Ezgi Yelen’in yeni klibi iPhone XS Max ile çekildi

Akıllı telefonların kameraları geliştikçe farklı alanlarda da kendisine yer bulmaya başladı. Eminem’in Pixel 3 ile çekilen Venom soundtrack klibinin ardından Ezgi Yelen’in klibi de iPhone XS Max ile çekildi.

Türkiye’de ilk

Genç sanatçı Ezgi Yelen iki yıl önce ilk single albümü Duymak Ağırsa’yı piyasaya sürmüş ve beğeni toplamıştı. Bu yıl ise ikinci single albümü Yalnız Kadınlarım piyasaya çıktı. Klibi de Türkiye’de ilk kez iPhone XS Max akıllı telefonu ile çekildi.

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Kilyos ve Kadıköy’de çekimleri tamamlanan müzik videosunda sadece iki adet led ışık, iPhone XS Max ve Filmic Pro uygulaması kullanıldı. Yönetmen Çağla Çağlar makinelerle kıyaslandığında bir telefonun verebileceği en yüksek çözünürlüğü, kaliteyi ve ışığı elde ettiklerini ifade ediyor.

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Yalnız Kadınlarım video klibi 1 Şubat tarihine kadar sadece Apple Music üzerinde erişilebilir olacak. Apple Music içerisinde ayrıca Ezgi Yelen’in sayfasını da bulabilirsiniz.