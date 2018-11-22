F1 2018 hayranlarına müjde! Oyuna Directx 12 desteği geldi

Daha önce sadece Directx 11 ve bu arayüzün eski sürümlerine destek veren Codemasters’a ait F1 2018 oyunu Directx 12 desteğine kavuştu.Eğer oyunun PC sürümüne sahipseniz ve aşağıdaki adımları sırayla takip ederseniz, oyunu güncellenmiş haliyle oynayabilirsiniz. Unutmadan hatırlatalım, oyunun Directx12 desteği halihazırda beta aşamasında.
Oyunu Directx 12 arayüzü desteğiyle çalıştırabilmek için;
1. Steam kütüphanenizi açın ve F1 2018 ismi üzerine sağ fare tuşu ile tıklayın,
2. Buradan özellikleri seçin,
3. Ardından BETA sekmesine tıklayın,
4. BETA sekmesindeki kutuya “ 244EwzNFQkfnqf4Xc6GTmgsPtT6LAbYn “ şifresini kopyalayıp yapıştırın ve kodu kontrol et tuşuna tıklayın,
5. “ f1_dx12_beta” dosyasını seçip özellikler sekmesini kapatın,
6. Steam istemcisinde “kur” butonuna tıklayın,
7. Yüklemenin tamamlanmasını bekleyin ve artık hazırsınız.
Performans artışı beklenmeli mi?
Hız aşırtılmış bir Intel i7 4930k işlemci ve AMD Radeon RX Vega 64 ekran kartı ile Full HD çözünürlükte, en düşük FPS değerleri 10 kare saniye kadar artış göstermiş. Ultra HD çözünürlükte ise kare saniye artışı 6 FPS kadar olmuş. Ortalama kare saniye hızlarında ise belirgin farklar gözlemlenmemiş.
Son olarak, aşağıda farklı donanım bileşenleri ile test edilmiş karşılaştırma videosunu izleyebilirsiniz.
https://www.guru3d.com/news-story/codemasters-to-release-directx-12-support-for-f1-2018.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle