Türk Telekom eSüper Lig'inde Galatasaray şampiyon oldu

Galatasaray, Büyük Final adı verilen play-off etabında Trabzonspor’a karşı beş maçtan üç galibiyet alarak lig şampiyonluğunu elde etti. Final maçı ESA Arena’da seyircili bir şekilde oynandı ve Tivibu Spor kanalında canlı olarak yayınlandı. Galatasaray’ın bu sezonki maçlarını eSpor oyuncusu Kaan Tüzün oynadı. Galatasaray ve Trabzonspor takımları FIFA Global Series’de Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)