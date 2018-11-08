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F-35’ler SOM füzesi ile uçuşlara başladı

Tübitak SAGE tarafından geliştirilen yerli üretim seyir füzesi SOM, F-35 savaş uçaklarına yerleştirildi ve test uçuşlarına başlandı. Heyecan verici gelişmeye yurt dışından da ilginç geri dönüşler var.
6 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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F-35’ler SOM füzesi ile uçuşlara başladı
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ABD’nin son insanlı savaş uçağı olarak görülen F-35 savaş uçaklarının planlanmış silahlar ile uçuş testleri sürüyor. Bu bağlamda Tübitak SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından ülkemizde üretimi gerçekleştirilen seyir füzesi SOM-J, ilk kez F-35’lere monte edilerek uçuş testine (gerçek özelliklere haiz olmayan temsili şablon ile) çıktı.

F-35 satın alan tüm ülkelerin ülkemizden temin ederek kullanabileceği SOM-J füzeleri, F-35’ler için özel olarak üretildi. Farklı versiyonları olan SOM füzeleri, diğer yerli hava araçlarımızdan da atılabiliyor. F-35’ler tek seferde 4 adet SOM füzesi taşıyabiliyor. 650kg üzerinde bir ağırlığa sahip olan SOM-J, 185+ km menzile sahip. (Son değişiklikler ile menzilin 280km üzerine çıkarıldığı iddia ediliyor.) Kritik uçuşlarda F-35’lerin görünmezlik kabiliyetlerini yitirmeden uzun menzilli olarak hedefleri vurabilmesi amaçlanıyor.

Daha önce ülkemizde yapılan testlerde hedeflerini çok yüksek bir isabet oranıyla vuran SOM füzeleri, SOM-J versiyonu ile F-35 uçaklarından önümüzdeki yıl gerçek atış testlerine başlayacak. F-35 savaş uçaklarının en önemli silahlarından biri olarak kabul edilen SOM füzeleri, testlerden sonra tüm uçaklarda kolayca kullanılabiliyor olacak.

Yunan medyası karıştı

F-35 savaş uçaklarının SOM-J ile ilk testlerine çıkması Yunan medyasında da farklı söylemlere neden oldu. Aylardır konuşulan ve ülkede çok eleştirilen F-16 modernizasyonu konusuna dikkat çeken basın kaynakları, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli olmayan F-16 çalışmaları için şu ifadeleri kullanmış: “Türkiye F-35 için SOM-J’yi hazır ederken Yunanistan hâlâ ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli olmayan F-16 modernizasyon programının prosedürleri ile uğraşıyor.”

Henüz seri üretim aşamasına geçmeyen SOM-J için Roketsan ilk etapta 7 adetlik üretim yapmış ve TSK’ya teslim etmişti. Sonrasında F-35’ler için de bilinmeyen adette üretim gerçekleştirdi veya sadece gerçek özelliklere haiz olmayan, temsili tasarımlar üretildi. Seri üretim içinse imzalar atıldı ve çalışmalar başladı. Roketsan mevcut tesislerinde SOM-J üretimine öncelikli olarak TSK’nın talepleri karşılanmak üzere başlayacak ve sonrasında da ihracat için üretim gerçekleştirilecek. SOM füzelerinin farklı hava araçlarından atılmak üzere geliştirilmiş SOM-A, SOM-B1, SOM-B2, SOM-J konfigürasyonları bulunuyor.


