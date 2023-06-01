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    Türk Telekom eSüper Lig'inde Galatasaray şampiyon oldu

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı tarafından hayata geçirilen ve bu sene ilk kez düzenlenen Türk Telekom eSüper Ligi'nde Galatasaray şampiyon oldu.                 
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    Türk Telekom eSüper Lig'inde Galatasaray şampiyon oldu Tam Boyutta Gör
    Spor Toto Süper Lig kulüplerinin FIFA 23 eSpor takımlarıyla oynanan Türk Telekom eSüper Lig’inde sezon sona erdi. EA Sports tarafından onaylanan 20 resmi ligden biri olan Türk Telekom eSüper Lig’ini Galatasaray kazandı.

    Galatasaray, Büyük Final adı verilen play-off etabında Trabzonspor’a karşı beş maçtan üç galibiyet alarak lig şampiyonluğunu elde etti. Final maçı ESA Arena’da seyircili bir şekilde oynandı ve Tivibu Spor kanalında canlı olarak yayınlandı. Galatasaray’ın bu sezonki maçlarını eSpor oyuncusu Kaan Tüzün oynadı. Galatasaray ve Trabzonspor takımları FIFA Global Series’de Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

    Türk Telekom eSüper Lig'inde Galatasaray şampiyon oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hayata geçirilen eSüper Ligi bu sene ilk kez düzenlendi. eSüper Lig’inin eSpor dünyasında önemli turnuvalar arasında yer alması hedefleniyor. Ligin yeni sezonu 20 takımla Kasım ayında başlayacak. Maçlar Tivibu Spor, Tivibu Spor YouTube kanalı ve Tivibu Spor Twitch kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

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