F-16'dan dört kat daha etkili F-35’ler 2018’de Türkiye’de

Türkiye'nin 2002 yılında dahil olduğu ve 9 ülkeden oluşan konsorsiyum tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarından Türkiye, ilk etapta 20 adet sipariş verdi. İkinci parti siparişleri de karara bağlandı. İkinci partinin teslimatının 2021-2022 yıllarında yapılması bekleniyor.
Üretimi 9 ülkenin katkıları ile gerçekleştirilen F-35'lerin parça tedariğinin bir kısmını Kale Havacılık gerçekleştiriyor. Türkiye için üretilen ilk F-35'te Kale Havacılık tarafından üretilen 400 farklı parça kullanılıyor.
Gelecek 40 Yılın En Etkili Taarruz Uçağı
F-16 ve F-18 gibi savaş uçaklarından dört kat daha etkili olduğu belirtilenF-35'lerin, gelecek 40 yılın en etkili taarruz uçağı olması öngürülüyor. Radara yakalanmama özelliğine sahip yeni nesil uçaklar, Türkiye dahil 9 ülkenin ortak projesi. Türkiye dışındaki diğer katılımcı ülkeler şunlar: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Norveç ve Danimarka.
Türkiye, bu F-35'lerden toplam 100 adet almayı planlıyor. İlk üretilen uçakların daha yüksek maliyetli olmasından dolayı siparişlerin periyodik bir sırayla yapılmasına karar verildi.
http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/10/31/f-35ler-2018de-turkiyede Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca yerli mühimmat kullanımını engelleyen yazılım mevcut, bu sorunun çözüldüğüne dair bir haber çıkmadı.Abd bol bol pahalıdan bomba satacak.
EDİT : Abd ordusu paslanma nedeni ile F35 alımını durdurdu.
yenicaggazetesi.com.tr/...
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