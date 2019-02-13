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FACEIT espor platformu resmen Türkiye’de

Dünyanın en rekabetçi e-spor turnuva platformu FACEIT’in Türkiye ayağı olan Turkish Stars League, hizmete açıldıktan kısa süre içinde binlerce kullanıcıya ulaştı.
3 ay
3b
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3
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en rekabetçi espor platformu olarak gösterilen FACEIT’in Türkiye ayağı, Turkish Stars League adıyla hizmete açıldı. Kısa sürede binlerce oyuncunun ilgisini çeken platform, başarılı oyuncuları nakit para ve donanımlarla ödüllendiriyor.

Ülkemizde önemli adım

Özgür Alagül, İlker Karaş, Mehmet Sinan İğci ve Hamza Sönmez tarafından kurulan Project Noscope platformu FACEIT resmi ülke ortağı olduktan sonra 14 Aralık 2018 tarihinde, Turkish Stars League adıyla çalışmalarına başladı. Lig Counter Strike:Global Offensive ve PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) odağında ilerliyor.

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Düzenli lig yapısı ve aktif turnuva sisteminin yanı sıra, özellikle küçük ve genç yaştaki oyun severler için güvenli bir oyun ortamı sunan Turkish Stars League, profesyonel e-spor oyuncuları yetiştirecek bir akademi işlevi görecek.

Projenin destekleyenleri arasında MSI ve ViewSonic yer alıyor. Oyunculara yönelik donanım ve nakit para ödüllü etkinliklerin desteğini sağlayan bu iki firmanın yanına yeni firmalar da ilerleyen zamanda eklenecek. Her ay oyuncuların gelişimi için ViewSonic 1on1 Series ve MSI 1on1 Dragon Challenge isimli özel etkinlikler TSL içinde yer alacak.

Potansiyel büyük

Birinci şahıs nişancı oyunu olan Counter Strike:Global Offensive, uzun süredir Türkçe olarak oynanabiliyor ve Türkiye’de 1,5 milyona yakın oyuncusu bulunuyor. Battle royale oyunu olan PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) ise günlük 30 milyon aktif oyuncusuyla dünyada olduğu kadar, 500 binin üzerinde satarak Türkiye’de de son derece popüler olmayı başardı.

Ülkemizde yaklaşık 30 milyon civarında oyuncu var. Son dönemde yurt dışındaki takımlara transfer olan iki CS:GO oyuncusunun (Xantares ve Woxic) gelirlerine baktığımızda, yılda 100 bin dolar civarında kazandıklarını görüyoruz. Turkish Stars League de düzenli ve aktif lig yapısıyla bir e-spor akademisi işlevi görecek.

Turkish Stars League’in Counter Strike: GO sunucuları 128-tick rate ile yerel ağ (LAN) tecrübesine en yakın ping değerlerine sahip olacak. Pro Series, Division 1, Division 2, Division 3 yapılanması ile başarı seviyelerine göre dört ayrı ligde mücadele edecek oyuncular, haftalık ve aylık bazda ödül kazanma şansına sahip olacak. Ayrıca, bu liglerden bağımsız olarak herkesin katılabileceği ödüllü etkinlik ve turnuvalar da Turkish Stars League’de yer alacak.

TSL turnuvalarında mücadele edebilmek için ilk olarak FACEIT üzerinde bir hesap açmak ve abone olmak gerekiyor. Abonelik dönemleri şu şekilde:

1 Aylık 24.00 TL

3 Aylık 72.00 TL

6 Aylık 125.00 TL

12 Aylık 215.00TL

 

https://turkishstarsleague.com/avantajlar/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadir377 3 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
bu oyunları oynama fırsatı olan varmı ?
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Rogue Agent 3 ay
3 ay fiyatı tam köylü matematiği olmuş
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brnk 3 ay
72/3=24 ne anladım 2 aylık almaktan. Steam ile satılsa daha güzel olur Key alıp pazarda satıp Key başı 2-3 lira kar yapıp aldığın zaman dağa uyguna geliyor.
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