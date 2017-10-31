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F-16'dan dört kat daha etkili F-35’ler 2018’de Türkiye’de

Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projesi kapsamında 100 adet almayı planladığımız F-35 taarruz uçaklarının ilk siparişleri 2018 yılında teslim edilecek. F-35'lerin üretimi 9 ülke tarafından yapılıyor.
1 yıl
9,2b
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155
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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F-16'dan dört kat daha etkili F-35’ler 2018’de Türkiye’de
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Türkiye'nin üretim ortağı olduğu Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projesi kapsamında alımı planlanan F-35 uçakların ilk parti siparişlerinin imalatına başlandı. İlk siparişlerin teslimatı 2018'de yapılacak. Seri teslimine 2019'da başlanacak. F-35'lerin yeni yuvası Erhaç Askeri Üssü olacak.

Türkiye'nin 2002 yılında dahil olduğu ve 9 ülkeden oluşan konsorsiyum tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarından Türkiye, ilk etapta 20 adet sipariş verdi. İkinci parti siparişleri de karara bağlandı. İkinci partinin teslimatının 2021-2022 yıllarında yapılması bekleniyor.


Üretimi 9 ülkenin katkıları ile gerçekleştirilen F-35'lerin parça tedariğinin bir kısmını Kale Havacılık gerçekleştiriyor. Türkiye için üretilen ilk F-35'te Kale Havacılık tarafından üretilen 400 farklı parça kullanılıyor.

Şirket, gövde ve kanat parçalarının yanı sıra, Pratt&Whitneyortaklığıyla kurulan Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi tesislerinde, F-35'lerin F-135 olarak adlandırılan gelişmiş motorunun kritik parçalarını da üretiyor. Kale Havacılık, Türkiye'ye teslim edilecek bu ilk uçakta olduğu gibi dünyada uçan ilk F-35 olan AA1'de de parçası bulunan tek Türk şirketi olma özelliğini taşıyor.


Gelecek 40 Yılın En Etkili Taarruz Uçağı

F-16 ve F-18 gibi savaş uçaklarından dört kat daha etkili olduğu belirtilenF-35'lerin, gelecek 40 yılın en etkili taarruz uçağı olması öngürülüyor. Radara yakalanmama özelliğine sahip yeni nesil uçaklar, Türkiye dahil 9 ülkenin ortak projesi. Türkiye dışındaki diğer katılımcı ülkeler şunlar: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Norveç ve Danimarka.


Türkiye, bu F-35'lerden toplam 100 adet almayı planlıyor. İlk üretilen uçakların daha yüksek maliyetli olmasından dolayı siparişlerin periyodik bir sırayla yapılmasına karar verildi.


http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/10/31/f-35ler-2018de-turkiyede Yorum Yaz
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GATIRCAN 1 yıl en beğenilen
Başlık deterjan reklamı gibi olmuş
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dartanyan96 1 yıl
Radar izi dışında avantajı yok it dalaşlarında F16'dan daha kötü manevra kabiliyeti düşük.Heba edilmiş paralar ABD zararını karşılama peşinde(1 F35 parasına 6 F16 alınıyor).F22'nin performansında değil bunlar.
Ayrıca yerli mühimmat kullanımını engelleyen yazılım mevcut, bu sorunun çözüldüğüne dair bir haber çıkmadı.Abd bol bol pahalıdan bomba satacak.
EDİT : Abd ordusu paslanma nedeni ile F35 alımını durdurdu.
yenicaggazetesi.com.tr/...
Radar izi dışında avantajı yok it dalaşlarında F16'dan daha kötü manevra kabiliyeti düşük.Heba edilmiş paralar ABD zararını karşılama peşinde(1 F35 parasına 6 F...
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8 Yanıt Yanıtla +97
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-Predestination- 1 yıl dartanyan96
dartanyan96
Radar izi dışında avatajı yok it dalaşlarında F16'dan daha kötü manevra kabiliyeti düşük.Heba edilmiş paralar ABD zararını karşılama peşinde(1 F35 parasına 6 F16 alınıyor).F22'nin performansında değil bunlar.
Ayrıca yerli mühimmat kullanımını engelleyen yazılım mevcut, bu sorunun çözüldüğüne dair bir haber çıkmadı.Abd bol bol pahalıdan bomba satacak.

Lockheed Martin 70 bin mühendisini işten atıp seni işe almaya karar verdi.
dartanyan96Radar izi dışında avatajı yok it dalaşlarında F16'dan daha kötü manevra kabiliyeti düşük.Heba edilmiş paralar ABD zararını karşıla...
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5 Yanıt Yanıtla +71
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eyuunal 11 ay
F16 havadan havaya avcı uçağıdır. F 35 ise havadan karaya yönelik bir uçaktır. Yani olurya havadan havaya savaşa girersek büyük olasılıkla yüksek başarılar elde edemeyecektir. Ha F35'i F4 ile kıyas ederseniz 4 kat daha iyi diyebilirsiniz..
F35'in en büyük avantajı dikey kalkış ve iniş yapabilmesi olacaktır, böylece büyük uçak gemisi yapmayız.
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Fade to Black 1 yıl
yahu bu F35'e muhalefet niye ben bir türlü anlamlandıramıyorum.diyelim ki f16'dan üstün değil benzer bir uçak.
yeni uçak, yeni uçaktır bunların bir kullanım ömrü var.bu uçağı tartışarak bilmeden kötü niyetlere alet olabilirsiniz.
uçakları bir alalım ondan sonra istediğiniz kadar tartışın.
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filteke 1 yıl
At gozluklerinizi çıkartın, milli uçak, yerli araba hayalet gemi, sahte düşman, hepsi uyutmak için yapılan işler. F35 2000 lerde bizde olacaktı, yıl 2018, yerli araba daha fabrika yok
Kime anlatıyorum.
Başlıkları engelle nerede
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tavakspor 1 yıl
F16 ya adam gibi motor geliştir, f35 ten 4 kat daha iyi olur...
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0z0z 1 yıl
F16 ya göre 4 kat
Hızı mı dört kat?
Neyi dört kat?
Yazdıklarınıza kaç g.t kat?
Ayıptır abartı.
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MarlonJD 1 yıl
Babamın 2013 de tayininin çıkma nedeni F35'ler geliyor diyeydi :D Hala gelicek bakalım... gelicek gelicek :D
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SeloTheCaptain 1 yıl
2018 dendiyse en erken 2022 de gururla göklerde
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erturkcan2 1 yıl
Elektronik harp ile bu uçakları devre dışı bırakmaları mümkün olduğu için bize satmaz diyenler satacaklar parasını çok daha iyileri için harcayacaklar çatır çatır.
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milyondabir 1 yıl
o ucakları bize vermezler biz ödediklerimizle kaldık
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fuck_the_comar 1 yıl
Gerek yok f35 e felan yakında borla çalışan milli jetimizi yapacağız inşallah o zaman amariga düşünsün kime jet satacağını.
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Türkiye Gündemi, F-35 Lightning II ve
10 etiket daha savaş uçağı f-35 taarruz uçağı müşterek taarruz uçağı projesi f-35 ne zaman teslim edilecek Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş Popüler MPopüler
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