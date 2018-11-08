F-35’ler SOM füzesi ile uçuşlara başladı

F-35 satın alan tüm ülkelerin ülkemizden temin ederek kullanabileceği SOM-J füzeleri, F-35’ler için özel olarak üretildi. Farklı versiyonları olan SOM füzeleri, diğer yerli hava araçlarımızdan da atılabiliyor. F-35’ler tek seferde 4 adet SOM füzesi taşıyabiliyor. 650kg üzerinde bir ağırlığa sahip olan SOM-J, 185+ km menzile sahip. (Son değişiklikler ile menzilin 280km üzerine çıkarıldığı iddia ediliyor.) Kritik uçuşlarda F-35’lerin görünmezlik kabiliyetlerini yitirmeden uzun menzilli olarak hedefleri vurabilmesi amaçlanıyor.
Daha önce ülkemizde yapılan testlerde hedeflerini çok yüksek bir isabet oranıyla vuran SOM füzeleri, SOM-J versiyonu ile F-35 uçaklarından önümüzdeki yıl gerçek atış testlerine başlayacak. F-35 savaş uçaklarının en önemli silahlarından biri olarak kabul edilen SOM füzeleri, testlerden sonra tüm uçaklarda kolayca kullanılabiliyor olacak.
Yunan medyası karıştı
F-35 savaş uçaklarının SOM-J ile ilk testlerine çıkması Yunan medyasında da farklı söylemlere neden oldu. Aylardır konuşulan ve ülkede çok eleştirilen F-16 modernizasyonu konusuna dikkat çeken basın kaynakları, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli olmayan F-16 çalışmaları için şu ifadeleri kullanmış: “Türkiye F-35 için SOM-J’yi hazır ederken Yunanistan hâlâ ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli olmayan F-16 modernizasyon programının prosedürleri ile uğraşıyor.”
Henüz seri üretim aşamasına geçmeyen SOM-J için Roketsan ilk etapta 7 adetlik üretim yapmış ve TSK’ya teslim etmişti. Sonrasında F-35’ler için de bilinmeyen adette üretim gerçekleştirdi veya sadece gerçek özelliklere haiz olmayan, temsili tasarımlar üretildi. Seri üretim içinse imzalar atıldı ve çalışmalar başladı. Roketsan mevcut tesislerinde SOM-J üretimine öncelikli olarak TSK’nın talepleri karşılanmak üzere başlayacak ve sonrasında da ihracat için üretim gerçekleştirilecek. SOM füzelerinin farklı hava araçlarından atılmak üzere geliştirilmiş SOM-A, SOM-B1, SOM-B2, SOM-J konfigürasyonları bulunuyor.
https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/toyrkia/725371_protes-fotografies-toy-toyrkikoy-vlimatos-cruise-som-j-sto-f-35 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Silah aldın ama mermisini yalvararak alabiliyorsan o silah ne işe yarar.
Demek Mock-Up fit test demek değildir. Uçuş testi falan yoktur. Kaldı ki Block 4.2 konfigürasyondan önce uçuş testine çıkması zaten mümkün değildir.
2- SSB çeviri hatası yapmış, piyasada ne kadar abuk sabuk kaynak varsa onlar da kopyalamış. F-35, 4 ve 8 numaralı iç silah istasyonunda 2500 lb sınıfında 2 adet JSOW, JDAM tipi muhimmat taşıyabilir. 5 ve 7 numaralı iç istasyonlara SOM-J ve türevlerinin sığması fiziksel olarak zaten mümkün değil. Kaldı ki 5 ve 7 silah istasyonları maksimum 350 lb sınıfında mühimmat taşıyabilir ki bunlar da genellikle A2A mühimmatları.
Hocam kusura bakmayın da şimdi kazık kadar adama oturup burada ders vermeye niyetim yok, ayrıca sırf 2 tık fazla alsın diye haberlere abuk sabuk Yunanistan'ı ekleyip kaliteyi düşürmenize de gerek yok diye düşünüyorum. iyi forumlar.
Diğer söyleminizle ilgili olarak link şurada: ssb.gov.tr/...
Güzel bir gün dilerim.