https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/toyrkia/725371_protes-fotografies-toy-toyrkikoy-vlimatos-cruise-som-j-sto-f-35 Yorum Yaz
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faniseyler 6 ay
Çok güzel bir haber. F35ler geldiğinde uçaklarda kullanılacak muhimmatı kendi imkanlarımızla üreteceğiz. Tüm düşman unsurların tepesine yerli malı füzeler atacağız.
Silah aldın ama mermisini yalvararak alabiliyorsan o silah ne işe yarar.
Çok güzel bir haber. F35ler geldiğinde uçaklarda kullanılacak muhimmatı kendi imkanlarımızla üreteceğiz. Tüm düşman unsurların tepesine yerli malı füzeler ataca...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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transverse 6 ay ahmet.
1- "F-35’lere monte edilerek uçuş testine (gerçek özelliklere haiz olmayan temsili şablon ile) çıktı."
Demek Mock-Up fit test demek değildir. Uçuş testi falan yoktur. Kaldı ki Block 4.2 konfigürasyondan önce uçuş testine çıkması zaten mümkün değildir.
2- SSB çeviri hatası yapmış, piyasada ne kadar abuk sabuk kaynak varsa onlar da kopyalamış. F-35, 4 ve 8 numaralı iç silah istasyonunda 2500 lb sınıfında 2 adet JSOW, JDAM tipi muhimmat taşıyabilir. 5 ve 7 numaralı iç istasyonlara SOM-J ve türevlerinin sığması fiziksel olarak zaten mümkün değil. Kaldı ki 5 ve 7 silah istasyonları maksimum 350 lb sınıfında mühimmat taşıyabilir ki bunlar da genellikle A2A mühimmatları.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hocam kusura bakmayın da şimdi kazık kadar adama oturup burada ders vermeye niyetim yok, ayrıca sırf 2 tık fazla alsın diye haberlere abuk sabuk Yunanistan'ı ekleyip kaliteyi düşürmenize de gerek yok diye düşünüyorum. iyi forumlar.
1-"F-35’lere monte edilerek uçuş testine (gerçek özelliklere haiz olmayan temsili şablon ile) çıktı."Demek Mock-Up fit test demek değildi...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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ahmet. 6 ay transverse
Haberi okusaydınız zaten yazdığını görürdünüz.
Diğer söyleminizle ilgili olarak link şurada: ssb.gov.tr/...
Güzel bir gün dilerim.
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DH Misafiri 6 ay
Savaşda kullanıldığı günleri görmek nasip olur inş.. yeter artık 3 dünya savaşı çıksın...
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DH Misafiri 6 ay
sanki bir locket martin gördüm füzenin üzerinde.
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DH Misafiri 6 ay
bir tipçı olarak söylüyorum: Yanılıyorsun! Kainatı Kuranın irşad ettiği gibi okumalıyım.
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DH Misafiri 6 ay
tek bir damla kandaki dna zinciri tüm dünyadaki f-35 uçaklarının toplam komplike sisteminden daha fazla komplikedir canım benim, kendi vücudunu bu kadar da küçümseme :D, hiç bir vakit makineler insanlardan daha komplike olmayacak.
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highgen 6 ay
Tartışmasız açık ara dunyada en iyi seyir füzesine sahibiz bu konuda yıllardırdir üretemeyiz yapamayız hazır alalım
diyen içimizdeki vatanseverlere ! Rağmen açık ara dünya otoritelerince kabul görmüş bir ürün karşımızda hala daha eleştirecek açık arıyorsa ya saftır yada hain oğlu haindir
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highgen 6 ay
Ama motoru yerli değilciler gelmemiş
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Guest-BF8E9B238 6 ay
Haberi yazan editöründen tut yorumculara kadar troll kaynıyor forum.
İki satır haber okuyup ülkemiz adına gururlanalım diyoruz, ki zaten başka sevinecek birşey kalmadı ülkede, adam her savunma sanayi haberine Yunanistan çatlıyor patlıyor cümleleri sıkıştırıp ampul propagandası yapıyor.
Ülkedeki hiçbir sorun içeren habere uğramayan ak gençlik te sırf laf sokmak için en önden alıyor yerlerini. He istemezükçüyüz he. Füzeleri Atatürkçü mühendisler değil tayyipçi imamdisler yaptığı için çok kıskanıyoruz imamdislerimizi.
Al işte size uyduk ne oldu? Şurada teknik konu tartışacağımıza, fikir alışverişi yapacağımıza düştüğümüz hale bak.
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ak_n 6 ay Guest-BF8E9B238
Siz başta Twitter olmak üzere her yerde kesinlikle yorum yazmalısınız.
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cabriyo 6 ay
bizimkiler bir yazılım koysada o füzelere bize doğru ateşleme yapamasa.
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nebulabado 6 ay
Füzenin üzerinde neden Lockked Martin yazıyor?
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burgfb 6 ay
Güzel haber. Yunan hep rahatsız zaten aldıkları fonlarla maket zeytin ağacı dikerken düşünselerdi.
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