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Ezgi Yelen’in yeni klibi iPhone XS Max ile çekildi

Genç sanatçı Ezgi Yelen’in yeni klibi Yalnız Kadınlarım, iPhone XS Max modeli ile çekildi. Türkiye’de ilk kez iPhone XS Max bir klip çekiminde kullanılmış oldu.
3 ay
8,1b
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25
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Ezgi Yelen’in yeni klibi iPhone XS Max ile çekildi

Akıllı telefonların kameraları geliştikçe farklı alanlarda da kendisine yer bulmaya başladı. Eminem’in Pixel 3 ile çekilen Venom soundtrack klibinin ardından Ezgi Yelen’in klibi de iPhone XS Max ile çekildi.

Türkiye’de ilk

Genç sanatçı Ezgi Yelen iki yıl önce ilk single albümü Duymak Ağırsa’yı piyasaya sürmüş ve beğeni toplamıştı. Bu yıl ise ikinci single albümü Yalnız Kadınlarım piyasaya çıktı. Klibi de Türkiye’de ilk kez iPhone XS Max akıllı telefonu ile çekildi.

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Kilyos ve Kadıköy’de çekimleri tamamlanan müzik videosunda sadece iki adet led ışık, iPhone XS Max ve Filmic Pro uygulaması kullanıldı. Yönetmen Çağla Çağlar makinelerle kıyaslandığında bir telefonun verebileceği en yüksek çözünürlüğü, kaliteyi ve ışığı elde ettiklerini ifade ediyor.

 

Ezgi Yelen’in yeni klibi iPhone XS Max ile çekildi
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Yalnız Kadınlarım video klibi 1 Şubat tarihine kadar sadece Apple Music üzerinde erişilebilir olacak. Apple Music içerisinde ayrıca Ezgi Yelen’in sayfasını da bulabilirsiniz.

 

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Kerim5100 3 ay en beğenilen
R E K L A M L A N D I N I Z
Yanıtla +55
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Kevin De Bruyne 3 ay
Kimse sormamış.
Ezgi yelen kim lan
2 Yanıt Yanıtla +34
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Baveran 3 ay
Mesut Çevik'ten çalmışlar fikri. Türkiye'de ilk kez o xs max ile video çekip montajladı:)
Yanıtla +33
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Seyrim 3 ay
Klip ne ki.. Millet sinema çekiyor.. :D
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BERK BEY 3 ay
Ezgi yelen kim?
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Strange Night 3 ay
Çöp
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Statistik 3 ay
iPhonela cekmislerse ozaman videolarin aktariminda buyuk skntilar cekmislerdir
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Paetzold 3 ay
İlk defa duyuyorum ismini
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_turbo_ 3 ay
Nasil bir fakirliktir bu. Biri sunlara kamera hediye etsin.
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expressimo 3 ay
Geçiniz ağalar... Nexus 5 ve pixel için de lumia için de ve önceki appfel cihazlar- için de bu reklamlar vardı. Kaç para aldın ezgi söyle bize ??
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intel7mix 3 ay
"Mesut Çevik" fikri benden çaldınız diyip dava açabilir.
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S-AINT 3 ay
Ezgi yelen kim
Çok zor tuttum kendimi sonuna 2 harf daha eklememek için
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