F1 2018 hayranlarına müjde! Oyuna Directx 12 desteği geldi

Hız aşırtılmış bir Intel i7 4930k işlemci ve AMD Radeon RX Vega 64 ekran kartı ile Full HD çözünürlükte, en düşük FPS değerleri 10 kare saniye kadar artış göstermiş. Ultra HD çözünürlükte ise kare saniye artışı 6 FPS kadar olmuş. Ortalama kare saniye hızlarında ise belirgin farklar gözlemlenmemiş.

Son olarak, aşağıda farklı donanım bileşenleri ile test edilmiş karşılaştırma videosunu izleyebilirsiniz.