdiğimin) stabilite olarak uçuruyor beni (havaya kalkan kaşlı sapık gif). ben kötü yola giderken tuttu bi yerimden hani logomuzdaki el varya o findovsmus işte. (YERSEN)
htc: sadakat biziz. biz bi varız, bi yoğuz. müşteri dostu. kafam karıştı. şikayetler var. bence varız. sizce? htc en iyisi. hak ettiği değeri görmüyor bi kerem. kerrem ile aslı taam mı ?
3 Yanıt Yanıtla
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Duratorq_ 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

şu fanların tartışmaları beni bitiriyor ya hiç biriside çıkıp demezki aga bu nedir.

siz tartışıp zahmet etmeyin, ben sizin yerinize özet geçim.

ıphoneci : alem baqqarrr ıphonéé aqarrr. ayıqsss XD XD ssss.. altın renklisi geliyo peder ondanda alıcak nabeeeerr, binicem üstüne vurcam gırbacı qanghi XD XD. ucuyorummmm.

samsungcu : sana bi telefon saralım müdür, herkes bundan alıyo cümle alem, en iyisi bunlarmış zaten, öle duydum. bizim patron bile bunu aldı. adreonid 600 miş işletim sistemi. şöyle 32 çekirdeklisinden ha? yirmin? yemede yanında yat. yalnız kasasını (posasını) hazmetmen zor olabilir kem küm pat çüm.

sonyci: etts a sonyyy ıtts a sony !birbir1!! allah bir sony iki. tamam. siz beşikte altınıza ederken sonyi zenginlerden başkası alamıyodu sen ne diyon değişik ? nerden türedi bu yeni firmalar ya. küstüm şov.

nokiacı: bizim kocamız windows phone. kocam ne derse o olur. kocam çok iyi ayy aman aman. hele bir marketi var sorma. (kendiside inanmıyor, yalanını sevdiğimin) stabilite olarak uçuruyor beni (havaya kalkan kaşlı sapık gif). ben kötü yola giderken tuttu bi yerimden hani logomuzdaki el varya o findovsmus işte. (YERSEN)

htc: sadakat biziz. biz bi varız, bi yoğuz. müşteri dostu. kafam karıştı. şikayetler var. bence varız. sizce? htc en iyisi. hak ettiği değeri görmüyor bi kerem. kerrem ile aslı taam mı ?

beyin.dll bulunamadı.
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Mr. Blacktree 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
şu fanların tartışmaları beni bitiriyor ya hiç biriside çıkıp demezki aga bu nedir.
siz tartışıp zahmet etmeyin, ben sizin yerinize özet geçim.
ıphoneci : alem baqqarrr ıphonéé aqarrr. ayıqsss XD XD ssss.. altın renklisi geliyo peder ondanda alıcak nabeeeerr, binicem üstüne vurcam gırbacı qanghi XD XD. ucuyorummmm.
samsungcu : sana bi telefon saralım müdür, herkes bundan alıyo cümle alem, en iyisi bunlarmış zaten, öle duydum. bizim patron bile bunu aldı. adreonid 600 miş işletim sistemi. şöyle 32 çekirdeklisinden ha? yirmin? yemede yanında yat. yalnız kasasını (posasını) hazmetmen zor olabilir kem küm pat çüm.
sonyci: etts a sonyyy ıtts a sony !birbir1!! allah bir sony iki. tamam. siz beşikte altınıza ederken sonyi zenginlerden başkası alamıyodu sen ne diyon değişik ? nerden türedi bu yeni firmalar ya. küstüm şov.
nokiacı: bizim kocamız windows phone. kocam ne derse o olur. kocam çok iyi ayy aman aman. hele bir marketi var sorma. (kendiside inanmıyor, yalanını sevdiğimin) stabilite olarak uçuruyor beni (havaya kalkan kaşlı sapık gif). ben kötü yola giderken tuttu bi yerimden hani logomuzdaki el varya o findovsmus işte. (YERSEN)
htc: sadakat biziz. biz bi varız, bi yoğuz. müşteri dostu. kafam karıştı. şikayetler var. bence varız. sizce? htc en iyisi. hak ettiği değeri görmüyor bi kerem. kerrem ile aslı taam mı ?

