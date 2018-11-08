F-35’ler SOM füzesi ile uçuşlara başladı

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ABD’nin son insanlı savaş uçağı olarak görülen F-35 savaş uçaklarının planlanmış silahlar ile uçuş testleri sürüyor. Bu bağlamda Tübitak SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından ülkemizde üretimi gerçekleştirilen seyir füzesi SOM-J, ilk kez F-35’lere monte edilerek uçuş testine (gerçek özelliklere haiz olmayan temsili şablon ile) çıktı.

F-35 satın alan tüm ülkelerin ülkemizden temin ederek kullanabileceği SOM-J füzeleri, F-35’ler için özel olarak üretildi. Farklı versiyonları olan SOM füzeleri, diğer yerli hava araçlarımızdan da atılabiliyor. F-35’ler tek seferde 4 adet SOM füzesi taşıyabiliyor. 650kg üzerinde bir ağırlığa sahip olan SOM-J, 185+ km menzile sahip. (Son değişiklikler ile menzilin 280km üzerine çıkarıldığı iddia ediliyor.) Kritik uçuşlarda F-35’lerin görünmezlik kabiliyetlerini yitirmeden uzun menzilli olarak hedefleri vurabilmesi amaçlanıyor.

Daha önce ülkemizde yapılan testlerde hedeflerini çok yüksek bir isabet oranıyla vuran SOM füzeleri, SOM-J versiyonu ile F-35 uçaklarından önümüzdeki yıl gerçek atış testlerine başlayacak. F-35 savaş uçaklarının en önemli silahlarından biri olarak kabul edilen SOM füzeleri, testlerden sonra tüm uçaklarda kolayca kullanılabiliyor olacak.

Yunan medyası karıştı

F-35 savaş uçaklarının SOM-J ile ilk testlerine çıkması Yunan medyasında da farklı söylemlere neden oldu. Aylardır konuşulan ve ülkede çok eleştirilen F-16 modernizasyonu konusuna dikkat çeken basın kaynakları, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli olmayan F-16 çalışmaları için şu ifadeleri kullanmış: “Türkiye F-35 için SOM-J’yi hazır ederken Yunanistan hâlâ ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli olmayan F-16 modernizasyon programının prosedürleri ile uğraşıyor.”

Henüz seri üretim aşamasına geçmeyen SOM-J için Roketsan ilk etapta 7 adetlik üretim yapmış ve TSK’ya teslim etmişti. Sonrasında F-35’ler için de bilinmeyen adette üretim gerçekleştirdi veya sadece gerçek özelliklere haiz olmayan, temsili tasarımlar üretildi. Seri üretim içinse imzalar atıldı ve çalışmalar başladı. Roketsan mevcut tesislerinde SOM-J üretimine öncelikli olarak TSK’nın talepleri karşılanmak üzere başlayacak ve sonrasında da ihracat için üretim gerçekleştirilecek. SOM füzelerinin farklı hava araçlarından atılmak üzere geliştirilmiş SOM-A, SOM-B1, SOM-B2, SOM-J konfigürasyonları bulunuyor.

https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/toyrkia/725371_protes-fotografies-toy-toyrkikoy-vlimatos-cruise-som-j-sto-f-35