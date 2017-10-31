F-16'dan dört kat daha etkili F-35’ler 2018’de Türkiye’de

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Türkiye'nin üretim ortağı olduğu Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projesi kapsamında alımı planlanan F-35 uçakların ilk parti siparişlerinin imalatına başlandı. İlk siparişlerin teslimatı 2018'de yapılacak. Seri teslimine 2019'da başlanacak. F-35'lerin yeni yuvası Erhaç Askeri Üssü olacak.

Türkiye'nin 2002 yılında dahil olduğu ve 9 ülkeden oluşan konsorsiyum tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarından Türkiye, ilk etapta 20 adet sipariş verdi. İkinci parti siparişleri de karara bağlandı. İkinci partinin teslimatının 2021-2022 yıllarında yapılması bekleniyor.





Üretimi 9 ülkenin katkıları ile gerçekleştirilen F-35'lerin parça tedariğinin bir kısmını Kale Havacılık gerçekleştiriyor. Türkiye için üretilen ilk F-35'te Kale Havacılık tarafından üretilen 400 farklı parça kullanılıyor.

Şirket, gövde ve kanat parçalarının yanı sıra, Pratt&Whitneyortaklığıyla kurulan Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi tesislerinde, F-35'lerin F-135 olarak adlandırılan gelişmiş motorunun kritik parçalarını da üretiyor. Kale Havacılık, Türkiye'ye teslim edilecek bu ilk uçakta olduğu gibi dünyada uçan ilk F-35 olan AA1'de de parçası bulunan tek Türk şirketi olma özelliğini taşıyor.





Gelecek 40 Yılın En Etkili Taarruz Uçağı

F-16 ve F-18 gibi savaş uçaklarından dört kat daha etkili olduğu belirtilenF-35'lerin, gelecek 40 yılın en etkili taarruz uçağı olması öngürülüyor. Radara yakalanmama özelliğine sahip yeni nesil uçaklar, Türkiye dahil 9 ülkenin ortak projesi. Türkiye dışındaki diğer katılımcı ülkeler şunlar: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Norveç ve Danimarka.





Türkiye, bu F-35'lerden toplam 100 adet almayı planlıyor. İlk üretilen uçakların daha yüksek maliyetli olmasından dolayı siparişlerin periyodik bir sırayla yapılmasına karar verildi.

http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/10/31/f-35ler-2018de-turkiyede