Ne yalan söyleyeyim, hak verdim ve güldüm.
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Avorlair 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
şu fanların tartışmaları beni bitiriyor ya hiç biriside çıkıp demezki aga bu nedir.
siz tartışıp zahmet etmeyin, ben sizin yerinize özet geçim.
ıphoneci : alem baqqarrr ıphonéé aqarrr. ayıqsss XD XD ssss.. altın renklisi geliyo peder ondanda alıcak nabeeeerr, binicem üstüne vurcam gırbacı qanghi XD XD. ucuyorummmm.
samsungcu : sana bi telefon saralım müdür, herkes bundan alıyo cümle alem, en iyisi bunlarmış zaten, öle duydum. bizim patron bile bunu aldı. adreonid 600 miş işletim sistemi. şöyle 32 çekirdeklisinden ha? yirmin? yemede yanında yat. yalnız kasasını (posasını) hazmetmen zor olabilir kem küm pat çüm.
sonyci: etts a sonyyy ıtts a sony !birbir1!! allah bir sony iki. tamam. siz beşikte altınıza ederken sonyi zenginlerden başkası alamıyodu sen ne diyon değişik ? nerden türedi bu yeni firmalar ya. küstüm şov.
nokiacı: bizim kocamız windows phone. kocam ne derse o olur. kocam çok iyi ayy aman aman. hele bir marketi var sorma. (kendiside inanmıyor, yalanını sevdiğimin) stabilite olarak uçuruyor beni (havaya kalkan kaşlı sapık gif). ben kötü yola giderken tuttu bi yerimden hani logomuzdaki el varya o findovsmus işte. (YERSEN)
htc: sadakat biziz. biz bi varız, bi yoğuz. müşteri dostu. kafam karıştı. şikayetler var. bence varız. sizce? htc en iyisi. hak ettiği değeri görmüyor bi kerem. kerrem ile aslı taam mı ?

valla arkadas mukemmel tanimlamiş, feribotun ortasinda sapik gibi gulmeme neden olan o laf, Allah bir Sony iki

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-xenon 5 yıl
Nokia lumia 920 kalin oldugu için almayanlar için güzel bir tercih olur
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ceremony 5 yıl
Ben de bir cok yerde 925'in ekraninin 920'den daha iyi oldugunu okudum. Kaldi ki gunes isigi altinda 925 ekrani daha farkedilir bir durumda.
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alperen_69 5 yıl
incelemelerdede L925 in ekranı artı olarak gösteriliyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ekranı 920 den iyi değil diyolar inşallah 920nin üstüne komuştur
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Nokia Specialist 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

ekranı 920 den iyi değil diyolar inşallah 920nin üstüne komuştur

evet. ekranı 920den kötü. Wirelles charge yok. artılarını ve eksilerini yazmıştım oraya bakabilirsiniz.
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Dogu-E 5 yıl
Androidçiler gidin az ötede oynayın

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4hm3t.# 5 yıl
vodafone a 1,5 ay önce geçtim. hattım faturalı. Telefonu 36 ay kontratli alabilir miyim acaba? Yoksa 1 senelik müşteri olma koşulu mu var hala?
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DaRKFoRCeS 5 yıl
nokia zaten sağlam iş yapıyor.microsoft un biraz daha sisteme eğilmesi lazım.operatör fiyatları malum pahalı olacak kesin.
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HTC Specialist 5 yıl
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Lady GarGara 5 yıl
Hay su Samsung'un allah belasini versin. Androidlerin kasiyor diye adinin cikmasininda buyuk rol oynuyor samsungun oval legen telefonlari.

Ben ios tan android'e kafamda yuzlerce soru isaretiyle gectim, 1.5 sene iphone 4s kullandim, sonra htc one'i gordukten sonra 'androide ragmen' almaya karar verdim.

Allahtan one yag gibi akan bir telefon. Ios stabilitisinde. S4 gibi menude, rehberde kasan, dokunduktan 5 sn sonra uygulamayi acan bir telefon degil.

Bu konuda wp8 ve ios samsungun ozellikle tum telefonlarindan daha stabil diyebilirim.

Zaten telefonuma dair tek sevmedigim seu iostaki kadar kaliteli uygulamalar yok ve genel olarak android olmasi diyebilirim.
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Kulak Misafiri 5 yıl
Bir Vodafone abonesi olarak sevindirdi bu haber. Amma insan fiyatları merak etmiyor değil. Bakalım fiyat politikası nasıl olacak.
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